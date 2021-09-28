Как быстро оживить разряженный аккумулятор (эксперимент)

Сел аккумулятор, а зарядить его или «прикурить» нечем? Без паники: его можно подогреть. Но есть нюансы.

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Когда батарея перестает крутить стартер, её либо заряжают, либо меняют на новую. А что делать, если неприятность подстерегла вдали от цивилизации? Бустера в багажнике нет, пустить машину с толчка тоже не получается (под колесами песок, рыхлый снег или болото, а коробка, для полного счастья, - автоматическая). Да и помочь некому!

Речь идет о батарее, которая померла буквально на глазах, а не провалялась несколько лет в забытьи на полке. Для пуска мотора не хватило совсем «чуть-чуть» — и этому «чуть-чуть» надо только помочь освободиться.

Рабочий момент испытаний: аккумулятор, не желающий крутить стартер Ларгуса, искупали в горячей ванне, после чего возвращаем под капот.

Где прячется «чуть-чуть»?

Внутреннее сопротивление батареи зависит не только от степени её разряженности, но и от температуры электролита. В нашем случае батарея сильно разряжена — повлиять на это обстоятельство мы не можем. А как насчет того, чтобы подогреть электролит?

На холоде любые химические реакции замедляются — было бы дело зимой, совет показался бы очевидным. А если на дворе осень и разница температур до и после подогрева не такая существенная?

Проведем эксперимент с двумя разряженными батареями: условно назовем их «осенней» и «зимней». Роль осенней сыграет АКБ Akom на 65 А·ч, а зимнюю партию исполнит Topla AGM емкостью 75 А·ч. Подопытный автомобиль — редакционный Ларгус.

Подопытная АКБ установлена на дно емкости через два брусочка, чтобы обеспечить циркуляцию воды под батареей.

На улице пока тепло

Начали с «осенней» батареи. Разрядив её вечером при температуре +24 ˚С до статуса «не крутит», продержали в таком состоянии всю ночь. Утром убедились, что при повороте ключа ничего не изменилось: тяговое реле нехотя щелкает, стартер не оживает, а лампы на панели притухают, как на подбитом Терминаторе. Замеры показывают: напряжение — 11,57 В, плотность — 1,075 г/см³ (поплавок ареометра практически утонул и шкала закончилась — значение получено аппроксимацией).

Тащим батарею домой и погружаем в ванночку или таз с водой. В течение 3 часов выдерживаем батарею в тепле — воду нагрели кипятильниками до 75 ˚С. Плотность практически не изменилась, напряжение чуть выросло — 11,65 В. Возвращаемся к Ларгусу. Мотор пускается на первом обороте коленвала! Правда, бортовое напряжение поднялось лишь до 12,8 В — слышен натужный звук перегруженного ремня вспомогательных агрегатов. Киловаттный генератор «не тянет» нагрузку. Но это со временем пройдет: ведь батарея разряжена почти полностью.

Для охлаждения батареи использовали морозильную камеру. Температура — минус 30 ˚С.

Что происходит при охлаждении и нагреве аккумуляторной батареи? Чем ниже температура батареи, тем выше вязкость электролита — и ниже скорость поступления кислоты в поры активной массы пластин. Энергия батареи при этом пребывает как бы в «замороженном» состоянии: заряд никуда не исчез, но выдать его в нужном количестве АКБ не может. Сопротивление батареи, которое, согласно закону Ома, непосредственно влияет на пусковой ток, оказывается очень большим. Зато после нагрева батареи она вновь обретает заявленные способности благодаря росту подвижности электролита и падению сопро­тивления. Примерная зависимость сопротивления АКБ от температуры электролита и степени ­разряженности.

Продолжение нашего эксперимента и выводы — на следующей странице