Тест шести новых видеорегистраторов: за 3 тысячи и за 6

На испытаниях «За рулем» побывали три бюджетных видеорегистратора и еще три гаджета подороже, более навороченных — они умеют предупреждать о полицейских камерах. Эксперты проверили им зрение днем, ночью и в динамике.

Материалы по теме 9 главных правил выбора видеорегистратора

В тесте участвовали шесть гаджетов с максимальным разрешением записи Full HD (1920×1080 пикселей). Год назад по результатам испытаний мы вывели минимальную стоимость приличного видеорегистратора: 3000–3500 рублей.

Inspector Raptor и Playme Tau вписываются в эту вилку. Первый стóит от 3250 рублей (здесь и далее дана минимальная цена в интернет-магазинах на момент подготовки материала). Tau попал к нам в виде предсерийного образца, но производитель обещал навесить на него ценник «3500 ₽».

Бренд Dunobil в наших тестах за последний год отметился устройствами разного назначения и качества: провальным бюджетным регистратором, неплохим, но дорогим комбоустройством и классно работающим прибором «антисон». Как покажет себя нынешний видеорегистратор Rex Duo GPS (от 6350 рублей)?

Playme, Inspector и Dunobil роднит отсутствие функции предупреждения о камерах, причем модуль GPS есть только у последнего. Их определим в зачет «видиков» попроще.

Трое других — более навороченные и умеют оповещать водителя о приближении к радарам. В эту группу вошли Mio MiVue C550 (от 6390 рублей), Navitel R1050 (от 6490 рублей) и SilverStone F1 Hybrid mini PRO (от 5840 рублей). Цéны и основной функционал близки, так что борьба должна быть жаркой.

Видеорегистраторы без оповещения о камерах видеофиксации Dunobil Rex Duo GPS

Примерная цена* 6350 руб.

Процессор NT96672

Диагональ экрана 2,0’’

Заявленный угол обзора 140°

Тип крепления присоска + кронштейн

GPS есть Наличие дополнительных опций не оправдывает цену. Задняя камера с низким разрешением VGA, выносной модуль GPS мешает стаскивать прибор с кронштейна. Неплохо снимает днем, но пасует ночью. !!! По цене вдвое меньше был бы интересным вариантом. Inspector Raptor

Примерная цена 3250 руб.

Процессор GeneralPlus GPCV2159A

Диагональ экрана 2,0’’

Заявленный угол обзора 150°

Тип крепления скотч + кронштейн

GPS нет Компактен. И крепление подходящее, чтобы спрятать за зеркалом заднего вида. Отличное качество съемки при такой цене. Хочется верить, что проблема с надежностью тестового прибора не носит массового характера. !!! Можно купить, если удастся внимательно проверить на предмет корректного выключения. Playme Tau

Примерная цена 3500 руб.

Процессор GP6248

Диагональ экрана 3,0’’

Заявленный угол обзора 170°

Тип крепления присоска + магнит

GPS нет Цена для гаджета под маркой Playme крайне привлекательная. Видеоспособности за эти деньги очень пристойные. Трехдюймовый дисплей хорош для просмотра видео, но делает гаджет громоздким !!! Рекомендуем, если разве­систый функционал вам не важен, а сэкономить хочется.

Видеорегистраторы с базой камер видеофиксации Mio MiVue C550

Примерная цена 6390 руб.

Процессор AIT 8328P

Диагональ экрана 2,0’’

Заявленный угол обзора 140°

Тип крепления присоска + кронштейн

GPS есть Лучшая съемка в ночных условиях и в своей группе, и в «абсолюте». Как чистый видеорегистратор очень хорош, но халтурная база камер портит впечатление. Обновления выходят реже, чем у конкурентов. !!! Подыщите у Mio модель без базы камер, но с такой же хорошей съемкой. Navitel R1050

Примерная цена 6490 руб.

Процессор Mstar 8328

Диагональ экрана 1,22’’

Заявленный угол обзора 165°

Тип крепления скотч + магнит

GPS есть Дизайн — огонь! Магнитное крепление — лучшее решение для регистратора. Снимает неплохо для такой цены. Занять первое место помешали мелкие недостатки базы камер. Не хватает голосовых оповещений. !!! За оригинальность можно простить некоторые недостатки. SilverStone F1 Hybrid mini PRO

Примерная цена 5840 руб.

Процессор Ambarella A12A35

Диагональ экрана 2,0’’

Заявленный угол обзора 170°

Тип крепления присоска + кронштейн

GPS есть Немного уступив по видеоспособностям в одной дисциплине из четырех, аппарат отыгрался благодаря проработанной базе камер. Он отвечает высшему уровню, заданному в этом сегменте. !!! Внешне зауряден, но характеристики хорошие.

Встречаем по одежке

Inspector Raptor скромен — в комплектации только крепеж и провод. Корпус очень компактный, но двухдюймового дисплея для комфортных настроек хватает. И вешать камеру на ветровое стекло удобно: кронштейн входит в паз на приборе с выверенной легкостью, а за крепление с противоположного конца отвечает не стандартная присоска, а компактная площадка с двухсторонним скотчем. Такую и за зеркалом реально уместить, чтобы каждый раз не снимать бросающийся в глаза посторонним «видик».

Playme Tau тоже не «от кутюр», но не прочь пофорсить. Объектив, как и у Раптора, стеклянный, состоящий из шести линз. Трехдюймовый дисплей кажется избыточным. Раз на него не будут выводиться предупреждения о камерах, почему бы не сделать аппарат поменьше, чтобы спрятать его за зеркало?

Playme первым в бюджетном сегменте обзавелся магнитным крепежом. За таким решением будущее.

И снова неожиданный вариант крепления. Присоска осталась, хотя она и меньше, чем у конкурентов. Зато сам прибор фиксируется на кронштейне магнитом. Прежде за дешевыми гаджетами такого не водилось. Полагаю, скоро это удобнейшее решение доберется и до других брендов.

Playme существенно крупнее своего одноклас­сника Инспектора из-за внушительного ­дисплея. А нужен ли такой при отсутствии ­предупреждений о камерах?

Dunobil Rex Duo GPS единственный в нынешней компании переваривает карты памяти объемом аж до 256 Гб и имеет вторую камеру в комплекте. Правда, она практически бесполезна. С разрешением VGA (640 на 480 точек) ее нельзя использовать ни для съемки, ни при парковке в темноте: ни чертá не увидишь.

Так за что же переплачивать три с лишним тысячи относительно коллег по цеху? За GPS-модуль? Так и он реализован по обходной технологии. Во‑первых, пристегивается на корпус отдельно и мешает снимать регистратор с кронштейна. Во‑вторых, база полицейских камер не прилагается, что снижает его ­ценность.

Выносной GPS-модуль у видеорегистратора Dunobil мешает оперировать кронштейном.

Увижу — расскажу

Материалы по теме Тест видеорегистраторов: незачем переплачивать!

Mio MiVue C550 ничем не примечателен, скромняга внешне и по комплектации. В коробке лежит только провод и крепеж — как у моделей, которые вдвое дешевле. Причем крепеж самый незатейливый: кронштейн с присоской.

SilverStone F1 Hybrid mini PRO тоже внешне не выделяется. Его набор богаче на кабель подключения к компьютеру и полезный USB-адаптер для карты памяти. Крепеж — со сквозным питанием: провод вставляется в кронштейн, его не нужно отключать при каждом снятии аппарата.

Обоих затыкает за пояс Navitel R1050. Напоминает одновременно и нашего Колобка, и R2‑D2 из «Звездных войн». Тот случай, когда дизайн не идет вразрез с функциональностью. Крепится и снимается легким движением: он на магните. Прицел камеры настраивается, питание подается в клеящуюся на ветровое стекло основу.

Navitel расстарался! Наглядные пиктограммы-предупреждения о камерах. Мелочь, но очень приятная.

Экран невелик — 1,2 дюйма, так что с настройками придется повозиться. Прибор можно подружить со смартфоном по Wi-Fi, однако мобильное приложение больше заточено под просмотр и скачивание видео. Полностью настроить через него гаджет нельзя, хотя при столь мелком дисплее этот функционал напрашивается.

Мобильное приложение Навитела позволяет изменить базовые настройки гаджета, посмотреть и скопировать записанное им видео.

К слову, приложение и Wi-Fi есть еще у Сильверстоуна. Через него можно обновлять прошивку. И это очень удобно: не нужно носить видеорегистратор или карту памяти домой, чтобы апгрейдить. Всё можно провернуть не выходя из машины.

У Сильверстоуна в программе для смартфона нет раздела с настройками. Зато можно обновить прошивку и базу камер «по воздуху».

Шеф, трогай!

Качество роликов, записанных испытанными «видиками», очень приличное, причем даже у двух наиболее доступных моделей: они «бюджетники», но не дешевки. Самые сочные цвета выдает Navitel.

У всех предусмотрена функция WDR (широкий динамический диапазон), призванная бороться с резкими перепадами освещения. Проехав днем через туннель, убедился, что у всех WDR работает исправно. Разве что Dunobil после выезда на свет дольше остальных восстанавливал естественную цветопередачу, - но, главное, зрение не потерял. А у Playme при смене искусственного освещения на дневное на миг просела четкость.

Примеры видеозаписей мы разместили на YouTube, они доступны по ссылкам ниже:

День Dunobil Inspector Mio Navitel Playme Silverstone Ночь Dunobil Inspector Mio Navitel Playme Silverstone

При ночных проездах картинку с лучшей четкостью выдали SilverStone и Mio, на противоположном полюсе оказался Dunobil. Но и на его записях вся важная информация читается.

Это субъективная оценка. А объективно читаемость номерных знаков мы оцениваем по результатам тестов в статике и динамике. Во втором случае проезжаем вдоль припаркованной параллельно машины, с каждым проездом увеличивая скорость на 10 км/ч. Удивительно, но все подопытные показали одинаковый результат. Символы еще можно разобрать на 50 км/ч, а вот на 60 км/ч — только если сильно повезет.

В статике испытания проводим так: с шагом в метр автомобиль с регистраторами отъезжает от референсной машины, на видеозаписи делается скриншот на каждой остановке, потом картинки сравниваются.

Inspector показал очень неплохие девять метров в светлое время суток. Dunobil и Playme отстали от него на шаг. В темноте Dunobil провалился, полностью засветив госномер уже на пяти метрах. Inspector уступил своему дневному результату два метра, а Playme остался при тех же восьми. Редкий случай, когда аппарат выдает одинаковые показатели и днем и ночью!

У моделей Playme и Inspector паритет: суммарно по 16 метров дальности. Но вот что странно: иногда Raptor при выключении зажигания гаснет мгновенно. (Обычно, поскольку устройства сохраняют последний видеофрагмент, индикатор всё же горит несколько секунд.) И эта особенность в работе прибора не лучшим образом отразилась на качестве видеозаписи. Когда Inspector «уходил не прощаясь», последний файл оказывался битым и не читался. Случалось это не постоянно, но звоночек тревожный. Функция корректного сохранения придумана на случай серьезной аварии, если от удара регистратор отсоединится от провода. Не сработает — останетесь без видеосвидетельства.

Итого: в группе «видиков» без базы камер побеждает Playme Tau. Для его цены он очень неплохо снимает. Inspector Raptor подкосила досадная проблема с качеством, в чем прежде устройства этой фирмы замечены не были. Dunobil Rex Duo GPS остался бы третьим, даже если бы стоил вдвое меньше. Ночную съемку надо подтянуть.

Покажем

Вот недаром цéны второй тройки гаджетов предельно близки. Они и отработали почти одинаково. По скриншотам можно заметить, что общие черты изображений у Навитела и Сильверстоуна схожи. «Метраж» тоже одинаковый: девять метров днем и восемь ночью.

Mio выдает чуть иную картинку. В светлое время она вроде бы четче, чем у соперников. Однако на девятиметровой отсечке необъяснимо расплылись первые два символа номерного знака: буква В почти превратилась в О, цифра 8 — в 0. Обидно… При этом в темноте Mio на метр обошел конкурентов и отразил номер заметно ярче. Однако уже на следующем шаге символы расплылись, так что преимущество оказалось минимальным.

ДЕНЬ

НОЧЬ

…и подскажем

Победа? Не спешите с выводами! Эта троица берет деньги не только за видеоспособности, но и за предупреждения о радарах и камерах. Раз подопытных немного, удлиняем стандартный маршрут, дабы выборка оказалась как можно более разнообразной. Итак, каждый прибор проехал под 66 комплексами фиксации нарушений.

Материалы по теме Видеорегистраторы с радар-детектором — бюджетные против дорогого

Слава Mio вмиг поблекла. Он не знал 16 точек. Еще за 19 получил оценку «плюс/минус»: ее ставим, когда комплекс в базе аппарата есть, но информация о нем неточная. Mio не умеет предупреждать о камерах, «стреляющих» в спину, не отличает муляжи от реальных камер, игнорирует комплексы «Стрит Фалькон», а для нескольких не знал актуального ограничения скорости. И это неудивительно: 4 октября на сайте предлагается для скачивания база… от 13 августа. Сами оповещения проговариваются раздражающе медленно, и для всех комплексов звучит одно и то же: «Камера контроля скорости». Аппараты Mio (даже новейшие комбоустройства) точно так же хромали на базу камер и два, и три года назад. Было бы честнее не заявлять функцию и не брать за нее деньги, раз компания не хочет подтянуть этот параметр.

У Навитела набралось десять чистых пробелов и девять «плюс/минусов». Замечания тут иного свойства. Во‑первых, если камера стоит за изгибом дороги, Navitel начинает предупреждать о ней, только выйдя на прямую видимость. Говоря проще, поздно. Во‑вторых, разработчики отказались от голосовых предупреждений, оставив только бипер. Линейка на экране показывает приближение к находящейся впереди камере, а если та прицелена в спину — удаление от нее. Узнать у гаджета заранее, куда направлен радар, невозможно. Нужно следить за индикацией, а это отвлекает от дороги.

Зато качество и разнообразие картинок, характеризующих ближайшую камеру, выше всяких похвал. Видно, что подошли с душой. И пусть информация не всегда стопроцентно точна, такой подход подкупает. Для идеала хотелось бы добавить голосовые предупреждения.

SilverStone всегда славился проработкой базы камер. Берет ее компания оттуда же, откуда и все остальные, а поди ж ты — умудряется быть чуть впереди. На сей раз набралось шесть ошибок и две «помарки», что выводит модель в лидеры этого зачета.

В прошлых тестах мы хвалили комбоустройства и радар-детекторы SilverStone за отличное, уникальное предупреждение о камерах контроля остановки «Стрит Фалькон». Оно срабатывает только при скорости ниже 20 км/ч. На момент проведения теста в видеорегистраторе это не было реализовано. Разработчики нам объяснили, что от этой функции отказались ради экономии ресурсов процессора. Тут он слабее, чем в детекторах и гибридах. Посему о «дорогостоящих» для водителей камерах предупреждают в общем порядке — как об обычном видеоблоке и на любой скорости. Но к моменту выхода этого материала в Сильверстоуне все-таки справились с задачей и подтянули «видик» до уровня других гаджетов фирмы. В последней прошивке умное предупреждение тоже реализовано!

* * *

Недорогой Playme Tau — лучший в первой группе; он подтвердил, что и со скромным бюджетом можно найти достойные внимания видеорегистраторы. Inspector Raptor снимает не хуже, компактен, недорог, но подмочил репутацию досадным глюком батареи. Dunobil Rex Duo GPS для своих способностей дороговат.

Материалы по теме 6 радар-детекторов против 8 полицейских радаров — большой тест

Во второй группе Mio MiVue C550 чуть лучше соперников отработал видео. Однако расстроил не только посредственной информированностью о радарах, но и нежеланием производителя замечать этот недостаток.

Navitel R1050 достоин пятерки с плюсом за оригинальность не в ущерб функционалу, магнитное крепление и альбом пиктограмм для дисплея. Стал бы первым, если бы база камер оказалась чуть полнее, а оповещения — чуть продуманнее. Но если вам опостылел ассортимент стандартных корпусов, то «колобок» к вашим услугам.

SilverStone F1 Hybrid mini PRO (нельзя было назвать покороче?) за счет знания радаров вырвался вперед в своей группе, хотя по части видео выступил на одном уровне с соперниками. С оглядкой на Navitel попеняем на отсутствие инноваций в конструкции корпуса и крепления.