Тест очень нужного трактора: Кировец К-5

С развитием фермерского движения в 2010-х вновь встал вопрос о наличии на рынке современной многофункциональной машины мощностью 250 л. с. Теперь такая машина появилась.

Каждое орудие труда соответствует требованиям своего времени. Еще несколько десятилетий назад основу парков многих хозяйств России и СНГ составляли трактора Кировец К‑700 и их модификации, под которые отечественная промышленность выпускала большое количество различного оборудования. По мере укрупнения хозяйств актуальность машин с 220-250-сильными двигателями значительно снизилась. В 2000-х годах К‑700 потерял своего клиента, и на его смену пришли более мощные Кировцы (300–400 л. с.). Однако с развитием фермерского движения в 2010-х вновь встал вопрос о наличии на рынке современной многофункциональной машины мощностью 250 л. с.

Особенности конструкции

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Несмотря на компактные размеры (длина с поднятой навеской — 7100 мм, ширина 2540 мм, высота 3520 мм), Кировец К‑5 имеет одну из самых просторных, современных по дизайну и внутренней эргономике кабин (исполнение «Комфорт Плюс») в своем классе. Основа кабины заимствована у флагманской модели К‑7М. Конструкция облегчена. При этом, несмотря на большую площадь остекления, силовая структура обладает высокой прочностью, что подтверждается международными сертификатами соответствия по безопасности.

В перечне базового оснащения эффективная климатическая система, улучшенная шумоизоляция, энергопоглощающие опоры, кресло оператора на пневматической подвеске, а также современная система управления машиной Командпост‑2. Ключевые органы управления размещены на боковой консоли, располагающейся справа от кресла оператора.

За счет оснащения машины оригинальной автоматизированной коробкой передач Т5 (16 передач переднего и восемь — заднего хода) достигнута возможность решать широкий круг задач. Агрегат в основе своей идентичен тому, что стоит на более мощной машине К‑7М, спроектирован и изготовлен в собственном производственном цехе завода, оснащенном по последнему слову техники. Коробка передач агрегатирована современным, надежным, экономичным дизелем ЯМЗ‑53645 мощностью 250 л.с. (Stage IIIA), который был создан Ярославским моторным заводом специально для тракторов Кировец К‑5.

Навесное оборудование

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Заднее навесное устройство унифицировано с тем, что монтируется на К‑7М. Оно соответствует категории III, имеет силовое, позиционное регулирование, обладает грузоподъемностью 8100 кг. На машине применено тягово-сцепное устройство лифтового типа ТСУ‑3В («вилка») и ТСУ‑3К («крюк»). Благодаря заметно возросшей прочности, надежности и универсальности конструкции навески трактор может работать с различным оборудованием, что делает его по-настоящему универсальным инструментом.

Расширяет возможности машины задний двухскоростной (540/1000) механизм отбора мощности с плавным пуском, благодаря которому значительно снижаются нагрузки на приводные механизмы и тем самым продлевается их ресурс. Редуктор МОМ имеет принудительную (циркуляционную) систему смазки, что положительно сказывается на его надежности и ресурсе. Кировец К‑5 оснащается гидравлической системой с аксиально-поршневым насосом производительностью до 210 л в минуту, которая собирается на компонентах немецкой компании Bosch Rexroth. Отличительной чертой премиальной комплектации является гидрораспределитель с электроуправлением.

Спектр применения

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Агрохолдинги, крупные и средние хозяйства рассматривают К‑5 как универсальный трактор, способный решать широкий круг задач, и высокоэффективную вспомогательную машину в хозяйстве. Для мелких и средних хозяйств трактор может стать основной производственной единицей техники, на которую будет возложен широкий круг задач.

Поскольку габариты трактора не выходят за рамки требований к дорожным машинам, его можно задействовать и на выполнении всевозможных транспортных операций, в том числе связанных с буксированием различных прицепов и переброской рабочего оборудования по дорогам общего пользования. Возможность применения трактора в качестве тягача позволяет широко применять его в животноводстве, например, на доставке кормов. При необходимости машина доставит на поля топливо для заправки основной техники. Таким образом, Кировец К‑5 представляет собой универсальную машину, которая позволит эффективно решать широкий круг задач и сократить численность парка техники, снизив общие затраты хозяйства.

Технические характеристики и другие подробности о тракторе Кировец К-5 читайте здесь.

Фото: Петербургский тракторный завод