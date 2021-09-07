Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — журнал За рулем

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Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца

Редакционная Веста пробежала больше 120 000 км. Последние несколько месяцев выдались щедрыми на неисправности.

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Наша Веста эксплуатируется в среднестатистическом режиме: ежедневные поездки, годовой пробег около 20 000 км, хранение на улице, ТО согласно регламенту каждые 15 000 км. Никаких испытаний в нештатных режимах она не проходила. Так что у любого другого владельца машина вела бы себя точно так же, как в наших руках.

Давно подметил (и не только на примере Весты): неисправности в машине часто возникают волнами. То идут сплошной чередой, то ни единой за долгое время.

За пару месяцев общая стоимость эксплуатации здорово выросла из-за затрат на приведение машины в рабочее состояние. Не в полностью исправное, а именно в рабочее состояние: с теми поломками, что были, невозможно было эксплуатировать автомобиль.

Две беды с аккумулятором

На исходе зимы, необычно снежной и морозной, сдалась батарея. Пора! Она же еще штатная. Попробовал зарядить — помогло, но ненадолго. Через неделю Веста вновь не запустилась. Добротный аккумулятор для Весты можно купить за 3500–4000 рублей. Но мне повезло: в редакции остались батареи после сравнительных тестов.

При замене случилась другая поломка. Чтобы снять перекинутую сверху пластину крепления, нужно отвернуть две гайки с длинных шпилек. Когда откручивал, одна из шпилек попросту лопнула от небольшого усилия.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаКрепление аккумулятора сломалось необъяснимым образом.
Крепление аккумулятора сломалось необъяснимым образом.

Стеклоомыватель зависел от погоды

Около месяца мучился с периодически отказывающим стеклоомывателем. То, что проверяешь в этом случае в первую очередь, в порядке: жидкость не замерзла, предохранитель рабочий. Просто моторчик оказался метеозависимым и не включался, когда температура на улице была ниже минус 13 градусов. Благо, реагентов из-за морозов на дороги выливали минимум — удалось дотянуть с заменой до потепления.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаМоторчик стеклоомывателя породистый — Continental. Но подвел.
Моторчик стеклоомывателя породистый — Continental. Но подвел.

Развалился насос системы охлаждения

В минус 15 градусов и, как назло, далеко от города Веста вдруг просигнализировала о перегреве. Из дефлекторов подул ледяной воздух, стрелка температуры антифриза ушла вправо. Поначалу грешил на термостат. Поменял — не помогло. Причина оказалась в насосе системы охлаждения. У него развалилась крыльчатка, и жидкость перестала циркулировать. Пробег на момент поломки был 108 000 км.

Вазовцы заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ в 180 000 км. И ремень, и ролик такой пробег, скорее всего, выдержат. Этот факт не дают проверить ломающиеся насосы. Наш случай (судя по отзывам на форумах) не единичный.

В середине лета АВТОВАЗ пересмотрел регламент ТО для своих моделей и прописал Весте замену ГРМ уже на 90 000 км. Из-за этого рекомендованная стоимость обслуживания на этом пробеге выросла сразу на 8000–9000 рублей. Зато появилась возможность проконтролировать состояние насоса и предотвратить внезапную поломку. Впрочем, мы рекомендуем в любом случае поменять насос вместе с комплектом ГРМ. Так, кстати, предписывают делать многие автопроизводители.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаХорошо, что помпа рассыпалась, а не заклинила. А то бы пришлось перебирать ГБЦ.
Хорошо, что помпа рассыпалась, а не заклинила. А то бы пришлось перебирать ГБЦ.

Дважды ремонтировали выпуск

На пробеге 110 000 км начала «подсекать» система выпуска отработавших газов. Это мне уже знакомо: такие же звуки пошли на 38 000 км от прогорающей гофры. В тот раз она держалась долго — больше 20 000 км. Сейчас экспериментировать не стал и сразу поехал в специализированный сервис. Замена заняла 20 минут и стоила 5000 рублей.

Через месяц пришлось заехать еще раз. Ослаб хомут на стыке средней и задней частей выхлопа. Подгнившие трубы уже нельзя было соединить, просто заменив хомут. Пришлось вварить новые фрагменты и состыковать их на болтах. Еще 5000 рублей.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаОригинальные гофры прошли около 60 000 и 50 000 км соответственно. Очень мало!
Оригинальные гофры прошли около 60 000 и 50 000 км соответственно. Очень мало!

Чистили дренаж (опять!)

Два года назад мы уже прочищали дренажные отверстия под жабо. Они очень быстро забиваются, вода перестает уходить и затапливает пол в салоне. Сейчас ситуация повторилась. И хотя листьев (как раньше) я при очистке не нашел, было очень много обычной грязи, закупорившей сливы. Виновники засоров — резинки в сливных отверстиях с зауженным внизу проемом. Выбросил их — надеюсь, что проблема уйдет.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаБолото под жабо — типичная для Весты картина. Затянете с чисткой, и вода пойдет в салон.
Болото под жабо — типичная для Весты картина. Затянете с чисткой, и вода пойдет в салон.

Развалился обогрев ветрового стекла

Под конец зимы заметил, что стали отказывать нити обогрева ветрового стекла. Кстати, в морозы обогрев бесполезен из-за маломощности. Он эффективен, когда на улице не ниже минус пяти градусов. Стекло уже сильно затерто и пошло трещинами, так что на носу его замена. Склоняюсь к идее поставить стекло без обогрева — хоть сэкономлю.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяцаНити обогрев стекла сдаются по одной.
Нити обогрев стекла сдаются по одной.

Едем дальше?

Вот уже больше 7000 км Веста ведет себя паинькой. Надолго ли? Но удовольствия это не доставляет: двигатель стал тянуть хуже, подвеска расхлябанная, в салоне «сверчки», у педали тормоза заметно вырос холостой ход. Видимо, машина состарилась.

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Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца

Редакционная Веста пробежала больше 120 000 км. Последние несколько месяцев выдались щедрыми на неисправности.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275371Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275370Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275375Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275374Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275373Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275372Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца
Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца

Редакционная Веста пробежала больше 120 000 км. Последние несколько месяцев выдались щедрыми на неисправности.

Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275370Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275371Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275372Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275373Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275374Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца — фото 1275375Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца
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Отзывы о LADA Vesta (30)

LADA 2017 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Очень хороший конструтор "Лего" для взрослых

Недостатки:

Этот конструкиор необходимо собрать и доработать, чтобы он стал автомобилем

Комментарий:

Доработка конструктора требукт вложкния финансоа. Один миллион за конструтор — это много.

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