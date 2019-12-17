Очень дешевые видеорегистратор и радар-детектор: можно брать! Тест «За рулем»

Теперь мы знаем, стоит ли покупать бюджетные видеорегистраторы и радар-детекторы и кому пригодятся регистраторы с голосовым управлением.

Освоим бюджет

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Наши регулярные тесты говорят, что приличный видеорегистратор можно найти за 3000–3500 рублей, хотя львиная доля спроса приходится на еще более дешевые модели. Компании на них неплохо зарабатывают, но не афишируют их скромные способности. Поэтому мы взяли на тест две новинки из числа сверхбюджетников.

Видеорегистратор SilverStone F1 A35‑FHD стоит 1370 рублей! Брали его с опаской, ведь по цене он близок к внезачетному герою нашего прошлогоднего сравнения, не показавшему ни одного плюса. Наворотов у прибора нет, но крепление нетугое, ­провод питания качественный, держать гаджет в руках приятно.

Видео и днем, и ночью он пишет с заметной зернистостью, что ожидаемо для этого ценового сегмента. Не нравится? Покупайте регистраторы в два с половиной — три раза дороже.

SilverStone F1 A35‑FHD выглядит достойным своей цены. При малом бюджете — хороший вариант.

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Скриншоты в статике вышли лучше, чем можно было ожидать. Днем чита­емость номерного знака обеспечивается на расстоянии до семи метров — невыдающийся результат. В темноте оптика сдалась на той же отметке, что достойно похвалы. Даже куда более породистые и дорогие «видики» иногда проседают до пяти-шести метров.

Другая бюджетная новинка «Сильверстоуна» — радар-детектор Monza GS. К нам в руки он попал еще до начала продаж, производитель обещает цену около 4000 рублей.

Для начала прогнали прибор по основным пунктам тестовой программы. «Кордон» он заметил почти за километр, «Стрелку» — и того дальше. Тренога со «Скатом» выдала себя за 550 метров, а тот же комплекс, установленный высоко на столбе с хорошим наклоном к асфальту, - за 300 метров. При «выстреле» в спину зафиксировали одинаковое расстояние — 50 метров.

Радар-детектор SilverStone F1 Monza GS — модель начального уровня. Основные параметры работы (детектирование радаров и база камер) — на уровне более дорогих Monaco и Sochi. Видны упрощения (экран, фильтрация ложных помех), но как помощник на трассе неплох.

Не сплоховал детектор и в дуэли с лидаром «Амата»: уверенно предупреждал о нем за 200, 400 и 550 метров (больше не позволил рельеф) — в зависимости от того, куда был выставлен прицел. Заранее распознать тонкий лазерный луч нельзя, а потому все аппараты срабатывают уже в момент пересечения с ним. Но и это неплохо: множество моделей декларируют распознавание лидаров, при этом в реальных условиях молчат.

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Хорошие показатели Monza GS выдает благодаря начинке от давнего авторитета — сильверстоуновского Monaco. Очевидно, перенесли ее в упрощенном виде: ложных срабатываний чуть больше, сигнатурная технология работает только на отсеивание помех, но не называет радары по имени. Дисплей показывает лишь базовую информацию, так что прибор нужно слушать.

Зато база данных не хуже, чем у Monaco: шесть ошибок и четыре неточности на 66 пройденных камер. Предупреждения о штрафующих за 10‑секундную остановку «Стрит Фальконах» срабатывают так же, как у дорогих моделей, - только при снижении скорости до 20 км/ч.

И еще один плюс: надписи на клавишах русифицированы. По нашим наблюдениям, SilverStone сделал это едва ли не первым на рынке.

Выходит, испытанные бюджетники достойны внимания? И за минимальные деньги можно найти работоспособные изделия? Да, но это верно только для проверенных приборов, поэтому ­периодически мы будем испытывать и самые дешевые аппараты.

Подай голос

Видеорегистратор-зеркало с камерой заднего вида — что в нем необычного? С последней прошивкой регистратор Dunobil Eva Touch обрел функцию голосового управления. Доступных команд всего девять. С их помощью можно включить/выключить экран и запись звука, переключить изображение на дисплее между камерами, сделать фото и защитить видеофайл от перезаписи.

Dunobil Eva Touch привлекает соотношением цены и качества видеозаписи, а также оригинальной функцией голосового управления. Последнее больше игрушка, нежели реально полезная вещь, но работает четко.

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Чувствительность настроена отменно: шаблонные фразы гаджет понимает с первого раза и выполняет мгновенно. Не мешают ни шум ветра из открытого окна, ни включенная музыка, ни разговор в салоне. Легко менять настройки и через сенсорный экран: отклики на нажатия не мгновенные, но бывают и более тормознутые аппараты.

Для основной камеры заявлено разрешение Super HD (2304×1296 пикселей). Картинка пристойная: читаемость номерного знака сохраняется в статике на дальности до 10 метров днем и до 8 метров ночью, а в динамике — на скорости до 60 км/ч.

Второй объектив, пишущий HD-видео (1280×720 пикселей), сгодится для подключения ко второму каналу регистратора и как парковочный ассистент. В темноте не ослепнет, хотя нельзя требовать от него хорошей читаемости номеров. Если это важно, ищите модели с двумя камерами Full HD, но такие существенно дороже. Dunobil Eva Touch стоит около 6390 рублей — адекватная цена за прибор с двумя камерами и интересной «фишкой».

Горизонт завален

Тип антенны определяет форму как моноустройств, так и гибридов. Радар-детекторы доселе были только плоскими, так как оснащались рупорными антеннами. Их удобно размещать в автомобиле: необязательно вешать на стекло, можно и на приборную панель положить. Минус — в однострочном дисплее. Его не хватает, чтобы показать всю необходимую информацию.

Компания Sho-Me выпустила первый «вертикально ориентированный» радар-детектор на базе патч-антенны — модель Quattro Signature (от 6000 рублей). На большом цветном экране данные не теснят друг друга и отлично читаются. На мой взгляд, индикаторы уровня яркости и громкости лучше бы сделать поменьше — не так уж они и важны.

Это не видеорегистратор, а радар-детектор! Комбоустройства с патч-антенной известны давно, однако моногаджет выпущен только сейчас — компанией Sho-Me. База камер и детектирование на высоте. Но если у вас в машине висят еще и регистратор со смартфоном, ветровое стекло окажется перегруженным. Тот случай, когда лучше предпочесть гибрид ради экономии места.

Большинство камер прибор распознал четко и своевременно. «Стрелку» увидел более чем за километр, «Кордон» — за 900 метров, «Скат» — на треноге за 450 метров, на столбе за 250 метров. Отличные результаты! И «Амата» не осталась незамеченной: ее лазерный луч Quattro уверенно засек на всех предложенных рубежах — 200, 400 и 550 метров. Разве что «Скат», «стреляющий» в спину, прибор увидел, лишь поравнявшись с ним.

Из 66 комплексов Sho-Me не знал шесть и еще на четырех допустил помарки. Причина — частая ротация камер в Москве.

Наконец-то появилась отдельная прошивка под «Стрит Фалькон», которую первым внедрил SilverStone. Но у Sho-Me порог скорости ниже — всего 5 км/ч. По факту водитель слышит предупреждение уже после остановки. Так можно и на штраф налететь: я поднял бы лимит до 20–30 км/ч.

Работает Sho-Me Quattro Signature отлично и интересен форм-фактором. Если вы предпочитаете иметь радар-детектор отдельным прибором — присмотритесь к этой модели.