7 непростительных ошибок, которые приводят к капремонту двигателя

Все они связаны с заменой свечей зажигания. Такая простейшая (на первый вгляд), но неаккуратно выполненная операция может повредить клапаны и поршни, засорить камеры сгорания и разрушить стенки цилиндров.

Ошибка 1. Тянуть с заменой

Свечи надо менять строго по регламенту. Разнородные материалы, из которых сделаны свечи зажигания, «устают» при сильных изменениях температуры.

Цена ошибки: со временем на керамике изолятора образуются трещины. Отколовшийся кусочек керамики может задрать стенку цилиндра или вызвать прогар клапана.

Кусочек керамического изолятора очень твердый и может здорово напакостить в цилиндре.

Кроме того, увеличивающийся по мере перепробега искровой зазор вызывает рост пробивного напряжения свечи зажигания. Это перегружает изоляцию вторичной обмотки катушки зажигания и может привести к пробою.

Цена ошибки: мотор может начать троить. Попытка добраться до дома на автомобиле с троящим двигателем выведет из строя недешевый каталитический нейтрализатор.

Производители виноваты?

Чаще тянут с заменой на тех моторах, где доступ к свечам серьезно затруднен. Причем речь не супермоторах с оппозитным расположением цилиндров. Например, на бюджетных автомобилях Nissan с моторами Н4М и MR20DЕ требуется снять впускной трубопровод, что трудозатратно и не исключает попадания грязи во впускной тракт, а затем и в цилиндры.

На двигателе Nissan MR20DЕ для замены свечей нужно демонтировать впускной трубопровод. Путь песочку в мотор открыт. Спасет только скрупулёзная очистка.

Ошибка 2. Менять свечи на горячем двигателе

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Начинать работы по замене свечей можно, когда двигатель остынет до 40–50 °С. Проверить легко: металл не должен обжигать руку.

Почему это важно? Многие свечи имеют стальной корпус. Головки блоков цилиндров, как правило, алюминиевые. А алюминий при нагревании расширяется сильнее стали. И потребуется большее усилие, чтобы вывернуть свечи.

Цена ошибки: при выворачивании свечей «на горячую» можно повредить резьбу в головке блока цилиндров, что потребует сложного и дорогого ремонта.

Ошибка 3. Забыть о промывании и продувке

У простых восьмиклапанных моторов свечи стоят в небольших углублениях. Там накапливаются пыль и песок, часто «сдобренные» потеками масла из-под клапанной крышки.

Поэтому не спешите выворачивать свечи. Сняв колпачки со старых свечей, промойте углубления под свечи очистителем карбюратора или другим обезжиривающим составом. Затем продуйте эти полости сжатым воздухом из компрессора или очистите их пылесосом. И уже потом выворачивайте свечи.

Цена ошибки: поспешите вывернуть свечу, грязь попадет в свечное отверстие, а потом и в цилиндр, где будет царапать стенки.

Двигатель 16-клапанный? Осмотрите колодцы!

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У таких моторов колодцы гораздо глубже, и свечи «прячутся» в них целиком. Сняли катушки зажигания или наконечники проводов? Прежде чем хвататься за свечной ключ, загляните в колодцы. Там должно быть сухо и чисто.

Увидели слой моторного масла? Значит, клапанная крышка негерметична. Ее прокладку придется менять (если уплотнения колодцев несъемные — заменить надо крышку).

Еще в колодце можно увидеть песок и грязь — это признак плохого состояния уплотнителя катушки зажигания или наконечника высоковольтного провода.

Важно тщательно очистить колодцы. Сначала — очистителем карбюратора, а затем сжатым воздухом или пылесосом.

Цена ошибки: грязь может поцарапать внутренние поверхности поршня и стенки цилиндров.

Наш читатель в «Советах бывалых» предложил чистить свечные колодцы шлангом, присоединенным к пылесосу. Диаметр шланга должен позволять пройти ему в колодец и надеться на свечу. Тогда грязь будет удалена со дна идеально.

Ошибка 4. Выбирать свечи «на глазок»

Современные автомобильные двигатели гораздо чувствительнее к состоянию свечей, чем прежние карбюраторные моторы. Только штатные свечи с установленными на заводе зазорами позволят работать двигателю в оптимальном режиме. Тем более, не следует экспериментировать с длиной резьбы свечи. Только ввернутая на полную глубину штатная свеча сможет нормально работать в цилиндре. Бывают случаи, когда даже штатная свеча не заворачивается на полную глубину из-за нагара. Об этом была задача в одном из наших «Конкурсов».

Ввернуться на полную глубину свече не дал нагар.

Цена ошибки: Нештатные свечи могут развалиться, попасть в цилиндр и повредить детали двигателя.

Ошибка 5. Повредить новую свечу

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Некоторые автолюбители, не доверяя производителям, проверяют зазоры в новых свечах пластинчатым щупом. Занятие опасное. Если очень хочется измерить зазоры, используйте проволочный щуп (и очень осторожно).

Цена ошибки: при попытке затолкать пластинчатые щупы в зазор тонкой современной свечи можно погнуть центральный электрод — это вызовет механическое напряжение в изоляторе. Со временем изолятор может расколоться, и керамика попадет в цилиндр.

Ошибка 6. Использовать неподходящий инструмент

Свечи в колодцы надо аккуратно вводить свечным ключом. Обычную высокую головку использовать рискованно — у нее нет резинового (пружинного) держателя либо магнита для фиксации свечи.

Цена ошибки: незафиксированная свеча может упасть на дно колодца и погнуть боковой электрод. Это приведет к уменьшению зазора между электродами. А значит, к перебоям в работе мотора.

Ошибка 7. Недотяжка или перетяжка

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Затягивать свечи нужно только динамометрическим ключом с моментом, указанном на упаковке свечей, либо в инструкции к автомобилю. В крайнем случае можно воспользоваться обычным ключом и безменом, учитывая, что момент — это произведение плеча рычага на силу. Например, если нужен момент затяжки свечи в 20 Н·м, то на ключе длиной 200 мм нужно приложить силу в 10 кгс.

Цена ошибки: недостаточная затяжка приведет к прорыву газов сквозь уплотнение, неэффективной работе цили ндра и невозможности отвернуть свечу с резьбой, забитой нагаром.

При перетяжке современную тонкую свечу можно просто разорвать или деформировать. При разрыве свечи придется удалять обломок из глубокого и неудобного колодца. При ее деформации нарушается герметичность заделки керамического изолятора в корпусе, и идет прорыв газов внутри свечи. (Следы подобного происшествия можно заметить по следам нагара на керамическом изоляторе выше стального корпуса).

У некоторых двигателей из-за перетяжки могут треснуть головки блока цилиндров.

Если свеча из-за большого пробивного напряжения повредит не индивидуальную катушку, а модуль зажигания, то недешевую запчасть придется менять целиком.

Лайфхак: завернуть свечи поможет карандаш

При установке новых свечей можно натереть резьбовую часть грифелем простого мягкого карандаша. Это облегчит наворачивание и отворачивание свечей. Будьте осторожны: графит не должен попасть на электроды и изолятор свечи, поскольку он электропроводен.

Гадание на свечах

Старые свечи могут многое рассказать о состоянии двигателя. На свечах, стоявших в исправном двигателе, резьба не замаслена, нагара на электродах и изоляторе совсем немного, и он светлого цвета.

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