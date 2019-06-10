Комбо или радар с регистратором: доказательный тест

Прошло почти тридцать лет, и в мире осталось мало технически сложных вещей, которые выполняют только одну функцию. Ярчайшие примеры — смартфон или кроссовер: все довольны. Речь, конечно, идет о среднестатистических потребностях. Понятно, что фотограф-профессионал или опытный рыбак универсальным решением вряд ли удовлетворятся.
Так почему же многие пренебрегают комбоустройствами, объединяющими в себе видеорегистратор и радар-детектор? Решение более удобное, чем эти же гаджеты по отдельности. И сейчас я вам это докажу.
Выгодное комбо
Несмотря на массу проведенных сравнительных тестов, я до последнего времени не мог утверждать, что гибриды работают столь же эффективно, как отдельные приборы. Гарантированно одинаковые условия для испытания приборов можно создать только в рамках одного теста. Сравнивать результаты, полученные с разницей в несколько месяцев, не совсем доказательно. Поэтому мы решили восполнить пробел и свести в очном споре «комбайны» с их монофункциональными собратьями.
Если вам нужен только регистратор или радар-детектор, то гибрид, понятное дело, окажется невыгодной покупкой. Он дороже по определению, и вы просто переплатите за ненужную функцию. Пара моноустройств SilverStone F1 стоит 14,5 тысячи рублей, «комбайн» обойдется на полторы тысячи дешевле. У Playme гаджеты подороже, 19,2 тысячи за пару, однако предполагаемая розничная цена комбо ниже на 2,2 тысячи. Самую большую выгоду сулит Neoline: 15,3 тысячи за два устройства против 11,4 тысячи за гибрид. И разница самая большая (3,9 тысячи рублей), и «комбайн» сам по себе дешевле, чем у конкурентов.
Битва концепций
В минусы комбо запишем необходимость заплатить больше за новый прибор в случае серьезной поломки или кражи. Зато меньше приборов перед глазами при том же функционале и информативнее подача предупреждений радар-детектора: вместо однострочного монохромного дисплея тут роскошный цветной экран и подробное меню.
Тест радарной части мы провели по укороченной программе. Лазерную Амату выявляют все из тестовой компании, а детектирование переносных Визира и Бинара сложностей не представляет. Крис и Кордон комбоустройства отработали как минимум не хуже, чем одиночные детекторы, а в ряде случаев даже увереннее. Со Скатом и Осконом разница в пользу гибридов оказалась еще более заметной. И только на Стрелке в случае с Playme моногаджет немного отыгрался. Но это стало единственной его победой за весь цикл замеров и на общую картину уже не повлияло.
Получается, комбоустройства пишут видео и распознают полицейские радары в некоторых дисциплинах даже лучше отдельных регистраторов и радар-детекторов. Причем этот вывод подтверждается устройствами разных марок. И глюками за несколько дней теста никто из них не отметился.
Я, как многолетний пользователь гибридов, готов расписаться в их надежности. И теперь рекомендую комбо к покупке с уверенностью.
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