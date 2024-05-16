Заменил особые свечи на обычные — навредил двигателю. Правда или миф?

«За рулем» объяснил, чем свеча за 300 рублей отличается от свечи за 3000 рублей

Как-то, будучи на одном из европейских свечных заводов (давно было дело), я поинтересовался у разработчиков: откуда вы заранее знаете, какая именно свеча подойдет для нового мотора? Ладно, с размерами и с калильным числом все ясно, но как быть со всем остальным? Форма электродов, их количество, материалы, наличие форкамер – как все это угадать до того, как появился новый мотор?

Ответ был неожиданным: дескать, мы изготавливаем какое-то количество нестандартных свечей на все случаи жизни, а уже потом, с появлением нового двигателя, проверяем их в работе. Если видим, что новинка себя показывает лучше, чем стандартные варианты, запускаем ее в серийное производство.

Вспомним несколько типов «необычных свечей». Что они дают и где могут использоваться?

Электродов много, но сколько разрядов?

Так называемые многоискровые свечи когда-то фабриковали любители легкой наживы. В простейших случаях за основу бралась обычная свеча с одним боковым электродом, который распиливался пополам, превращаясь в вилочку. Для демонстрации полученного эффекта свечу устанавливали на простенький стенд с катушкой зажигания, где клиент мог наблюдать целый сноп искр. Обычная свеча ничего подобного не показывала: «эффект» был налицо.

Однако это – не более чем обман зрения. Если снизить частоту генерирования импульсов хотя бы до 1 Гц, сразу станет заметно, что в каждый момент времени разряд возникает только на одной половинке электрода, а вовсе не на обеих одновременно. А сноп искр – это как в кино: там по экрану тоже ничего не движется, хотя эффект создается.

Ресурс такой свечи выше, чем у одноэлектродной, но он не пропорционален числу боковых электродов: центральный-то всего один!

А вот серийные многоэлектродные свечи реально существуют! Число электродов в разных конструкциях обычно составляет от 2 до 4. Опять-таки, никакого многоискрового режима у таких свечей быть не может: их достоинства иного рода.

Если у обычных свечей боковой электрод препятствует распространению фронта пламени, то здесь такие электроды располагаются по бокам и ничему не мешают. Их износ – равномерный: по мере загрязнения или выгорания искровой разряд автоматически возникает там, где сопротивление минимальное. На практике получается, что ресурс таких свечей выше, чем у одноэлектродных. Их обычно используют на двигателях, где доступ к свечным колодцам затруднен.

На изоляторе опытной свечи Brisk Premiun ZS когда-то располагались два «пояска» – назовем их вспомогательными электродами. В момент искрообразования разряд прыгал с центрального электрода на первый поясок, оттуда – на второй, а уже затем – на корпус свечи. Получался эдакий «тройной прыжок», похожий на три одновременных искры, но на самом деле разряд был единичным, хоть и разделенным на три части. В каждом рабочем цикле эти одновременные искры, возникающие всякий раз в новом месте, прокладывали маршрут там, где количество молекул горючего было оптимально. Разработчики уверяли, что такая свеча могла дать 1-2% экономии топлива. Но сведений о ее серийном использовании нет.

Зачем свечам драгметаллы

В идеале свеча должна работать если не вечно, то хотя бы столько же, сколько живет мотор. Однако даже термостойкий хромоникелевый сплав постепенно «выгорает» вследствие электроэрозионного износа. Меняется форма искрового зазора и его величина – ухудшаются условия искрообразования. При этом образуются и нагары, которые тоже не улучшают качества работы свечи.

Поэтому при изготовлении электродов производители стали применять металлы платиновой группы – иридий (температура плавления составляет 2447°С), платина (температура плавления достигает 1769°С) и редкоземельный металл иттрий (температура плавления равна 1522°С).

Преимуществом иридия, к тому же, является довольно высокая теплопроводность, практически такая же, как у алюминиевых сплавов, применяемых в двигателестроении. Это снижает температуру электродов, чем дополнительно повышает ресурс и уменьшает возможность калильного зажигания в моторе.

Такие металлы редки, а, стало быть, очень дороги. Это, естественно, повышает стоимость свечей. Для ее снижения производители идут двумя путями – либо делают электроды предельно миниатюрными, либо используют такие металлы в виде тугоплавких наплавок на обычных электродах.

Ставить такую свечу в мотор поначалу страшновато: что останется от тоненького электрода уже через тысячу километров? Однако в реальности такие свечи частенько переживают сам автомобиль.

Центральный электрод минимального диаметра (0,4 мм у свечей Денсо) позволяет увеличить эффективность работы свечи за счет уменьшения напряжения искрообразования. При этом тоненький электрод почти не мешает распространению фронта пламени. Результат: надежное искрообразование, быстрый запуск, улучшение динамических характеристик автомобиля. А ресурс таких свечей приближается к 100 тысячам км.

Тонкий платиновый электрод (Bosch Platinum WR7DP) вообще не высовывается наружу.

Вывод

В общем, толк от драгметаллов в свечах зажигания есть – и немалый. Дороговато, конечно, но они того стоят.

Вот что ломает ваш мотор изнутри — 5 врагов двигателя.