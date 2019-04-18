Эксперты «За рулем» проверили базы камер, видео- и радарные способности девяти комбоустройств. Треть из них представлены в принципиально новом форм-факторе — в виде салонного зеркала. Посмотрим, какой гаджет оправдывает потраченные на него средства.

Отношение к комбоустройствам неоднозначное. Одни ценят возможность получить два устройства в одном — так дешевле, меньше проводов. У оппонентов свои аргументы: «комбайны» дóроги, громоздки, при поломке лишаешься всего сразу. А еще бытует мнение, что принцип «2‑в‑1» идет в ущерб функциональности.

Я в последние годы пользуюсь только гибридами и считаю такой формат удобным. Согласны со мной и маркетологи ведущих производителей автомобильных гаджетов. Сразу несколько компаний подметили: спрос на простые радар-детекторы падает, а на «комбо» — растет.

* Здесь и далее — минимальная цена в интернет-магазинах Москвы на момент подготовки материала.

Именной указ

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В последние годы на рынке регистраторов и радар-детекторов выделились несколько компаний-лидеров, чьи гаджеты стабильно занимают в наших сравнительных тестах высокие местá. В числе «звезд» — устройства SilverStone F1 Hybrid S‑Bot (12 990 рублей), Tomahawk Apache (11 200 рублей), Neoline X-Cop 9000c (10 990 рублей) и Inspector Scat SEQ (13 200 рублей). Первые два — абсолютные новинки, причем в линейке Томагавка это первый гибрид. У Неолайна есть «комбайн» посвежее — модель 9200, но с рекомендованной ценой 23 490 рублей он обречен стать штучным товаром. Поэтому мы взяли комбоустройство чуть постарше, зато с доступным ценником. Эти три модели базируются на классической рупорной антенне.

Inspector использует плоскую. Год назад этот прибор уже проходил через наши тесты. Несмотря на заявленное разрешение Super HD 2304×1296 точек, в видеодисциплинах он не блистал. Производитель заменил процессор Ambarella А12LA35 более продвинутым A12A55 и улучшил качество съемки до Quad HD 2560×1440 точек, так что участие старого знакомого оправданно.

SilverStone F1 Hybrid S-Bot

Цена 12 990 рублей

Процессор AIT 8328P

Максимальное разрешение Full HD 1920 × 1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 37 из 39 Гаджет на голову выше остальных по тщательности проработки базы радаров. Реализовано специальное предупреждение о камерах контроля остановки и близко стоящих друг за другом камерах, с умом добавлены местá возможных мобильных засад. Обычных комплексов в памяти оказалось больше, чем у соперников. Отличная работа детектора с четкой реализацией сигнатуры. По качеству отснятого видео немного недотянул до Инспектора и Томагавка. !!! Лучшая база камер

!!! Лучшая радарная часть Tomahawk Apache

Цена 11 200 рублей

Процессор AIT 8328P

Максимальное разрешение Super HD 2304 × 1296 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 33 из 39 Прибор внешне похож на SilverStone и использует тот же процессор. Тем не менее качество видео оказалось чуть лучше. По радарной части до лидера не хватило всего сотни метров. Был бы паритет, если бы не оценка за знание камер. Их в памяти Томагавка отнюдь не максимум, «Стрит Фалькон» отсутствует напрочь, а Скат и Оскон он называет Кречетами. Сигнатуры у этих радаров действительно похожи, и в силу большего распространения на дорогах Скатов, возможно, стóит просто ­переименовать предупреждение. !!! Лучшее видео

Neoline X-Cop 9000c

Цена 10 990 рублей

Процессор Ambarella A7

Максимальное разрешение Full HD 1920 × 1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 34 из 39 (+ 3 ложных) Гибрид уверенно отщелкал дуэли с полицейскими радарами. Вот только по разу в режиме «трасса» не заметил Визир и Бинар. По-крупному к прибору больше и не придраться, но в некоторых мелочах его стоило бы доработать. Например, добавить сигнал о том, что камера пройдена, и реализовать смену режимов детектора нажатием одной клавиши, а не двух. Inspector Scat SEQ

Цена 13 200 рублей

Процессор Ambarella A12A55

Максимальное разрешение Quad HD 2560×1440 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 3 (все — с сигнатурой)

Знание стационарных камер 36 из 39 За год производитель доработал модель, и теперь Inspector снимает видео лучше всех в нашем тесте. До звания идеальной его базе радаров не хватает прошивки под умное оповещение о радарах «Стрит Фалькон», срабатывающее только на минимальной скорости. Детектор небезупречен по сигнатурной части (видит мифические радары, не опознал «почерки» реальных Визира и Бинара), а в остальном работает отлично. Дисплей — сенсорный, с хорошим откликом, но перегружен информацией. !!! Лучшее видео

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Новые имена в битве комбо­устройств — Dunobil Status Signature (15 990 рублей) и Prestigio RoadScanner 500WGPS (9500 рублей). Безвестный Dunobil оказался полным клоном участника прошлогоднего теста Playme P550 Tetra с плоской антенной, даже есть функция выключения звука жестом руки. Но откуда такая цена? Playme, раскрученный бренд с репутацией, год назад просил 13 990 рублей, а сейчас прибор можно купить еще на две тысячи дешевле!

Prestigio оригинален дисплеем, на который не выводится картинка с камеры. Клавиши на корпусе управляют минимумом функций, все настройки предлагается делать через мобильное приложение, подключив по Wi-Fi к гибриду смартфон. Через него же можно прицелить камеру и смотреть записанные ролики. О лишних телодвижениях быстро перестаешь жалеть: всё удобно и без глюков.

Dunobil Status Signature

Цена 15 990 рублей

Процессор Ambarella A12A35

Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 33 из 39 (+ 1 ложная) Самый дорогой в тесте гаджет продается в откровенно позорной коробке. А ведь по всем характеристикам прибор неплох! Войти в группу лидеров по сумме баллов помешали два недочета — смазанный номерной знак при проверке в динамике и не самая полная база камер, без предупреждений о камерах в спину. Ну и цену бы пониже. Шестнадцать тысяч не просят даже признанные лидеры сегмента. Prestigio RoadScanner 500WGPS

Цена 9500 рублей

Процессор HI3516C

Максимальное разрешение Full HD 1920 × 1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 5

Знание стационарных камер 26 из 39 (+ много ложных) Единственный из протестированных классических комбоустройств не увидел лазерную Амату, неуверенно обнаруживал Кордон, много фонил ложными срабатываниями в К‑диапазоне. По качеству база камер — вторая снизу. Результаты дневной проверки видеоспособностей обнадежили, однако в темноте камера оказалась бесталанной. Портит впечатление и дисплей — перегружен символами, большинство из которых на ходу нечитабельны.

Свежая кровь

Среди комбоустройств сложились три форм-фактора. В низшем ценовом сегменте до сих пор выходят новинки, сделанные малыми затратами. Производители примитивно «женят» радар-детектор с регистратором, оставляя раздельное управление ими (порой даже на разных дисплеях). Остальные приборы бывают с классической рупорной антенной или с плоской — ориентированными горизонтально или вертикально соответственно.

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Все «комбайны» до сих пор объединяло одно: их надо было вешать на ветровое стекло. Теперь — необязательно! Сразу несколько компаний выпустили гибриды, выглядящие как зеркало заднего вида. «Видики» туда встраивают давно, но радар-детектор доселе в зеркало не прятали.

Идея отличная — такое «зеркало» глаза воришкам не мозолит, всякий раз убирать его не нужно. А что с работоспособностью? Проверим на примере моделей Artway MD‑165 (9700 рублей), Eplutus GR‑50 (5800 рублей) и Playme Vega (10 900 рублей). У Артвея на тыльной стороне нет привычного окошка радар-детектора. Он работает сквозь непрозрачный пластик корпуса.

Eplutus поразил ценой. За такие деньги купишь разве что неплохой видеорегистратор с базой камер. А тут и радар-детектор, и вторая камера в комплекте!

Playme недешев на фоне соперников, чему должно быть оправдание.

Artway MD-165

Цена 9700 рублей

Процессор нет данных

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 3

Знание стационарных камер 20 из 39 (+ много ложных) Скромные способности радар-детектора и камеры. База стационарных радаров ниже всякой критики. Отношение к потребителю складывается из мелочей: названия в меню начинаются то с прописных, то со строчных букв, в некоторых пунктах клавиши «вверх» и «вниз» работают наоборот, есть неточности в инструкции. Регистратор и радар-детектор функционально разделены настолько, что время по GPS выставляет только радар-детектор — для «видика» его нужно настраивать отдельно. Playme Vega

Цена 10 900 рублей

Процессор MSTAR-8328P

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 1

Знание стационарных камер 34 из 39 На общем фоне гаджет оказался середнячком, однако из «зеркал» я рекомендовал бы к покупке именно его. Набранные в тесте радарной части метры те же, что у прибора Eplutus GR-50, а ложных срабатываний гораздо меньше. В отличие от гаджетов Artway и Eplutus, предупреждает о камерах, работающих в спину. По качеству видео ненамного, но всё же обошел Eplutus. Эргономический минус — смена режимов радар-детектора только через меню. !!! Лучшее из зеркал теста Eplutus GR-50

Цена 5800 рублей

Процессор AC5201A

Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Количество ложных срабатываний 5

Знание стационарных камер 32 из 39 (+ много ложных) За такую цену не все бренды предлагают даже обычный хороший видеорегистратор с базой радаров. А тут — и радар-детектор, и вторая камера. Демпинг в стремлении завоевать рынок? Видео скромного качества и немалое количество ложных срабатываний говорят о том, что на цену клевать не стоит. Насмешил пункт меню, который озаглавлен «Э-собака». Надеюсь, это не обращение к покупателю?

Вас снимают

Оригинально, но на ходу разбираться в мелких символах Prestigio сложно.

Eplutus: за нижним пунктом меню скрывается версия прошивки. Но как такое могло попасть в продажу?

Только SilverStone предупреждает о камерах контроля остановки «Стрит Фалькон» по фильтру скорости — исключительно при движении медленнее 20 км/ч. Обратите внимание на компоновку данных на дисплее, размер, цвет и яркость индикаторов — образцовое решение!

За минувшую осень на дорогах Москвы и Московской области развесили сотни новых камер видеофиксации. Традиционный маршрут мы урезали на треть, набрав то же количество видеокомплексов. Перед проверкой у всех приборов в один день обновили базы (воспользовались официальными сайтами), дабы поставить их в равные условия.

После прошлогоднего теста с участием гибрида Artway MD‑102 в редакцию поступила претензия от производителя. В ней говорилось, что GPS-базу с массой предупреждений о пустяках вроде «лежачих полицейских» или начала населенного пункта избавили от информационного мусора.

Действительно, его не стало. Равно как и почти половины (!) из 39 камер, под которыми мы проехали. Плюс отсутствие оповещений о камерах, прицеленных в спину, и два нелепейших предупреждения об ограничении скорости 20 км/ч там, где его сроду не было. Поэтому снова неуд.

Слабоваты оказались знания у Prestigio, а остальные выдали хороший результат: 32–37 камер из 39. Меньше всего пробелов — у аппаратов SilverStone, Inspector, Neoline и Playme. Они же плюс Tomahawk предупреждают о камерах в спину. Artway, Prestigio, Dunobil и Eplutus этот нюанс игнорируют.

У Артвея радар-детектор настраивается отдельным блоком клавиш. Его показатели выводятся на малоинформативный сегментный экранчик, время по GPS выставляется автоматически. Для регистратора это нужно делать вручную. Да еще ­и следить, чтобы данные не сбились.

У всех «зеркал» GPS-модуль выносной. Его можно наклеить на стекло, но мне больше нравится вариант спрятать за «зеркалом»: не видно, на работоспособность не влияет.

Производители автогаджетов используют разъемы трех типов: стандартный (по центру), с дублирующей розеткой (справа) и с кнопкой включения-выключения (слева). В чем смысл последнего варианта, я не знаю.



Соколиная охота

У Москвы всегда найдется туз в рукаве даже против самых продвинутых производителей гаджетов. Скорость попадания новых радаров в память приборов уже не первый год остается прежней — около двух месяцев. В этом плане мобильные приложения вроде Mapcam и «Стрелки» оперативнее. Вот и сейчас видеокомплексы декабрьской установки в электронных базах на начало февраля отсутствовали у всех испытуемых.

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Есть задачка и посложнее. В июльском тесте радар-детекторов лишь двое из шести участников отметились знанием камер «Стрит Фалькон», штрафующих за неоплату парковки и остановку в неположенном месте. И только SilverStone сделал под них специальную прошивку. А раз камеры контроля остановки опасны только для тех, кто собрался парковаться, производитель прописал предупреждение о них исключительно в привязке к скорости ниже 20 км/ч.

У конкурентов было несколько месяцев, чтобы скопировать удачную идею. Но и на сей раз о камерах «Стрит Фалькон» поведали только Inspector, Neoline и SilverStone, причем в логичном формате это сделал только SilverStone (как и прошлым летом). За базу камер SilverStone получает высший балл. Он осведомлен о грузовых «Платонах», с большим умом добавлены точки мобильных камер, реализовано предупреждение о камерах, стоящих близко друг за другом. Гаджет ­на голову выше остальных. За ним выстроились Inspector, Playme, Neoline и Tomahawk. Ловись, рыбка Прошлым летом подопытные устройства мы проверили восемью полицейскими измерителями скорости. Не ронять же планку! Крис не вызвал трудностей ни у кого из участников. Улучшение детектирования в спину по сравнению с прошлыми тестами объясняется сменой локации и рельефа: на прежнем месте камеру демонтировали. Материалы по теме Сигнатурные радар-детекторы — большой и очень полезный тест ЗР Даже провальный на фоне остальных результат битвы Артвея против Стрелки можно считать достаточным. Остальные отработали радар заблаговременно. Tomahawk и Prestigio удивили дистанцией детектирования в спину. Незатейливый Кордон висел высоко на столбе на идеальном длинном прямике. Однако у гаджетов Artway, Dunobil, Eplutus и Playme с распознаванием в спину были проблемы. Из «зеркал» лучший результат показал Playme. Prestigio выдал неплохую дальность, но на дисплее сигнал отражался неуверенно. Скат, который становится основным радаром в Подмосковье, хорошие приборы детектировали за приличные 500–600 метров. В прошлогодних тестах его сигнатура еще ни у кого не была прописана, теперь Скат уверенно назвали Inspector и SilverStone. А Tomahawk принимал его за близкий по «почерку» Кречет. Dunobil со Скатом тоже знаком, но был крайне нестабилен: в режиме «трасса» высвечивал имя лишь иногда, а в сигнатурном чаще молчал. В прошлогодних тестах его сигнатура еще ни у кого не была прописана, теперь Скат уверенно назвали Inspector и SilverStone. А Tomahawk принимал его за близкий по «почерку» Кречет. Dunobil со Скатом тоже знаком, но был крайне нестабилен: в режиме «трасса» высвечивал имя лишь иногда, а в сигнатурном чаще молчал. Оскон близок по характеристикам к Скату, но с дорог медленно исчезает. Один все-таки оказался в поле зрения гаджетов. Как и в прошлый раз, результаты оказались близки к тем, что были зафиксированы для Ската. Это подтверждает их корректность. Скат и Оскон стояли в десятке километров от Москвы на оживленном Ярославском шоссе. Катаясь вокруг них, заодно мы проверили защиту от ложных срабатываний. Больше половины устройств пискнули не по делу всего единожды и заслужили отличную оценку. Inspector запаниковал трижды и исключительно по сигнатурной части: увидел несуществующие Робот и Кордон. Eplutus и Prestigio фонили в К‑диапазоне практически непрерывно. Из-за этого оказалось невозможно распознать, когда они начинали замечать референсные радары. Дальность в таблице указана на момент перехода к устойчивому сигналу. Лазерную Амату, несмотря на обилие предоставленных попыток, не заметили все три «зéркала» и примкнувший к ним Prestigio. Прием у окулиста Проверка на качество видеосъемки показала: у большинства испытуемых радарная и съемочная части находятся в гармонии. Лидеры и аутсайдеры одни и те же! Разве что Neoline отыгрался, продвину­вшись вверх. Из общей картины выделяется большой разрыв в читаемости номеров в статике днем и ночью у Prestigio. После 10 метров в светлое время суток рассчитывали как минимум на семь в темноте, однако не пришлось даже трогаться со стартовой четырехметровой отметки. Предельное расстояние читаемости номерного знака днем: 1. Artway MD — 1658 м; 2. Dunobil Status Signature — 9 м; 3. Eplutus GR — 507 м; 4. Inspector Scat SEQ — 11 м; 5. Neoline X-Cop 9000c — 11 м; 6. Playme Vega — 8 м; 7. Prestigio RoadScanner 500WGPS — 10 м; 8. SilverStone F1 Hybrid S‑Bot — 10 м; 9. Tomahawk Apache — 11 м.

Предельное расстояние читаемости номерного знака ночью: 1. Artway MD — 1656 м; 2. Dunobil Status Signature — 9 м; 3. Eplutus GR — 505 м; 4. Inspector Scat SEQ — 9 м; 5. Neoline X-Cop 9000c — 8 м; 6. Playme Vega — 5 м; 7. Prestigio RoadScanner 500WGPS —4 м; 8. SilverStone F1 Hybrid S‑Bot 1 9 м; 9. Tomahawk Apache — 9 м.

Материалы по теме 9 главных правил выбора видеорегистратора Проверили и качество видеозаписи в динамике. Для обеспечения повторяемости результатов разработали самый примитивный способ. Проезжаем мимо одного и того же припаркованного автомобиля, с каждым кругом увеличивая скорость на 5 км/ч, а затем на сделанных в одной и той же точке скриншотах пытаемся прочитать его номерной знак. Различия всплыли на 40 км/ч. Artway начал чуть-чуть смазывать номерной знак, а Dunobil разложил бóльшую его часть на пиксели. На фоне неплохого результата прибора в статике — странно. Остальные выступили на отлично и на скорости 45 км/ч. Если оценивать сделанные приборами видеоролики субъективно, просто посмотрев их, у каждого будут заметны свои особенности: зернистость, освещенность, степень засветки от фонарей. В целом все показали неплохой уровень. К углу обзора претензий тоже не возникло. Кстати, у Инспектора есть оригинальная функция для борьбы с эффектом «рыбий глаз». Включив ее, чуть уменьшаем угол обзора, зато искаженные края картинки обрезаются. Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube-канале «За рулем», они доступны по ссылкам ниже: ДЕНЬ Artway Dunobil Eplutus Inspector НОЧЬ Artway Dunobil Eplutus Inspector ДЕНЬ Neoline Playme Prestigio Silverstone Tomahawk НОЧЬ Neoline Playme Prestigio Silverstone Tomahawk Выбор сделан Artway хвалить не за что, так что его место в конце не оспаривается. Из комбоустройств в формате зеркала Eplutus и Playme выступили лучше. Eplutus сразу подкупает ценой, Playme с уже раскрученным именем внушает доверие. Их радары «заработали» суммарно одинаковое количество метров, но при этом Playme намного меньше раздражал ложными тревогами. Потому и получил в итоге на балл больше. Плюс у него лучше базы камер. «Зеркалá» дружно проиграли классическим гибридам, но явный минус у них только один: на лазерную Амату реагируют молчанием. Из «зеркальной» троицы наиболее качественным показался гаджет Playme. Цена, возможно, слегка завышена, но демпинг Эплутуса напрягает сильнее. Столько добротный «комбайн» стоить не может. Из «зеркальной» троицы наиболее качественным показался гаджет Playme. Цена, возможно, слегка завышена, но демпинг Эплутуса напрягает сильнее. Столько добротный «комбайн» стоить не может.

Материалы по теме Тест сигнатурных радар-детекторов: отсекай и властвуй Prestigio в трех ключевых дисциплинах набрал по 7 баллов из десяти, и в сильной компании это означает провал. Да еще за эргономику сняли балл. Настраивать прибор через мобильное приложение, положим, удобно, но это не повод мельчить с символами на основном дисплее — на ходу ни чертá не разберешь. Dunobil хорошо снимает и набрал неплохой «метраж» в дуэлях с радарами. Результат мог бы быть выше, работай он стабильнее. У этого прибора зафиксирован самый большой разброс в результатах отдельных проездов. Neoline совсем немного не дошел до пьедестала. Суммарная дальность при проверке радарной части у него оказалась чуть хуже, чем у Prestigio, однако ложных срабатываний практически нет, потому оценка в этой дисциплине выше. Снимает гаджет классно, GPS-база неплохая, цена не кусается. В целом — рекомендуем к покупке. Тройку лидеров составили Inspector, Tomahawk и SilverStone. Первый недотянул по качеству работы сигнатуры, второй — в части базы камер, третий мог бы упрочить лидерство, снимай он чуть лучше. По сумме баллов победил SilverStone — с минимальным перевесом. Классический или в виде зеркала — какой видеорегистратор с радар-детектором лучше Если оценивать сделанные приборами видеоролики субъективно, просто посмотрев их, у каждого будут заметны свои особенности: зернистость, освещенность, степень засветки от фонарей.Кстати, у Инспектора есть оригинальная функция для борьбы с эффектом «рыбий глаз». Включив ее, чуть уменьшаем угол обзора, зато искаженные края картинки обрезаются.