Трактор К-700 Кировец уничтожает конкурентов (видео)

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Сомнений в способностях этой техники не может возникнуть, пожалуй, ни у кого. Однако мощь Кировца на фоне других тракторов — в любом случае приятное и впечатляющее зрелище. Youtube-канал Hot motors подготовил специальный дайджест видеофрагментов, где К-700 вступает с другой колесной и гусеничной техникой в соревнование по перетягиванию троса или жесткой сцепки.

В начале видео вам может показаться, что водитель Кировца безнадежно «сливает» схватку, но по ходу противостояния ситуация меняется. Таких моментов в ролике несколько — резонансную раскачку в момент старта можно считать некоей характерной чертой К-700 и его модификаций К-700А и К-701, однако исход почти всегда предрешен. А ведь соперники более чем достойные: восьмиколесная чешская Тatra 813, немецкий Claas Atles 926, американский John Deere 8420...

Эпизодов, которые соперникам с натяжкой удалось свести к ничьей, в видео всего пара — с гусеничным советским Т-100 и суперсовременным монстром Claas Xerion.

Трактор К-700 и его модификации выпускались с 1962 по 2002 год. Машины комплектовались двигателями ЯМЗ мощностью от 220 до 335 л.с. В настоящее время Петербургский тракторный завод (ранее — Кировский завод в г. Ленинграде) выпускает трактор К-744 Кировец, считающийся преемником легендарного К-700.

Отличное шоу получается и из противостояния тракторов поменьше — например, Беларуса и ЮМЗ.

Видео: Youtube, канал Hot motors