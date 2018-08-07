Соперничество производителей радар-детекторов и измерителей скорости не прекращается ни на мгновение. Не прошло и года с момента появления на дорогах мобильных комплексов Оскон на базе микроавтобусов Ford Transit с надстройкой на крыше, как Подмосковье усеяли новые радары — переносные Скаты на треногах. Поначалу их выставляли перед теми же Транзитами, а теперь с ними по всем дорогам дежурят и частные машины.

Все производители детекторов признают: почерк у обеих новинок сложный, обеспечить дальнее распознавание проблематично. Нелегко прописать и их сигнатуру, которая близка к сигнатуре радара Кречет. Однако количество их в Московской области таково, что для местных водителей прибор, не распознающий Скаты и Осконы, по большому счету бесполезен. Вот и приходится непрерывно апгрейдить представленные на рынке гаджеты, чтобы они не утратили актуальности.

Комплектация у всех радар-детекторов почти одинаковая: кронштейн с присоской, питание в прикуриватель и провод для подключения к компьютеру, чтобы обновлять прошивки и базы камер. Коврик есть не у всех. Например, Neoline из-за нижнего расположения динамика крепится исключительно на ветровое стекло. Playme (на фото) единственный ушел от традиции делать гаджеты в унылом черном цвете. На потребительские свойства не влияет, но смотреть приятно.

Раз уж бой с полицейскими радарами предстоит серьезный, берем на тест наиболее известные на рынке бренды. Правда, новинок оказалось негусто. Свежее имя всего одно — SilverStone F1 Sochi Z, чуть более дорогая альтернатива модели Monaco S той же фирмы.

Inspector GTS является развитием детектора GT «досигнатурной» эпохи. Год назад (ЗР, № 9, 2017) он чуть-чуть не успел в наш сравнительный тест — настало время восполнить пробел.

От Playme выступает модель Hard 3. Как нетрудно догадаться по цифре, это новая версия одноименного прибора. Визуально она отличается упрощенным дисплеем — сегментным и одноцветным. Не слишком современно, но не будем судить по одежке, проверим в деле.

Остальная троица уже участвовала в наших тестах. Sho-Me G‑800 Signature год назад талантами не блеснул и горит желанием показать, что это была досадная случайность. Tomahawk Navajo S получал рекомендацию «Выбор ЗР», так что его задача принципиально другая: доказать, что завоеванные позиции не утрачены. Ну а на примере радар-детектора Neoline X-Cop 7500s в очередной раз постараемся понять, чем объяснить его более высокую цену. Брать на тест старые модели небесполезно: меняются прошивки, а с ними и способности ­приборов.

Прибор несигнатурный, эффективную защиту от ложных срабатываний обеспечивает технология подавления помех anti-CAS. Единственный повод для претензий — сегментный дисплей. Но за время проведения теста его похвалили два эксперта, так что однозначным минусом такой дисплей считать нельзя. И цена радует.

Самый дорогой гаджет теста стал обладателем условного первого места по радарной части. Условного — потому что не смог распознать в зачетном режиме два радара, узнав их только при включенной функции повышенной чувствительности. Требует доработки и база камер — весьма полная, но не всегда корректная в плане оповещений.

Дисплей этого радар-детектора предоставляет водителю полный набор информации, хотя однострочный экран не всегда позволяет воспринимать ее легко. У прибора обнаружился небольшой глюк: расстояние до стационарных камер по GPS он выдавал на 100 м дальше мéста реальной установки комплекса.

Sho-Me G-800 Signature

Знает стационарных камер 41 из 45

Количество ложных срабатываний 1

Минимальная цена 5057 руб. Является продолжением хорошо известной 800‑й серии Sho-Me, которая одной из первых обеспечила четкое распознавание Стрелки. Достойный наследник, и цена весьма гуманная. Сигнатуры радаров распознаёт отлично. Крепление на стекло подпортило впечатление — детектор на нем болтается, как на нештатном. SilverStone F1 Sochi Z

Знает стационарных камер 44 из 45

Количество ложных срабатываний 1

Минимальная цена 5450 руб. Лучшая в тесте четкость и дальность распознавания радаров, лучшая проработка базы стационарных камер. Первое место без всяких натяжек и оговорок. Интересная «фишка» — выбор варианта оповещений: мужским голосом, женским, длинными или короткими фразами. Рекомендуем последний вариант. Tomahawk Navajo S

Знает стационарных камер 41 из 45

Количество ложных срабатываний 1

Минимальная цена 5149 руб. За год, прошедший с момента знакомства, прибор не стал хуже, но его способностей для победы уже не хватило. Требует привыкания многоступенчатое меню, на которое мы пеняли еще в прошлом тесте. Оно осталось без изменений. Впрочем, способности гаджета таковы, что, настроив его единожды, в меню уже можно не лазить.

На бой вызываются…

Объем проделанной в рамках этих испытаний работы оказался рекордным. Редакционная Лада Веста, выступавшая носителем радар-детекторов, намотала больше 1200 км по дорогам Москвы, Московской, Тульской и Владимирской областей. Мы протестировали приборы восемью измерителями скорости!

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Мало найти местоположение интересующих нас радаров на карте. В реальности они могут быть выключены или сняты, а особенности рельефа и способа установки не позволят корректно провести замеры. Приходится искать новую локацию, а это — время и еще десятки километров.

Под Крисом, Кордоном и Стрелкой мы проезжали на дорогах общего пользования. Движение на них перекрыть нельзя, так что эффект отражения от других машин мы исключить не в силах. Зато местá установки нашли такие, где постороннего излучения точно нет. Переносными Визиром, Бинаром и Аматой мы «обстреливали» испытуемых в тихом подмосковном тупике.

Скат и Оскон тоже мобильные, но таких радаров в нашем распоряжении нет, так что их выискивали на боевом дежурстве. С Осконом пришлось помучиться: круг для захода на повторный замер составил 15 км. Получилось, что только при его тестировании проехали больше 300 км.

В потоке может оказаться машина с системами активной безопасности, на которые среагирует гаджет, да и сам прибор способен сглючить. Поэтому каждый испытуемый проходит по три сближения с измерителем скорости. Указанная в таблице итоговая дальность — среднее арифметическое по итогам попыток. Впрочем, у всех радар-детекторов разброс в результатах оказался минимальным, что свидетельствует о корректности полученных данных и, что важнее, о стабильности работы приборов.

ОБСТРЕЛ ВЕЛИ В качестве экзаменаторов для участников сравнительного теста мы использовали следующие радары: Крис

Бинар

Амата (лазерный)

Оскон

Кордон

Визир

Стрелка

Скат



От простого к сложному

Крис сильно фонит и не является трудным соперником. Все гаджеты отработали его на отлично. В лоб результаты были бы и лучше, но особенности дороги уже не позволяли провести замер с большего расстояния.

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Стрелка наводила ужас недолго и давно уже распознаётся на ура. Даже самый слабый результат не опустился ниже 1000 м, а лидеры обнаружили ее с расстояния 1200–1250 м, в отдельных попытках выдавая даже чуть больше 1300 м. И это не предел: в идеальных условиях я лично наблюдал детектирование Стрелки за два километра.

Найденный для проверки Кордон был установлен так же, как и Крис со Стрелкой, - высоко над дорогой, на прямой с отличной видимостью. Однако результаты дуэли с ним оказались не столь блестящими. Удивил Neoline, выдавший рекордные 1200 м. У лучших из соперников — только 700–750 м! Превосходство сохранилось и при детектировании со спины: за 100 м до места установки против 50 м у всех остальных.

Скат и Оскон — самые сложные для распознавания радары на данный момент. В весеннем тесте комбоустройств (ЗР, № 4, 2018) испытуемые брали Оскон не более чем с 500 м, а со спины и 50 м оказались для некоторых недостижимым результатом. Чистые радар-детекторы показали более стабильные результаты. Они четко разделились на две группы по дальности детектирования в лоб. Sho-Me и Inspector дружно выдали по 350 м, а Tomahawk, SilverStone и Neoline — по 550 м (результат Playme чуть ниже — 500 м). Скат все взяли чуть хуже. Не блестяще, но хватит, чтобы сбросить невольное превышение скорости, да и провалов ни у кого не случилось.

На сложных радарах решили проверить, какое улучшение дает режим «турбо» с повышенной чувствительностью у Неолайна. Инструкция обещает увеличение дальности детектирования на 100–130%, в реальности же получилось всего 10–15%, при этом выросло количество ложных срабатываний.

Мобильный офис

Последний рубеж — три переносных радара. Начинаем с лазерной Аматы. Inspector и Sho-Me замечать ее не захотели, остальные засекли измеритель скорости с 450 м, причем ровно в той точке, куда был нацелен луч радара. Получается, что ни один прибор заранее не предупредил — считайте, штраф уже пришел. Однако эти результаты всё же учитываем при подсчете суммы метров.

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Простенький Бинар все отработали без больших трудностей. Вот только Neoline ­неожиданно промолчал. Перезагрузили и радар, и детектор, пробовали выставлять разные режимы работы. В результате гаджет распознал опасность только в режиме максимальной чувствительности «турбо». Дистанция отличная — 700 м. С Визиром ситуация повторилась, как под копирку: четко отработали все, кроме Неолайна. И снова режим «турбо» спас репутацию этого детектора.

Если бы не две последние дуэли, быть Неолайну единоличным лидером в испытаниях радарной части. Он превзошел SilverStone по общей дальности на 600 м, или 10%. Но в зачет идут только результаты испытаний в режиме «трасса». Его функция «турбо» обеспечивает максимальную чувствительность и, как следствие, минимальную защиту от помех. Комфортно ездить с ней можно только по самым глухим трассам, а в Подмосковье прибор допускает немало ложных срабатываний. Так что пока оставим первое место Неолайна условным. Однако заявка на победу неплохая.

Ушел на базу

Как обычно, помимо способностей радарной части проинспектировали информированность гаджетов о стационарных камерах фиксации нарушений. На тарированном маршруте все приборы допустили минимум неточностей. По давней традиции гаджеты считают одну из камер «одинарной», хотя она снимает в обе стороны, а также предупреждают об одном из давно снятых комплексов.

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Такой результат объясняется просто. Последние «новинки» на маршруте появились в феврале этого года, и к середине лета производители успели добавить их в базу. Но Москве всегда есть чем удивить. В середине мая на центральных улицах заработали стационарные камеры «Стрит Фалькон». Они фиксируют парковку в запрещенном месте, причем делают это на 11‑й секунде после остановки, то есть практически мгновенно. Их массовыми жертвами становятся таксисты: за десять секунд забрать или высадить пассажира не успеешь.

В базах, скачанных 3 июля с официальных сайтов производителей, информации о камерах «Стрит Фалькон» не оказалось у радар-детекторов Playme, Sho-Me, Inspector и Tomahawk. Neoline о камерах знал, но называл их видеоблоками, контролирующими обочину (обычно это означает штраф за движение по обочине).

И только SilverStone успел не только добавить новые объекты в память, но и изменить под них прошивку. Гаджет предупреждает о «контроле остановки и стоянки», причем срабатывает информатор только при падении скорости ниже 20 км/ч. Очень грамотное решение! Если же проехать улицу в нормальном темпе, Sochi Z промолчит, ведь водитель не собирается останавливаться.

SilverStone не в первый раз отличается скрупулезной проработкой базы стационарных камер. Например, он первым внедрил специальное оповещение о близко стоящих друг за другом комплексах и о грузовом контроле «Платон». Подобие первого есть, например, у Неолайна, но реализовано неудачно: предупреждения сливаются, водитель не понимает, что речь идет о двух радарах подряд. Добавляет неудобств отсутствие оповещения о том, что камера пройдена.

С кем дружить?

Тот редкий случай, когда могу рекомендовать к покупке любой из протестированных приборов. Все шесть испытанных гаджетов отметились минимумом ложных срабатываний, защиту от которых производители в последнюю пару лет выстраивают очень умело.

Сигнатурная технология панацеей так и не стала. Любой из приборов, в котором она реализована, может уверенно высветить на дисплее название радара и указать достаточно сильный уровень излучения, при том что в реальности его впереди нет.

Забота о потребителях проявляется в нюансах. Sho-Me, Tomahawk и SilverStone кладут в коробку провод с дублирующим разъемом прикуривателя. Включив радар-детектор в единственную штатную розетку, водитель не останется без электричества, например, для зарядки телефона.

Отрадно, что проверка радарной части обошлась почти без провалов. Неуверенная работа против лазерной Аматы — в порядке вещей, а сбой Неолайна против Визира и Бинара спишем на ошибку в прошивке, ведь обнаруживать их (пусть и в другом режиме) прибор обучен. База камер неплоха у всех, причем SilverStone честно заслужил лишний плюсик проработкой камер «Стрит Фалькон».

Sho-Me G‑800 Signature охарактеризую цитатой из последней части «Терминатора»: старый, но не бесполезный. Прибор не утратил способности добросовестно предупреждать о камерах, и цена гуманна. Если вы привыкли к одноименной «досигнатурной» модели (она очень популярна), можете смело менять ее на свежую.

Inspector GTS тоже стал достойным развитием предыдущей модели — GT. Пусть он и Sho-Me не набрали рекордных метров в спорах с радарами, они всё равно показали весьма хороший уровень и достойны того, чтобы потратить на них деньги.

Нюансы помешали детектору Neoline X-Cop 7500s стать лидером теста. Но в целом радарная часть у него очень сильная, и это касается как распознавания измерителей скорости, так и помехозащищенности. Вот только цена по-прежнему рассчитана на гиков и фанатов бренда.

Tomahawk Navajo S не стал хуже с момента теста годовой давности — просто соперники чуть прибавили.

Лидеры по радарной части — SilverStone F1 Sochi Z и Playme Hard 3. Хорошая дальность при минимуме ложных тревог. Sochi Z вдобавок порадовал отлично проработанной базой камер. Сегментный дисплей Playme на деле оказался не так уж плох для восприятия информации. Допускаю, что кому-то его лаконичность понравится даже больше нагромождения информации у остальных гаджетов.

Отмечу один нюанс. Neoline и Playme не обладают модной способностью называть распознанные радары по имени, но при этом набрали отличные «метры». Так что сигнатурная технология — отнюдь не гарантия того, что прибор лучше остальных.