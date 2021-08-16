Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — журнал За рулем

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Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший

Три из пяти комбоустройств вышли в этом году, а два — во второй половине 2020‑го.

За год-полтора приличные гибриды подорожали, в среднем, на 5000 рублей. На инфляцию и падение курса рубля наложился и дефицит электронных компонентов.


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Участники


  • Silverstone Hybrid S‑Bot Pro за 19 000 рублей — развитие модели без приставки Pro. Прибавка в цене (3,5 тысячи) пришлась на улучшенную радарную часть и помехозащищенность, а также — увы! — на банальное подорожание всего и вся.
  • Neoline X-Cop 9100z (16 000 рублей) вышел в прошлом году. Сейчас в серии есть версии и подешевле (9100с за 13 000), и подороже (9100s за 27 500).
  • Новинка от Mio — гибрид Mivue i177 за 21 000 рублей. Привлекает необычным магнитным креплением в виде бокового ухвата.
  • IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual (17 500 рублей) выделяется необычным для комбо форм-фактором. В зеркало антенну радар-детектора встраивают редко. Гаджет был у нас на экспресс-тесте в прошлом году и вроде бы оставил неплохое впечатление. Проверим его более тщательно.
  • Playme Lite по шок-цене — 9000 рублей. За такие деньги сейчас можно купить хороший моногаджет. А из «комбайнов» в сегменте до 10 000 рублей прежде были сплошь бренды, не заслуживающие доверия.


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8 видеорегистраторов: с одной и с двумя камерами — какой лучше?

Результаты замеров и экспертные оценки изложены в таблицах. Подробное впечатление о каждом гаджете — в описаниях.



IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual


IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual
IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual


  • Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
  • Процессор MStar 8339
  • Диагональ дисплея 7,0"
  • Заявленный угол обзора 170°
  • Знание стационарных камер 58 из 60
  • Тип крепления зеркало


Крепление такое же, как у других регистраторов‑зеркал, но почему-то только IBOX дрожит при езде. Самый большой дисплей, логичное меню. Видео хорошего качества, задняя камера тоже разрешения Full HD. Угол обзора фронтальной камеры большой, но в силу специфики установки это бесполезное преимущество: зону справа обрезает накладка на ветровом стекле.


База камер полная, предупреждения о камерах контроля остановки реализованы правильно — при снижении скорости до 20 км/ч. Можно отдельно отключить предупреждения о любом типе камер.


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Обновление самое замороченное. Скачивать с сайта мешает антивирус, причем отключение в компьютере всего, что знал, не помогло. По Wi-Fi через мобильное приложение — сбои.


Радар-детектор не выдает ложных тревог. Но это не плюс: чувствительность протестированной прошивки настолько зажата, что и реальные измерители скорости IBOX практически не видит. Режим повышенной чувствительности «Турбо» дальность распознавания по сравнению с «Трассой» не увеличивает.


Mio MiVue i177



Mio MiVue i177
Mio MiVue i177


  • Максимальное разрешение Full HD 2560х1440 при 30 к/с
  • Процессор AIT 8428Q
  • Диагональ дисплея 3,0"
  • Заявленный угол обзора 135°
  • Знание стационарных камер 52 из 60
  • Тип крепления боковой магнит + скотч


До начала использования кажется, что цена оправдана: сенсорный дисплей с хорошим откликом, красочное меню, магнитное крепление со сквозным питанием. Последнее тугое и требует усилий обеих рук.


Аппарат очень долго грузится. Слабое качество ночного видео. База камер с пробелами, предупреждение «в спину» звучит только в начале оповещения, а при проезде камеры его уже нет. О камерах контроля остановки аппарат предупреждает на любой скорости, причем при средней настройке дистанции оповещения — аж за 600 м, что чрезмерно. Допустимое превышение скорости настраивается слишком большим шагом в 10 км/ч.


Радарная часть, с одной стороны, неплохая: Mio увидел все камеры и показал большую дальность, чем IBOX. Однако ложные срабатывания с минимальной индикацией сигнала и нет сигнатурной технологии ­распознавания радаров, что для такой цены нонсенс.


Neoline X-Cop 9100z



Neoline X-Cop 9100z
Neoline X-Cop 9100z


  • Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
  • Процессор Ambarella A12
  • Диагональ дисплея 2,0"
  • Заявленный угол обзора 130°
  • Знание стационарных камер 58 из 60
  • Тип крепления кронштейн + скотч


Редкий случай — Neoline оказался не самым дорогим в тесте. И поначалу всё шло очень неплохо. База камер оказалась почти идеальной. Радар-детектор хотя и не называл камеры по имени (сигнатура реализована только для отсеивания помех), показал хорошую дальность и отсутствие ложных тревог. Но до финальной проверки аппарат не дожил: после очередного включения ушел в цикличную перезагрузку. Кнопка сброса не помогла, иные неварварские методы воздействия тоже, оперативная замена не сложилась. В итоге пробел по видеорегистраторной части и недобор по баллам.


Playme Lite



Playme Lite
Playme Lite


  • Максимальное разрешение Full HD 1920×1080 при 30 к/с
  • Процессор Sigmastar MSC833
  • Диагональ дисплея 2,3"
  • Заявленный угол обзора 140°
  • Знание стационарных камер 52 из 60
  • Тип крепления кронштейн + присоска


По сегодняшним ценам за такие деньги уже хорошо, если все функции комбоустройства будут хоть как-то работать. Изначальный скепсис быстро прошел. Качество изготовления, логичное меню, отсутствие глюков — всё при нем. Качество видеозаписи нормальное.


В базе камер нет мобильных радаров и парковочных камер. Последние скоро добавят: для экономии производитель сменил фабрику, и тамошние специалисты сейчас доводят ПО под российские запросы. О камерах в спину предупреждает тихо и поздно. Озвучка — со смешным акцентом, но пусть это будет фишкой прибора.


Над радарной частью надо работать. Два пропущенных типа камер и много ложных срабатываний со средним уровнем сигнала. Если есть задача сэкономить, из «бюджетников» этот гибрид вызывает больше доверия в силу приличного бренда.


Silverstone Hybrid S‑Bot Pro


Silverstone Hybrid S‑Bot Pro
Silverstone Hybrid S‑Bot Pro


  • Максимальное разрешение Super HD 2304×1296 при 30 к/с
  • Процессор AIT 8339D
  • Диагональ дисплея 3,0 "
  • Заявленный угол обзора 145°
  • Знание стационарных камер 58 из 60
  • Тип крепления кронштейн + присоска


Как уверяет производитель, это единственное пока на рынке комбо с усилителем LNA. Максимальная дальность распознавания радаров подтверждает эффективность. А ложных срабатываний мало настолько, что можно ездить в режиме «Трасса» даже в городе. Есть режим «Магистраль», который реально добавляет лишние метры детектирования при небольшом увеличении ложных тревог. В обоих режимах вдобавок можно вручную подстроить чувствительность антенны.


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Единственный пока гаджет с сигнатурой радара Стрелка-М. База камер самая продуманная: парковочные камеры срабатывают при скорости меньше 20 км/ч, есть предупреждение о двух близко стоящих камерах, о прицеле в спину аппарат и говорит, и пишет на экране. И лучшее видео в тесте. Однозначный победитель.



Победа марки Silverstone не удивила. Почти в каждой дисциплине находится мелочь, которая ставит ее устройства выше остальных. Их совокупность и выводит аппараты на первое место. Особенно хочется похвалить настройку радарной части — а это самое сложное в гибридах и радар-детекторах.

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IBOX Range Laservision WiFi Signature Dual

Есть

Есть

Mio Mivue i177

Есть

Слабая

Neoline X-Cop 9100z

Есть

Есть

Playme Lite

Есть

Слабая

Silverstone Hybrid S-Bot Pro

Есть

Есть

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Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший

Три из пяти комбоустройств вышли в этом году, а два — во второй половине 2020‑го.

Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269491Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269489Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269494Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269493Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269492Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269496Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший
Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший

Три из пяти комбоустройств вышли в этом году, а два — во второй половине 2020‑го.

Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269489Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269491Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269493Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269494Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269492Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший — фото 1269496Видеорегистраторы с радар-детекторами «3 в 1»: выбрали лучший
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