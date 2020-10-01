Советские тракторы на пределе: Беларус против ЮМЗ

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«Кто перетянет, если...» — такие вопросы в определенном возрасте обязательно задают друг другу все мальчишки. Авторы Youtube-канала OFFROADER выросли, решили больше не теоретизировать и устроить реальное соревнование на перетягивание железного троса. В битве сошлись два хорошо известных в России и всех странах бывшего СССР сельскохозяйственных трактора: МТЗ-892 Беларус и ЮМЗ-6.

Сразу отметим, что формально силы неравны. Трактор ЮМЗ-6 производился с 1970 по 2001 годы, и, хоть и модернизировался многократно, в самом мощном исполнении имел лишь 62 л.с. мощности. МТЗ-892 Беларус, являющийся модификацией легендарного МТ-89 (стартовал в производстве в 1974 году), — это современный трактор. У него, как и у ЮМЗ-6, 4-цилиндровый дизель, но мощность 90 л.с., причем в сочетании с более широкими покрышками.

Однако не все так однозначно, как на бумаге. За счет умелых действий пилот ЮМЗ-6 несколько раз по ходу противостояния готов склонить фортуну на свою сторону. Все заканчивается, как и должно — смехом и празднованием победы, которое осталось за кадром.

Не менее легендарный трактор — Кировец, новый образец которого мы взяли на тест-драйв.

Видео: Youtube, канал OFFROADER.