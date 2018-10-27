Как часто нужно менять радар-детектор на новый, чтобы не попадать на штрафы?

Поскольку дорожные радары постоянно совершенствуются, каков реальный срок годности среднестатистического радар-детектора? Как часто этот прибор придется менять, если хочешь оставаться в курсе событий?
Это зависит от множества факторов.
Во‑первых, от компонентов, которые производитель использовал, - бывает, что из экономии берут дешевое «железо» практически без запаса для модернизации.
Во‑вторых, от новых моделей полицейских радаров. Например, на вооружении полиции может появиться такой радар, что программного апгрейда радар-детектора не хватит для его распознавания.
В‑третьих, от совести самого производителя. Некоторые фирмы-однодневки выбрасывают на рынок партию гаджетов, а последующей поддержкой их не обеспечивают. Без фирменных обновлений прошивки и базы камер любой радар-детектор тоже окажется бесполезным. Рекомендую покупать модели, занимавшие призовые места в наших тестах. Это, в частности, SilverStone F1, Playme, Neoline, Inspector, Sho-Me, Tomahawk.
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