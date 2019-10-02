Кто-то ездит на мойку, как на работу, а кто-то вспоминает об этом раз в полгода. Но каждый рано или поздно сталкивается с необходимостью привести машину в надлежащий вид. Один из способов — сухая мойка. «За рулем» проверил, эффективна ли она.

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Не получается съездить на мойку? Можно обойтись без нее, а также без штрафа за мытье машины во дворе или из водоема. На рынке автокосметики с его впечатляющим ассортиментом есть средства для сухой мойки автомобиля. Что это за состав и как он работает? Действительно ли удаляет грязь и не вредит лакокрасочному покрытию? Чтобы ответить на эти вопросы, мы провели эксперимент.

Мы взяли комплект для сухой мойки автомобиля. В него входит флакон с составом и две салфетки из микрофибры. Такой набор стоит около 400 рублей. Средство, если покупать его отдельно, обойдется рублей в 150.

Салфетки из микрофибры выполняют разные функции. Одна, синего цвета, предназначена для «грубой» работы. Вторая, желтая, — для тщательной чистки элемента.

Итак, проверяем препарат в действии.

Чистый эксперимент

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Обработаем составом для сухой мойки грязный кузов. Делать это мы будем по элементам. Распыляем жидкость на водительскую дверь сверху вниз. Следим, чтобы средство равномерно покрывало элемент, но в то же время не стекало. Обработав поверхность, оставляем состав на две минуты.

Берем синюю салфетку и протираем дверь. Сразу обратим внимание, что использовать для этих целей нужно микрофибру. Ветошь или хлопчатобумажную ткань лучше не брать, так как они могут повредить покрытие.

Рекомендаций по удалению грязи производители составов для сухой мойки не дают. Мы советуем прикладывать салфетку осторожно и проводить ею сверху вниз, чтобы не растирать грязь по кузову. Кстати, удаляются загрязнения довольно легко. Если кузов не слишком заляпанный, одной салфетки должно хватить для обработки всего автомобиля. Особенно тщательно стоит проработать пороги.

Тест на вредность

Чтобы проверить, не вредит ли состав для сухой мойки лакокрасочному покрытию, мы нанесли его на деталь второй раз. Удаляем средство через пару минут и видим, что с покрытием все в порядке. Также стало заметно, что жидкость, которую мы нанесли, не только убирает грязь, но и имеет защитные свойства и работает по принципу полироля. При этом средство довольно экономичное, на дверь его ушло всего ничего.

После обработки детали синей салфеткой берем желтую и располировываем элемент. После этого он начинает блестеть.

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Опасения насчет того, что состав для сухой мойки автомобиля вместе с пылью и мазутными отложениями поцарапает лак, не оправдались. Из чего делаем вывод: средство работает и легко выручит в нужный момент.

Как выбрать правильную автомойку, читайте по этой ссылке.

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