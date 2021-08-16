Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший

8 видеорегистраторов: с одной и с двумя камерами — какой лучше?

За год-полтора приличные гибриды подорожали, в среднем, на 5000 рублей. На инфляцию и падение курса рубля наложился и дефицит электронных компонентов.

Результаты замеров и экспертные оценки изложены в таблицах. Подробное впечатление о каждом гаджете — в описаниях.





IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual





IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual





Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Full HD 1920×1080 при 30 к/с Процессор MStar 8339

MStar 8339 Диагональ дисплея 7,0"

7,0" Заявленный угол обзора 170°

170° Знание стационарных камер 58 из 60

58 из 60 Тип крепления зеркало





Крепление такое же, как у других регистраторов‑зеркал, но почему-то только IBOX дрожит при езде. Самый большой дисплей, логичное меню. Видео хорошего качества, задняя камера тоже разрешения Full HD. Угол обзора фронтальной камеры большой, но в силу специфики установки это бесполезное преимущество: зону справа обрезает накладка на ветровом стекле.





База камер полная, предупреждения о камерах контроля остановки реализованы правильно — при снижении скорости до 20 км/ч. Можно отдельно отключить предупреждения о любом типе камер.





Обновление самое замороченное. Скачивать с сайта мешает антивирус, причем отключение в компьютере всего, что знал, не помогло. По Wi-Fi через мобильное приложение — сбои.





Радар-детектор не выдает ложных тревог. Но это не плюс: чувствительность протестированной прошивки настолько зажата, что и реальные измерители скорости IBOX практически не видит. Режим повышенной чувствительности «Турбо» дальность распознавания по сравнению с «Трассой» не увеличивает.





Mio MiVue i177





Mio MiVue i177





Максимальное разрешение Full HD 2560х1440 при 30 к/с

Full HD 2560х1440 при 30 к/с Процессор AIT 8428Q

AIT 8428Q Диагональ дисплея 3,0"

3,0" Заявленный угол обзора 135°

135° Знание стационарных камер 52 из 60

52 из 60 Тип крепления боковой магнит + скотч





До начала использования кажется, что цена оправдана: сенсорный дисплей с хорошим откликом, красочное меню, магнитное крепление со сквозным питанием. Последнее тугое и требует усилий обеих рук.





Аппарат очень долго грузится. Слабое качество ночного видео. База камер с пробелами, предупреждение «в спину» звучит только в начале оповещения, а при проезде камеры его уже нет. О камерах контроля остановки аппарат предупреждает на любой скорости, причем при средней настройке дистанции оповещения — аж за 600 м, что чрезмерно. Допустимое превышение скорости настраивается слишком большим шагом в 10 км/ч.





Радарная часть, с одной стороны, неплохая: Mio увидел все камеры и показал большую дальность, чем IBOX. Однако ложные срабатывания с минимальной индикацией сигнала и нет сигнатурной технологии ­распознавания радаров, что для такой цены нонсенс.





Neoline X-Cop 9100z





Neoline X-Cop 9100z





Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Full HD 1920×1080 при 30 к/с Процессор Ambarella A12

Ambarella A12 Диагональ дисплея 2,0"

2,0" Заявленный угол обзора 130°

130° Знание стационарных камер 58 из 60

58 из 60 Тип крепления кронштейн + скотч





Редкий случай — Neoline оказался не самым дорогим в тесте. И поначалу всё шло очень неплохо. База камер оказалась почти идеальной. Радар-детектор хотя и не называл камеры по имени (сигнатура реализована только для отсеивания помех), показал хорошую дальность и отсутствие ложных тревог. Но до финальной проверки аппарат не дожил: после очередного включения ушел в цикличную перезагрузку. Кнопка сброса не помогла, иные неварварские методы воздействия тоже, оперативная замена не сложилась. В итоге пробел по видеорегистраторной части и недобор по баллам.





Playme Lite





Playme Lite





Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с

Full HD 1920×1080 при 30 к/с Процессор Sigmastar MSC833

Sigmastar MSC833 Диагональ дисплея 2,3"

2,3" Заявленный угол обзора 140°

140° Знание стационарных камер 52 из 60

52 из 60 Тип крепления кронштейн + присоска



По сегодняшним ценам за такие деньги уже хорошо, если все функции комбоустройства будут хоть как-то работать. Изначальный скепсис быстро прошел. Качество изготовления, логичное меню, отсутствие глюков — всё при нем. Качество видеозаписи нормальное.

В базе камер нет мобильных радаров и парковочных камер. Последние скоро добавят: для экономии производитель сменил фабрику, и тамошние специалисты сейчас доводят ПО под российские запросы. О камерах в спину предупреждает тихо и поздно. Озвучка — со смешным акцентом, но пусть это будет фишкой прибора.

Над радарной частью надо работать. Два пропущенных типа камер и много ложных срабатываний со средним уровнем сигнала. Если есть задача сэкономить, из «бюджетников» этот гибрид вызывает больше доверия в силу приличного бренда.

Silverstone Hybrid S‑Bot Pro

Silverstone Hybrid S‑Bot Pro

Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с

Super HD 2304×1296 при 30 к/с Процессор AIT 8339D

AIT 8339D Диагональ дисплея 3,0 "

3,0 " Заявленный угол обзора 145°

145° Знание стационарных камер 58 из 60

58 из 60 Тип крепления кронштейн + присоска

Как уверяет производитель, это единственное пока на рынке комбо с усилителем LNA. Максимальная дальность распознавания радаров подтверждает эффективность. А ложных срабатываний мало настолько, что можно ездить в режиме «Трасса» даже в городе. Есть режим «Магистраль», который реально добавляет лишние метры детектирования при небольшом увеличении ложных тревог. В обоих режимах вдобавок можно вручную подстроить чувствительность антенны.

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Единственный пока гаджет с сигнатурой радара Стрелка-М. База камер самая продуманная: парковочные камеры срабатывают при скорости меньше 20 км/ч, есть предупреждение о двух близко стоящих камерах, о прицеле в спину аппарат и говорит, и пишет на экране. И лучшее видео в тесте. Однозначный победитель.





Победа марки Silverstone не удивила. Почти в каждой дисциплине находится мелочь, которая ставит ее устройства выше остальных. Их совокупность и выводит аппараты на первое место. Особенно хочется похвалить настройку радарной части — а это самое сложное в гибридах и радар-детекторах.