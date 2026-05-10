Простой советский Кировец — что он может сегодня?

Кировец К-700А показали в работе с современными комбайнами на уборке зерна

Легендарный трактор К-700А Кировец показали в работе на уборке зерна в современном фермерском хозяйстве.

Канал LandTech опубликовал репортаж из хозяйства Willock Farm, расположенного в Исилькульском районе Омской области. Тут на уборке зерна используют пару старых тракторов К-700А Кировец – при том, что современная техника Петербургского тракторного завода тоже есть.

Тем не менее, К-700А родом из 1970-х и 1990-х годов вполне справляются с возложенными на них задачами.

Мы увидим, как проходил последний день на уборке льна осенью 2025 года – зерноуборочные комбайны CLAAS Tucano 450 и Tucano 580 разгружаются на ходу (!) в советские прицепы ПТС-9 и ПТС-12, буксируемые Кировцами. А также – услышим рассказы трактористов и комбайнеров о профессии и жизни. Видео с полным погружением – смотрим!