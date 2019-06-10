Комбо или радар с регистратором: доказательный тест

Бытует мнение, что в силу объединения функций комбоустройства работают хуже, чем отдельные радар-детектор и видеорегистратор. А еще их упрекают за дороговизну. Сравнительный тест «За рулем» популярных на рынке гаджетов опроверг оба утверждения.

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В начале 1990‑х я был ребенком, но отлично помню рассуждения взрослых о преимуществах телевизора и видеомагнитофона перед видеодвойкой. Мол, по отдельности они оба работают лучше и надежнее. Мы тогда только открывали для себя современную электронику, а потому тема была актуальной.

Прошло почти тридцать лет, и в мире осталось мало технически сложных вещей, которые выполняют только одну функцию. Ярчайшие примеры — смартфон или кроссовер: все довольны. Речь, конечно, идет о среднестатистических потребностях. Понятно, что фотограф-профессионал или опытный рыбак универсальным решением вряд ли удовлетворятся.

Так почему же многие пренебрегают комбоустройствами, объединяющими в себе видеорегистратор и радар-детектор? Решение более удобное, чем эти же ­гаджеты по отдельности. И сейчас я вам это докажу.

Выгодное комбо

Несмотря на массу проведенных сравнительных тестов, я до последнего времени не мог утверждать, что гибриды работают столь же эффективно, как отдельные приборы. Гарантированно одинаковые условия для испытания приборов можно создать только в рамках одного теста. Сравнивать результаты, полученные с разницей в несколько месяцев, не совсем доказательно. Поэтому мы решили восполнить пробел и свести в очном споре «комбайны» с их монофункциональными собратьями.

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Сравнивали в рамках одного бренда — так максимально корректно. Для репрезентативности выборки взяли сразу три марки, стабильно занимающие высокие места в сравнительных тестах. От бренда SilverStone F1 выступают видеорегистратор Hybrid Mini, радар-детектор Sochi Z и новейшее комбо Hybrid S‑Bot (кстати, все — обладатели титула «Выбор ЗР»). Троица от Playme — «видик» Tio, детектор Silent 2 и еще не поступившее в продажу комбо P600SG. Честь бренда Neoline отстаивают Wide S55, X-Cop 5500 и X-Cop 9000c соответственно.

Если вам нужен только регистратор или радар-детектор, то гибрид, понятное дело, окажется невыгодной покупкой. Он дороже по определению, и вы просто переплатите за ненужную функцию. Пара моноустройств SilverStone F1 стоит 14,5 тысячи рублей, «комбайн» обойдется на полторы тысячи дешевле. У Playme гаджеты подороже, 19,2 тысячи за пару, однако предполагаемая розничная цена комбо ниже на 2,2 тысячи. Самую большую выгоду сулит Neoline: 15,3 тысячи за два устройства против 11,4 тысячи за гибрид. И разница самая большая (3,9 тысячи рублей), и «комбайн» сам по себе дешевле, чем у конкурентов.

Гибриды всегда критиковали за громоздкость, однако теперь они стали компактными. Недавно комбоустройства начали делать в форме зéркала заднего вида. Как показал наш недавний тест (ЗР, № 4, 2019), в способностях они уступают «навесным» комбо. Но вполне вероятно, что скоро производители подтянут качество на должный уровень.

Битва концепций

В минусы комбо запишем необходимость заплатить больше за новый прибор в случае серьезной поломки или кражи. Зато меньше приборов перед глазами при том же функционале и информативнее подача предупреждений радар-детектора: вместо однострочного монохромного ­дисплея тут роскошный цветной экран и подробное меню.

Тест радарной части мы провели по укороченной программе. Лазерную Амату выявляют все из тестовой компании, а детектирование переносных Визира и Бинара сложностей не представляет. Крис и Кордон комбоустройства отработали как минимум не хуже, чем одиночные детекторы, а в ряде случаев даже увереннее. Со Скатом и Осконом разница в пользу гибридов оказалась еще более заметной. И только на Стрелке в случае с Playme моногаджет немного отыгрался. Но это стало единственной его победой за весь цикл замеров и на общую картину уже не повлияло.

По количеству ложных срабатываний у всех шести детекторов вышел паритет: всего по одной ложной тревоге, что в условиях обжитого Подмосковья простительно. Базу стационарных камер проверять не стали. Ведь между собой соревнуются приборы одной марки, а у них различий в наполнении памяти и алгоритме работы нет.

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По видеоспособностям тоже ничья. Примечательный факт: Playme заявляет для комбо лучшее разрешение, нежели для регистратора (Super HD против Full HD), а SilverStone F1 и Neoline — наоборот. Выставив параметры записи 2304 × 1296 пикселей на тех приборах, где они доступны, мы отметили улучшение качества видеозаписи против 1920 × 1080 точек. Но при метровом интервале между зачетными отсечками (требование нашей методики) приборы Super HD не смогли зарекомендовать себя лучше, чем Full HD. Возможно, при замерах через 40–50 сантиметров разница между «фуллом» и «супером» проявится, однако на общей дистанции около 10 метров она несущественна.

Получается, комбоустройства пишут видео и распознают полицейские радары в некоторых дисциплинах даже лучше отдельных регистраторов и радар-детекторов. Причем этот вывод подтверждается устройствами разных марок. И глюками за несколько дней теста никто из них не отметился.

Я, как многолетний пользователь гибридов, готов расписаться в их надежности. И теперь рекомендую комбо к покупке с уверенностью.