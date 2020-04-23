«Кировец» К-7М: 4 главные составляющие правильного трактора

Все вышесказанное в полной мере относится к новому сельскохозяйственному трактору «Кировец» К-7М, серийное производство которого начал «Петербургский тракторный завод».

Современный внешний вид

Прародителями машины можно считать модель К‑744, которая выпускалась с конца 90-х годов и была ориентирована на экспорт, а также последовавший за ней «Кировец» К‑7, сходивший с заводского конвейера с 2014 года. Узлы и агрегаты трактора эволюционировали в процессе непрерывной модернизации, конструкция совершенствовалась. Итогом работ стала взвешенная и выверенная конструкция нынешнего К‑7М.

По внешнему виду новый флагман «Петербургского тракторного завода» сегодня не уступает мировым аналогам. Знатоки непременно отметят изменения, произошедшие с рядом элементов относительно предыдущей версии К‑7. Речь о крыльях, капоте, оптике и, конечно, кабине. Улучшился доступ к агрегатам машины. В частности, в кабине появился люк для доступа к коробке передач, что значительно облегчает ее обслуживание.

Эргономика и комфорт

Особое внимание уделили комфорту оператора, серьезно улучшив шумоизоляцию. Уровень шума снижен до 74 дБ. Дополнительную виброзащиту обеспечивают гидроопоры кабины, а также кресло с пневматической подвеской. Диапазона регулировок более чем достаточно, чтобы в нем комфортно разместился человек любой комплекции. В исполнении «Комфорт Плюс» кабина теперь просторней за счет смещения задней стенки на 180 мм. Благодаря увеличенной на 10 % площади остекления улучшился обзор.

Система управления машиной стала более эргономичной. На правом подлокотнике разместили многофункциональный джойстик управления трансмиссией, являющийся частью системы КОМАНДПОСТ‑3, которая обеспечивает защиту от ошибочных действий оператора. Ранее трансмиссия управлялась клавишами и рычагом-«шифтером». Заметные изменения произошли и с центральной консолью.

Силовой агрегат

На «Кировец» К‑7М могут устанавливать новые силовые агрегаты производства Тутаевского моторного завода или Mercedes-Benz мощностью от 300 до 428 л.с. Эти современные дизели обладают не только высокой надежностью и ресурсом, но и весьма экономичны. По выбросам вредных веществ они соответствуют или превосходят требования Технического регламента ТС № 031/2012 «О безопасности сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов к ним».

Новая автоматизированная КП четырехрежимная, с гидравлическим силовым переключением передач и пневмопереключением режимов.

Усиленные ведущие мосты Т400 с самоблокирующимися дифференциалами «ноу-спин» и разнесенными планетарными редукторами обладают повышенной надежностью стыка «водило-ступица», у них на 27 % выше передаваемая мощность, четыре сателлита в каждом бортовом редукторе, дисковые тормозные механизмы.

Особенности комплектации

Для увеличения тягово-сцепных показателей на различных почвах «Кировец» К‑7М комплектуют колесами посадочным диаметром 38 дюймов (710/70R 38). Трактор в базовой версии оснащается трехточечным навесным устройством категории IV N по ISO с системой быстрой сцепки, гидрофицированным крюком и тяговым брусом. По сравнению с навеской предшественника, у новой машины цепи заменены раскосами, а конструкция в целом стала более крепкой, функциональной, универсальной. Для интеграции машины в современные системы управления парком предусмотрена установка телеметрического оборудования ОМНИКОМ и автопилота Trimble с монитором. Это повышает эффективность использования техники и минимизирует эксплуатационные затраты.

В базовой комплектации «Кировец» К‑7М — гидравлическая система большой производительности (до 180 л в минуту), которая собирается на компонентах немецкой компании Bosch Rexroth. Опция power beyond позволяет осуществлять прямой отбор гидравлической мощности для прицепных орудий.

Многие агрохолдинги, крупные и средние хозяйства уже рассматривают «Кировец» К‑7М как основную машину в хозяйстве — главный трактор в поле.

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