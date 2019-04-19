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Как сэкономить на кузовном ремонте — полузабытый способ
Лужение кузова применяют, в основном, при реставрационных работах. Однако в определенных случаях оно поможет и снизить затраты, и продлить жизнь деталей, пострадавших от ржавчины или в аварии.
Лужение — нанесение расплавленного оловянного сплава на поверхность металла. В прошлом это был единственный способ качественно герметизировать сварные швы на автомобильном кузове. Но с развитием технологий кузовостроения и появлением современных материалов, в первую очередь шпаклевок, лужение перешло в разряд специфических ремонтных услуг.
В отличие от реставрации редких автомобилей, когда кровь из носу необходимо сохранить родные кузовные элементы, на обычных машинах ремонт сводится к замене пострадавших деталей или перевариванию их частей. И если есть доступ к сварным швам с обеих сторон, шпаклевка герметизирует их не хуже олова. Однако при очень толстом (больше 1 мм) слое возрастает риск растрескивания шпаклевки, будь это зона сварного шва или выправленной вмятины. Ведь кузов «играет», да и никто не застрахован от очередного внешнего механического воздействия. Вдобавок любая шпаклевка дает усадку.
Олово лишено этих недостатков. Оно значительно прочнее, но при этом пластично, поэтому обеспечивает более высокую механическую связь с поверхностью детали. Помимо выравнивания олово усиливает металл, ослабленный после удаления ржавчины или правки серьезных вмятин. Но в большинстве случаев достоинства лужения перечеркиваются высоким ценником на работы и нецелесообразностью обеспечения столь высокого качества ремонта. Однако бывают и исключения.
Ремонтируемую зону зачищают до металла, а затем кистью наносят пасту. Она состоит из олова, кислоты и флюса. Основная задача пасты — создание адгезионного слоя, на который хорошо ляжет расплавленный оловянный сплав. Кислота снимает с поверхности металла оксидную пленку, которую невозможно убрать при механической обработке, а флюс предотвращает ее повторное появление при нагреве в ходе дальнейших работ.
Ремонтируемую зону зачищают до металла, а затем кистью наносят пасту. Она состоит из олова, кислоты и флюса. Основная задача пасты — создание адгезионного слоя, на который хорошо ляжет расплавленный оловянный сплав. Кислота снимает с поверхности металла оксидную пленку, которую невозможно убрать при механической обработке, а флюс предотвращает ее повторное появление при нагреве в ходе дальнейших работ.
Пасту обжигают горелкой (используют автоген или газовый баллон с насадкой) и снимают ее излишки. Важно не допускать перегрева, иначе почерневшую пасту придется полностью снять и нанести новый слой. Затем поверхность протирают кислотой, чтобы убрать остатки флюса, вышедшего на поверхность.
Пасту обжигают горелкой (используют автоген или газовый баллон с насадкой) и снимают ее излишки. Важно не допускать перегрева, иначе почерневшую пасту придется полностью снять и нанести новый слой. Затем поверхность протирают кислотой, чтобы убрать остатки флюса, вышедшего на поверхность.
Мастер разогревает оловянный стержень и поверхность крыла для наплавления. Применяют сплавы олова двух видов: с содержанием свинца и без него. С оловянно-свинцовыми стержнями работать проще благодаря широкому температурному диапазону плавления. У бессвинцового олова он гораздо ýже — при малейшем перегреве металл начинает течь. Сплавы без свинца применяются из экологических соображений: при шлифовке наплавленного слоя выделяется вредоносная свинцовая пыль.
Мастер разогревает оловянный стержень и поверхность крыла для наплавления. Применяют сплавы олова двух видов: с содержанием свинца и без него. С оловянно-свинцовыми стержнями работать проще благодаря широкому температурному диапазону плавления. У бессвинцового олова он гораздо ýже — при малейшем перегреве металл начинает течь. Сплавы без свинца применяются из экологических соображений: при шлифовке наплавленного слоя выделяется вредоносная свинцовая пыль.
Наплавленные куски олова повторно разогревают и выравнивают покрытие деревянным или металлическим шпателем.
Наплавленные куски олова повторно разогревают и выравнивают покрытие деревянным или металлическим шпателем.
Так выглядит промежуточный этап работы. Как бы грамотно ни действовал мастер, слой наплавленного олова получается неравномерным и требует механической обработки.
Так выглядит промежуточный этап работы. Как бы грамотно ни действовал мастер, слой наплавленного олова получается неравномерным и требует механической обработки.
При первоначальной грубой обработке шлифовальной машинкой используют крупнозернистые круги.
При первоначальной грубой обработке шлифовальной машинкой используют крупнозернистые круги.
В дальнейшем место ремонта обрабатывают кузовным напильником. Чем качественнее поработает мастер, тем меньше финишного выравнивания поверхности ляжет на плечи маляра. А это не только потраченное на работы время, но и толщина слоя шпаклевки. На финише поверхность протирают кислотой, чтобы убрать флюс, который содержится в оловянном стержне. Иначе не избежать коррозии!
В дальнейшем место ремонта обрабатывают кузовным напильником. Чем качественнее поработает мастер, тем меньше финишного выравнивания поверхности ляжет на плечи маляра. А это не только потраченное на работы время, но и толщина слоя шпаклевки. На финише поверхность протирают кислотой, чтобы убрать флюс, который содержится в оловянном стержне. Иначе не избежать коррозии!
Лужение — отличная альтернатива дорогостоящей замене рамок стекол, пораженных серьезной ржавчиной. Оловом наращивают слой металла, тем самым сохраняя необходимую жесткость. Также лужение сэкономит деньги, если серьезная ржавчина перешла на стойки кузова.
Еще один вариант — спасение заднего крыла. Нередко его замена или переваривание пострадавшей части выливаются в весомую сумму (дорогая запчасть и высокая стоимость работы).
Один из типичных случаев — возникновение сквозных отверстий на крыле после работы со споттером при правке серьезных вмятин. Лучше заделать их оловом, и им же нужно максимально выровнять поверхность, чтобы использовать более тонкий финишный слой шпаклевки.
Состояние отремонтированной зоны крыла после лужения. Далее деталь отдадут в окраску. Хорошо видно, насколько ровнее стала поверхность. Отчетливо различимы зоны родного металла (темные) и покрытого оловом (светлые). Работы под ключ с лужением обошлись в 40 тысяч рублей. При одном только шпаклевании цена снизилась бы до 25 тысяч. Однако получился бы слишком толстый слой шпаклевки, которая вскоре потрескается — и придется всё переделывать. На продажу — сойдет, а для себя имеет смысл переплатить за лужение и в итоге сэкономить.
Состояние отремонтированной зоны крыла после лужения. Далее деталь отдадут в окраску. Хорошо видно, насколько ровнее стала поверхность. Отчетливо различимы зоны родного металла (темные) и покрытого оловом (светлые). Работы под ключ с лужением обошлись в 40 тысяч рублей. При одном только шпаклевании цена снизилась бы до 25 тысяч. Однако получился бы слишком толстый слой шпаклевки, которая вскоре потрескается — и придется всё переделывать. На продажу — сойдет, а для себя имеет смысл переплатить за лужение и в итоге сэкономить.
Из-за дороговизны работ лужение мало востребовано при рядовом кузовном ремонте. Обычно оно обходится в два-три раза дороже шпаклевания. Причины очевидны: высокая стоимость материалов, повышенная трудоемкость процесса, квалификация мастера. Однако об этом методе стóит помнить. Иногда он оказывается настоящим спасением. Лужение будет хорошей альтернативой, когда во главу угла ставят качество и длительную гарантию на ремонтные работы. Иными словами, когда нужно сделать один раз и действительно надолго.
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