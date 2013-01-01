Больше 50% моют сами.

Материалы по теме У нас заканчиваются деньги: бум на мойки самообслуживания

«За рулем» и аналитическое агентство «Автостат» выяснили, пользуются ли россияне услугами автомоек и каких именно. В онлайн-опросе приняли участие более 1600 автовладельцев. Они ответили на вопрос «Где вы чаще всего моете свой автомобиль?» .

Оказалось, что 8,4% респондентов его совсем не моют, полагая, что для чистоты кузова достаточно хорошего дождика. Однако большинство автовладельцев уверены, что периодически мыть машину все-таки нужно. Более 30% респондентов указали, что чаще всего пользуются услугами «обычной мойки». Вторым по популярности ответом стал — «На мойке самообслуживания» (28,5%). Еще 28,2% респондентов сказали, что моют автомобиль самостоятельно. Пользуются сервисом «автоматическая мойка» еще 4,3% из числа участников опроса. Меньше всего оказалось тех, кто заказывает выездную мойку (всего 0,4%). Но это и понятно — услуга не из дешевых.

Отметим также, что доля автовладельцев, которые пользуются мойками самообслуживания или моют автомобиль самостоятельно, суммарно составляет 56,7% от общего числа участников исследования. Таким образом, эти люди составляют некий потенциал для такого рода услуг на рынке.

Комментирует Игорь Серебряков, директор департамента послепродажного обслуживании ГК «АвтоСпецЦентр»:

Что касается лакокрасочного покрытия, то если редко мыть автомобиль в зимний период, это приводит к нарушению его целостности. Обычно в снегопад и мороз проезжую часть обрабатывают специальными химическими реагентами, разрушающими ЛКП, и пренебрежение уходом обернется преждевременной коррозией, скорость возникновения которой зависит от качества покраски. Если не мыть авто, то и риск возникновения мелких повреждений увеличится.

Ухаживать за автомобилем необходимо не только в сезон реагентов на дороге, но и в остальное время. Например, если вовремя не смыть с кузова птичий помет, восстановить лакокрасочное покрытие сможет только полировщик — вещество проходит сквозь все слои краски и разъедает даже базовый слой.

Оптимальный вариант — посещать автомойку раз в 1–2 недели и выбирать те места, где используют проверенную качественную автохимию.

Один из способов привести автомобиль в нормальный вид — сухая мойка. «За рулем» проверил, насколько она эффективна.



Фото: Depositphotos

Инфографика: «Автостат»

