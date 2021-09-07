Веста из нашего парка: 8 поломок за три месяца

Редакционная Веста пробежала больше 120 000 км. Последние несколько месяцев выдались щедрыми на неисправности.

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Наша Веста эксплуатируется в среднестатистическом режиме: ежедневные поездки, годовой пробег около 20 000 км, хранение на улице, ТО согласно регламенту каждые 15 000 км. Никаких испытаний в нештатных режимах она не проходила. Так что у любого другого владельца машина вела бы себя точно так же, как в наших руках.

Давно подметил (и не только на примере Весты): неисправности в машине часто возникают волнами. То идут сплошной чередой, то ни единой за долгое время.

За пару месяцев общая стоимость эксплуатации здорово выросла из-за затрат на приведение машины в рабочее состояние. Не в полностью исправное, а именно в рабочее состояние: с теми поломками, что были, невозможно было эксплуатировать автомобиль.

Две беды с аккумулятором

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На исходе зимы, необычно снежной и морозной, сдалась батарея. Пора! Она же еще штатная. Попробовал зарядить — помогло, но ненадолго. Через неделю Веста вновь не запустилась. Добротный аккумулятор для Весты можно купить за 3500–4000 рублей. Но мне повезло: в редакции остались батареи после сравнительных тестов.

При замене случилась другая поломка. Чтобы снять перекинутую сверху пластину крепления, нужно отвернуть две гайки с длинных шпилек. Когда откручивал, одна из шпилек попросту лопнула от небольшого усилия.

Крепление аккумулятора сломалось необъяснимым образом.

Стеклоомыватель зависел от погоды

Около месяца мучился с периодически отказывающим стеклоомывателем. То, что проверяешь в этом случае в первую очередь, в порядке: жидкость не замерзла, предохранитель рабочий. Просто моторчик оказался метеозависимым и не включался, когда температура на улице была ниже минус 13 градусов. Благо, реагентов из-за морозов на дороги выливали минимум — удалось дотянуть с заменой до потепления.

Моторчик стеклоомывателя породистый — Continental. Но подвел.

Развалился насос системы охлаждения

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В минус 15 градусов и, как назло, далеко от города Веста вдруг просигнализировала о перегреве. Из дефлекторов подул ледяной воздух, стрелка температуры антифриза ушла вправо. Поначалу грешил на термостат. Поменял — не помогло. Причина оказалась в насосе системы охлаждения. У него развалилась крыльчатка, и жидкость перестала циркулировать. Пробег на момент поломки был 108 000 км.

Вазовцы заявили для Весты интервал замены комплекта ГРМ в 180 000 км. И ремень, и ролик такой пробег, скорее всего, выдержат. Этот факт не дают проверить ломающиеся насосы. Наш случай (судя по отзывам на форумах) не единичный.

В середине лета АВТОВАЗ пересмотрел регламент ТО для своих моделей и прописал Весте замену ГРМ уже на 90 000 км. Из-за этого рекомендованная стоимость обслуживания на этом пробеге выросла сразу на 8000–9000 рублей. Зато появилась возможность проконтролировать состояние насоса и предотвратить внезапную поломку. Впрочем, мы рекомендуем в любом случае поменять насос вместе с комплектом ГРМ. Так, кстати, предписывают делать многие автопроизводители.

Хорошо, что помпа рассыпалась, а не заклинила. А то бы пришлось перебирать ГБЦ.

Дважды ремонтировали выпуск

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На пробеге 110 000 км начала «подсекать» система выпуска отработавших газов. Это мне уже знакомо: такие же звуки пошли на 38 000 км от прогорающей гофры. В тот раз она держалась долго — больше 20 000 км. Сейчас экспериментировать не стал и сразу поехал в специализированный сервис. Замена заняла 20 минут и стоила 5000 рублей.

Через месяц пришлось заехать еще раз. Ослаб хомут на стыке средней и задней частей выхлопа. Подгнившие трубы уже нельзя было соединить, просто заменив хомут. Пришлось вварить новые фрагменты и состыковать их на болтах. Еще 5000 рублей.

Оригинальные гофры прошли около 60 000 и 50 000 км соответственно. Очень мало!

Чистили дренаж (опять!)

Два года назад мы уже прочищали дренажные отверстия под жабо. Они очень быстро забиваются, вода перестает уходить и затапливает пол в салоне. Сейчас ситуация повторилась. И хотя листьев (как раньше) я при очистке не нашел, было очень много обычной грязи, закупорившей сливы. Виновники засоров — резинки в сливных отверстиях с зауженным внизу проемом. Выбросил их — надеюсь, что проблема уйдет.

Болото под жабо — типичная для Весты картина. Затянете с чисткой, и вода пойдет в салон.

Развалился обогрев ветрового стекла

Под конец зимы заметил, что стали отказывать нити обогрева ветрового стекла. Кстати, в морозы обогрев бесполезен из-за маломощности. Он эффективен, когда на улице не ниже минус пяти градусов. Стекло уже сильно затерто и пошло трещинами, так что на носу его замена. Склоняюсь к идее поставить стекло без обогрева — хоть сэкономлю.

Нити обогрев стекла сдаются по одной.

Едем дальше?

Вот уже больше 7000 км Веста ведет себя паинькой. Надолго ли? Но удовольствия это не доставляет: двигатель стал тянуть хуже, подвеска расхлябанная, в салоне «сверчки», у педали тормоза заметно вырос холостой ход. Видимо, машина состарилась.

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Все проблемы Лады Весты с пробегом мы рассмотрели в этой публикации.

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