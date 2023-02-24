Вы не поверите, но это... Кировец! Топ-5 крутых проектов

Трактор Кировец — это поистине легенда, признанная во всем мире. Но годы идут — и берут свое.

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Если в плане функциональности Кировец все еще высоко держит планку, то по комфорту оператора машина осталась там же, на уровне 1970-80-х годов.

Конечно, Петербургский тракторный завод выпускает новые модели, и они прекрасны, но — дороги. А огромное количество «исконных» Кировцев К-700, К-700А и К-701 все еще колесят по необъятным российским полям.

Так почему бы немного не доработать любимую технику?

Так, силами народных умельцев и небольших компаний, появляются невероятные — и, надо признать, очень красивые машины.

Одна из таких — трактор Южанин, который спроектировало и производит предприятие «Центротех» в Ульяновской области.

Если по-крупному, это К-701 с кабиной от Volvo FM. Компоновка трактора поменялась: теперь она бескапотная. Взгляните, какой вид! Да и сама машина стала совершенно другой. И ведь это только один из вариантов — на постсоветском пространстве таких множество...

А также посмотрите, как трактор К-700 Кировец уничтожает конкурентов.

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Видео: Youtube / АВТО ИСТОРИЯ