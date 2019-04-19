Лужение кузова применяют, в основном, при реставрационных работах. Однако в определенных случаях оно поможет и снизить затраты, и продлить жизнь деталей, пострадавших от ржавчины или в аварии.

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Лужение — нанесение расплавленного оловянного сплава на поверхность металла. В прошлом это был единственный способ качественно герметизировать сварные швы на автомобильном кузове. Но с развитием технологий кузовостроения и появлением современных материалов, в первую очередь шпаклевок, лужение перешло в разряд специфических ремонтных услуг.

В отличие от реставрации редких автомобилей, когда кровь из носу необходимо сохранить родные кузовные элементы, на обычных машинах ремонт сводится к замене пострадавших деталей или перевариванию их частей. И если есть доступ к сварным швам с обеих сторон, шпаклевка герметизирует их не хуже олова. Однако при очень толстом (больше 1 мм) слое возрастает риск растрескивания шпаклевки, будь это зона сварного шва или выправленной вмятины. Ведь кузов «играет», да и никто не застрахован от очередного внешнего механического воздействия. Вдобавок любая шпаклевка дает усадку.

Олово лишено этих недостатков. Оно значительно прочнее, но при этом пластично, поэтому обеспечивает более высокую механическую связь с поверхностью детали. Помимо выравнивания олово усиливает металл, ослабленный после удаления ржавчины или правки серьезных вмятин. Но в большинстве случаев достоинства лужения перечеркиваются высоким ценником на работы и нецелесообразностью обеспечения столь высокого качества ремонта. Однако бывают и исклю­чения.

Ремонтируемую зону зачищают до металла, а затем кистью наносят пасту. Она состоит из олова, кислоты и флюса. Основная задача пасты — создание адгезионного слоя, на который хорошо ляжет расплавленный оловянный сплав. Кислота снимает с поверхности металла оксидную пленку, которую невозможно убрать при механической обработке, а флюс предотвращает ее повторное появление при нагреве в ходе дальнейших работ.

Пасту обжигают горелкой (используют автоген или газовый баллон с насадкой) и снимают ее излишки. Важно не допускать перегрева, иначе почерневшую пасту придется полностью снять и нанести новый слой. Затем поверхность протирают кислотой, чтобы убрать остатки флюса, вышедшего на поверхность.

Мастер разогревает оловянный стержень и поверхность крыла для наплавления. Применяют сплавы олова двух видов: с содержанием свинца и без него. С оловянно-свинцовыми стержнями работать проще благодаря широкому температурному диапазону плавления. У бессвинцового олова он гораздо ýже — при малейшем перегреве металл начинает течь. Сплавы без свинца применяются из экологических соображений: при шлифовке наплавленного слоя выделяется вредоносная свинцовая пыль.

Наплавленные куски олова повторно разогревают и выравнивают покрытие деревянным или металлическим шпателем.

Так выглядит промежуточный этап работы. Как бы грамотно ни действовал мастер, слой наплавленного олова получается неравномерным и требует механической обработки.

При первоначальной грубой обработке шлифовальной машинкой используют крупнозернистые круги.

В дальнейшем место ремонта обрабатывают кузовным напильником. Чем качественнее поработает мастер, тем меньше финишного выравнивания поверхности ляжет на плечи маляра. А это не только потраченное на работы время, но и толщина слоя шпаклевки. На финише поверхность протирают кислотой, чтобы убрать флюс, который содержится в оловянном стержне. Иначе не избежать коррозии!

Лужение — отличная альтернатива дорогостоящей замене рамок стекол, пораженных серьезной ржавчиной. Оловом наращивают слой металла, тем самым сохраняя необходимую жесткость. Также лужение сэкономит деньги, если серьезная ржавчина ­перешла на стойки кузова.

Еще один вариант — спасение заднего крыла. Нередко его замена или переваривание пострадавшей части выливаются в весомую сумму (дорогая запчасть и высокая стоимость работы).

Один из типичных случаев — возникновение сквозных отверстий на крыле после работы со споттером при правке серьезных вмятин. Лучше заделать их оловом, и им же нужно максимально выровнять поверхность, чтобы использовать более тонкий финишный слой шпаклевки.

Состояние отремонтированной зоны крыла после лужения. Далее деталь отдадут в окраску. Хорошо видно, насколько ровнее стала поверхность. Отчетливо различимы зоны родного металла (темные) и покрытого оловом (светлые). Работы под ключ с лужением обошлись в 40 тысяч рублей. При одном только шпаклевании цена снизилась бы до 25 тысяч. Однако получился бы слишком толстый слой шпаклевки, которая вскоре потрескается — и придется всё переделывать. На продажу — сойдет, а для себя имеет смысл переплатить за лужение и в итоге сэкономить.

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Из-за дороговизны работ лужение мало востребовано при рядовом кузовном ремонте. Обычно оно обходится в два-три раза дороже шпаклевания. Причины очевидны: высокая стоимость материалов, повышенная трудоемкость процесса, квалификация мастера. Однако об этом методе стóит помнить. Иногда он оказывается настоящим спасением. Лужение будет хорошей альтернативой, когда во главу угла ставят качество и длительную гарантию на ремонтные работы. Иными словами, когда нужно сделать один раз и действительно надолго.

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