Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший

За год-полтора приличные гибриды подорожали, в среднем, на 5000 рублей. На инфляцию и падение курса рубля наложился и дефицит электронных компонентов.
Участники
- Silverstone Hybrid S‑Bot Pro за 19 000 рублей — развитие модели без приставки Pro. Прибавка в цене (3,5 тысячи) пришлась на улучшенную радарную часть и помехозащищенность, а также — увы! — на банальное подорожание всего и вся.
- Neoline X-Cop 9100z (16 000 рублей) вышел в прошлом году. Сейчас в серии есть версии и подешевле (9100с за 13 000), и подороже (9100s за 27 500).
- Новинка от Mio — гибрид Mivue i177 за 21 000 рублей. Привлекает необычным магнитным креплением в виде бокового ухвата.
- IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual (17 500 рублей) выделяется необычным для комбо форм-фактором. В зеркало антенну радар-детектора встраивают редко. Гаджет был у нас на экспресс-тесте в прошлом году и вроде бы оставил неплохое впечатление. Проверим его более тщательно.
- Playme Lite по шок-цене — 9000 рублей. За такие деньги сейчас можно купить хороший моногаджет. А из «комбайнов» в сегменте до 10 000 рублей прежде были сплошь бренды, не заслуживающие доверия.
Результаты замеров и экспертные оценки изложены в таблицах. Подробное впечатление о каждом гаджете — в описаниях.
IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual
- Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
- Процессор MStar 8339
- Диагональ дисплея 7,0"
- Заявленный угол обзора 170°
- Знание стационарных камер 58 из 60
- Тип крепления зеркало
Крепление такое же, как у других регистраторов‑зеркал, но почему-то только IBOX дрожит при езде. Самый большой дисплей, логичное меню. Видео хорошего качества, задняя камера тоже разрешения Full HD. Угол обзора фронтальной камеры большой, но в силу специфики установки это бесполезное преимущество: зону справа обрезает накладка на ветровом стекле.
База камер полная, предупреждения о камерах контроля остановки реализованы правильно — при снижении скорости до 20 км/ч. Можно отдельно отключить предупреждения о любом типе камер.
Обновление самое замороченное. Скачивать с сайта мешает антивирус, причем отключение в компьютере всего, что знал, не помогло. По Wi-Fi через мобильное приложение — сбои.
Радар-детектор не выдает ложных тревог. Но это не плюс: чувствительность протестированной прошивки настолько зажата, что и реальные измерители скорости IBOX практически не видит. Режим повышенной чувствительности «Турбо» дальность распознавания по сравнению с «Трассой» не увеличивает.
Mio MiVue i177
- Максимальное разрешение Full HD 2560х1440 при 30 к/с
- Процессор AIT 8428Q
- Диагональ дисплея 3,0"
- Заявленный угол обзора 135°
- Знание стационарных камер 52 из 60
- Тип крепления боковой магнит + скотч
До начала использования кажется, что цена оправдана: сенсорный дисплей с хорошим откликом, красочное меню, магнитное крепление со сквозным питанием. Последнее тугое и требует усилий обеих рук.
Аппарат очень долго грузится. Слабое качество ночного видео. База камер с пробелами, предупреждение «в спину» звучит только в начале оповещения, а при проезде камеры его уже нет. О камерах контроля остановки аппарат предупреждает на любой скорости, причем при средней настройке дистанции оповещения — аж за 600 м, что чрезмерно. Допустимое превышение скорости настраивается слишком большим шагом в 10 км/ч.
Радарная часть, с одной стороны, неплохая: Mio увидел все камеры и показал большую дальность, чем IBOX. Однако ложные срабатывания с минимальной индикацией сигнала и нет сигнатурной технологии распознавания радаров, что для такой цены нонсенс.
Neoline X-Cop 9100z
- Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
- Процессор Ambarella A12
- Диагональ дисплея 2,0"
- Заявленный угол обзора 130°
- Знание стационарных камер 58 из 60
- Тип крепления кронштейн + скотч
Редкий случай — Neoline оказался не самым дорогим в тесте. И поначалу всё шло очень неплохо. База камер оказалась почти идеальной. Радар-детектор хотя и не называл камеры по имени (сигнатура реализована только для отсеивания помех), показал хорошую дальность и отсутствие ложных тревог. Но до финальной проверки аппарат не дожил: после очередного включения ушел в цикличную перезагрузку. Кнопка сброса не помогла, иные неварварские методы воздействия тоже, оперативная замена не сложилась. В итоге пробел по видеорегистраторной части и недобор по баллам.
Playme Lite
- Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
- Процессор Sigmastar MSC833
- Диагональ дисплея 2,3"
- Заявленный угол обзора 140°
- Знание стационарных камер 52 из 60
- Тип крепления кронштейн + присоска
По сегодняшним ценам за такие деньги уже хорошо, если все функции комбоустройства будут хоть как-то работать. Изначальный скепсис быстро прошел. Качество изготовления, логичное меню, отсутствие глюков — всё при нем. Качество видеозаписи нормальное.
В базе камер нет мобильных радаров и парковочных камер. Последние скоро добавят: для экономии производитель сменил фабрику, и тамошние специалисты сейчас доводят ПО под российские запросы. О камерах в спину предупреждает тихо и поздно. Озвучка — со смешным акцентом, но пусть это будет фишкой прибора.
Над радарной частью надо работать. Два пропущенных типа камер и много ложных срабатываний со средним уровнем сигнала. Если есть задача сэкономить, из «бюджетников» этот гибрид вызывает больше доверия в силу приличного бренда.
Silverstone Hybrid S‑Bot Pro
- Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
- Процессор AIT 8339D
- Диагональ дисплея 3,0 "
- Заявленный угол обзора 145°
- Знание стационарных камер 58 из 60
- Тип крепления кронштейн + присоска
Как уверяет производитель, это единственное пока на рынке комбо с усилителем LNA. Максимальная дальность распознавания радаров подтверждает эффективность. А ложных срабатываний мало настолько, что можно ездить в режиме «Трасса» даже в городе. Есть режим «Магистраль», который реально добавляет лишние метры детектирования при небольшом увеличении ложных тревог. В обоих режимах вдобавок можно вручную подстроить чувствительность антенны.
Единственный пока гаджет с сигнатурой радара Стрелка-М. База камер самая продуманная: парковочные камеры срабатывают при скорости меньше 20 км/ч, есть предупреждение о двух близко стоящих камерах, о прицеле в спину аппарат и говорит, и пишет на экране. И лучшее видео в тесте. Однозначный победитель.
Победа марки Silverstone не удивила. Почти в каждой дисциплине находится мелочь, которая ставит ее устройства выше остальных. Их совокупность и выводит аппараты на первое место. Особенно хочется похвалить настройку радарной части — а это самое сложное в гибридах и радар-детекторах.
Защита от систем активной безопасности машин
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Активный круиз-контроль Skoda Kodiaq
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Система контроля мертвых зон Jaguar XF
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IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual
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Есть
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Есть
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Mio Mivue i177
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Есть
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Слабая
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Neoline X-Cop 9100z
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Есть
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Есть
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Playme Lite
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Есть
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Слабая
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Silverstone Hybrid S-Bot Pro
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Есть
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Есть
- Большой тест самых дешевых видеорегистраторов — тут. Годных только два!
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