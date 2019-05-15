При должной бдительности избежать встреч со, скажем, крупными выбоинами можно, а вот с мелкими камнями, угрожающими ЛКП, — без шансов. Рассказываем и показываем, как быстро и бюджетно устранить сколы.

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Сколы на лакокрасочном покрытии, появляющиеся за время эксплуатации автомобиля, — обычное дело. Чаще всего они возникают в районе дверных ручек и на пятой двери.

Сколы портят вид автомобиля, поэтому от них хочется избавиться. Как? Можно подкрасить поврежденные участки. Но эта работа довольно трудоемкая и занимает много времени.

Есть вариант попроще — приклеить на место скола виниловую пленку. Расскажем подробнее, как это сделать.

Материалы и инструменты

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Пленку производят разных цветов, и ее можно подобрать к цвету автомобиля. В качестве образцов мы взяли черную и красную. Кстати, если автомобиль темный, сколы можно спрятать за черной пленкой, она универсальна и действительно хорошо маскирует дефекты . Стоит виниловая пленка недорого, 600–700 рублей за погонный метр при ширине 152 см.

Для работы с ней потребуется канцелярский нож с выдвижным лезвием. Если ножом уже пользовались, важно отломить верхний сегмент лезвия или вовсе заменить лезвие на новое, чтобы нож хорошо резал. Тупое лезвие будет рвать пленку, делая края неровными.

Также понадобятся ножницы и шпатель, который часто называют ракелем. Он с фетровой оклейкой, она нужна, чтобы не царапать пленку при разглаживании. Это особенно важно, если используется глянцевая пленка, на матовых подобные царапины заметны куда меньше. Чтобы слегка размягчить пленку, мы используем фен. Итак, приступим.

Этап подготовки

Работы мы будем проводить на автомобиле Volkswagen Caddy. На нем краска откололась вокруг ручки задней двери. Мы не станем подробно рассказывать и показывать, как эта ручка снимается. Перейдем непосредственно к маскировке дефектов.

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Обрабатываем краску так, чтобы отвалились все кусочки, которые плохо держатся, иначе они начнут отваливаться уже после оклейки. Также стачиваем острые кромки, чтобы переходы на поверхности стали плавными.

Снимаем ручку. Наждачной бумагой удаляем только отслоившуюся краску — зачищать поверхность до металла нет необходимости.

Определимся с размерами нужного нам фрагмента пленки. Для этого измерим отверстие под ручку, взяв запас с каждой стороны. По горизонтали получилось примерно 225 мм, по вертикали — 95 мм. Сначала мы сделали соответствующий шаблон. Прикладываем его к отверстию, выравниваем и черным маркером делаем на двери автомобиля метки. Это нужно, чтобы потом сразу наклеить пленку ровно: мы не станем использовать мыльный раствор, и возможности сдвинуть уже приставшую к поверхности пленку у нас не будет.

Работа с пленкой

Используя шаблон, аккуратно с помощью ножниц вырезаем из пленки фрагмент нужного размера. Несмотря на то, что автомобиль у нас красный, мы взяли виниловую пленку контрастного черного цвета. Предварительно обезжириваем поверхность любым подходящим составом, например уайт-спиритом. Снимаем с фрагмента пленки бумажную основу и прикладываем пленку к двери автомобиля, ориентируясь на метки. Сначала слегка прихватываем пленку по периметру, а затем разглаживаем, надавливая чуть сильнее.

Берем фен, устанавливаем температуру 160 °C, оптимальную для того, чтобы слегка разогреть и смягчить пленку. Она практически сразу начинает растягиваться. С помощью шпателя прижимаем пленку к поверхности и разравниваем. Приклеив фрагмент к двери, удаляем среднюю часть, которая сейчас закрывает отверстие для ручки. Вырезаем этот участок с помощью канцелярского ножа. Удаляем следы маркера вокруг пленки. Ставим ручку на место — и оцениваем результат. Выглядит достойно. Гораздо лучше, чем со сколами вокруг ручки.

В случае появления незначительных сколов не обязательно тратить много времени на их прокраску. Проще всего заклеить поврежденное место виниловой пленкой. Это не только улучшит внешний вид автомобиля, но и поможет предотвратить дальнейшее растрескивание и отслаивание покрытия.

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