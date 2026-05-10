Японский седан с неубиваемым мотором дешевле Лады начали продавать в России

Седаны Nissan Sylphy Classic предлагаются в РФ с ценами от 1,45 млн рублей

Россияне могут приобрести новый седан, который по цене оказался доступнее отечественной LADA Vesta. Речь идет о Nissan Sylphy Classic – машине, чьи двигатели знакомы владельцам Renault и LADA.

Производством модели занимается совместное предприятие Dongfeng Nissan. По сути, перед нами второе поколение Sylphy, которое до сих пор выпускается параллельно с более свежими версиями. Такая схема позволяет покупателю получить надежный автомобиль по разумной цене, занимающий нишу между современными новинками и откровенно дешевыми малолитражками.

Самый доступный вариант нашелся во Владивостоке: седан в комплектации Comfort продают под заказ за 1 450 000 рублей. В оснащение входит мультимедиа с сенсорным экраном, кондиционер, «музыка», электростеклоподъемники по кругу, подогрев зеркал, легкосплавные диски и монохромный дисплей бортового компьютера.

Для сравнения: LADA Vesta 2026 года стартует с отметки 1 581 000 рублей, а версия с вариатором стоит минимум 1 631 000 рублей. Седан Changan Alsvin предлагают уже от 1 889 900 рублей. Belgee S50 белорусской сборки и вовсе оценивается в 1 899 990 рублей. Таким образом, Nissan оказывается дешевле всех перечисленных конкурентов.

Другие продавцы из Владивостока просят за поставку Sylphy Classic минимум 1 550 000 рублей. В Тюмени и Новосибирске ценник поднимается до 1 700 000 рублей. В Красноярске машину можно купить из наличия за 1 790 000 рублей, но мультимедиа там попроще – вместо сенсорного экрана стоит обычная магнитола с монохромным дисплеем.

Встречаются и более дорогие предложения. Например, во Владивостоке седан выставили ровно за 2 000 000 рублей, в Барнауле – за 2 160 000 рублей. Рекорд установлен в Екатеринбурге, где за Sylphy Classic просят 3 050 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых седанов стоит атмосферный двигатель объемом 1,6 литра. Его мощность варьируется от 116 до 135 лошадиных сил в зависимости от версии. Этот мотор из семейства хорошо знаком российским водителям по Renault Duster, Logan, Sandero, Kaptur и Arkana, а также по LADA Vesta и XRay.

Двигатель выпускается с 2005 года. В его конструкции используется прочная однорядная цепь, усиленные опоры и доработанные поршневые кольца. Турбины здесь нет, как и «стучащих» гидрокомпенсаторов, а впрыск – классический распределенный (MPI). При должном уходе такой агрегат спокойно ходит более 350-400 тысяч километров.

Кстати, Nissan Sylphy Classic попал в список самых надежных автомобилей Китая по версии местного отделения агентства J.D. Power. Он показал минимальное количество неисправностей на сотню машин в своем классе.