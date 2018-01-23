Два техобслуживания «макси-каблучка» — на 105 000 и 120 000 км — не потребовали незапланированных вложений, но повод заглянуть под машину между плановыми ТО всё же возник.

Volkswagen Caddy Maxi

Volkswagen Caddy Maxi Изготовитель — Volkswagen Poznan Ltd., Польша

Год выпуска — 2013

В эксплуатации «За рулем» — c июля 2013 года

Пробег на момент отчета — 125 000 км

Публикации в ЗР: 2013, № 12; 2014, № 1, 3, 8; 2015, № 8; 2017, № 4

Старый добрый Caddy — скромный труженик. Сколько тонн груза он перевез на своих плечах — я уже сбился со счета. В нынешних экономических условиях примериться к такому новому Сaddy можно только с достаточно тугим кошельком — машина в сравнимой комплектации стоит около двух миллионов рублей. Вот и начинаешь сильно радоваться, что наш «макси-каблучок», пробежав 125 000 км, не досаждает серьезными поломками.

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Два проведенных за последний отчетный период ТО на 105 000 и 120 000 км не потребовали незапланированных вложений. Потратился только на три фильтра и масло, добавив к ним на последнем обслуживании еще топливный фильтр. Все обычно приобретаю оригинальные, разве что салонный подбираю из числа заменителей. Масло залил Liqui Moly 5W‑30 Top Tec 4200 Diesel. Работы проводились самостоятельно, так что затраты оказались небольшие — 9925 рублей на всё.

Стандартный межсервисный интервал (15 000 км) не сокращаю, хотя машина последнее время чаще ездит по городу, чем по трассе. В таких режимах масло стареет быстрее, и, возможно, следует обновлять его раньше. Жду результаты масляных проб.

Впрочем, повод заглянуть под машину между плановыми ТО всё же возник. Заводские стойки стабилизатора прошли 80 000 км, и это хороший результат, учитывая разнообразие выпадавших на долю Caddy дорог. А вот поставленные взамен заводских неоригинальные стойки, выпущенные под брендом Optimal (написано «Евросоюз», подозреваю, что Китай), долго не прослужили — потребовали замены спустя всего 25 000 км. Пришлось еще раз выложить около 2000 рублей — на сей раз за детали от более именитой фирмы Lemforder. Посмотрим, сколько прослужат.

Родные стойки стабилизатора отходили 80 000 км. Пришедшие им на смену неоригинальные — в четыре раза меньше. Поставил третий комплект.

Если печка отопителя стала работать неэффективно, меняйте салонный фильтр.



Больше всего проблем доставил штатный обогреватель Webasto. Хандрить он начал еще два года назад (ЗР, № 4, 2017) и всю прошлую зиму не давал мне покоя. За оживление агрегата в специализированном сервисе я отдал почти 15 000 рублей: потребовалась замена циркуляционного насоса и небольшой ремонт электрики. Недешево — а куда деваться? Дизельный Caddy Maxi не из тех машин, в которых зимой комфортно без обогревателя. Штатная печка с отоплением огромного салона откровенно не справляется, а готовить сидящих сзади детей в полярники в мои планы не входит.

На этом проблемы с Webasto не закончились. К концу зимы агрегат снова потребовал внимания: пришлось разбирать его и просушивать после неаккуратного проезда по глубокой луже. На сей раз обошлось без денег — работы выполнили в нашем техцентре. На фоне таких сюрпризов жду новых морозов с некоторым беспокойством.

Зимой после мойки замерзает замок водительской двери. Неоднократно снимал обивку и смазывал механизм — никакого эффекта. Пока салон не прогреется, замок не оттает. Остается либо ждать, либо ехать, придерживая дверь.

Только поменял лобовое стекло по страховке, как опять появился скол от прилетевшего камня. От таких неприятностей на дороге никто не застрахован, но всё равно обидно.



В остальном картина вырисовывается позитивная. Двигатель и 6-ступенчатая механика здоровы, полный привод исправен и не заставляет жалеть об отданных за него деньгах. Одно огорчает: ко всем ведущим колесам не прилагается столь нужный в российских условиях большой клиренс. Под днищем лишь около 150 мм, чего зимой не всегда достаточно даже в городской черте.

Ходовая, конечно, подустала за 125 000 км, растеряла былую упругость, но показаний к срочной замене каких-либо деталей нет.

Обивка двери багажника вся поцарапана — это следы частых перевозок различных грузов. Пластик мягковат — даже при легком контакте с поклажей остается след.

Шесть лет эксплуатации почти не отразились на состоянии кузова. Расстраивает разве что облезание краски вокруг ручки открывания двери багажника.



Подвеска надежная, за весь пробег пришлось менять только стойки стабилизатора. Однако нарастающее «козление» пустого автомобиля при интенсивном торможении наводит на мысль, что вмешательство все-таки не за горами.

Из мелочей вспомню периодически замерзающий замок водительской двери. Видимо, с годами из него ушла смазка — и теперь он таким способом напоминает мне об этом. Невелика беда, займусь на досуге. Надо же отблагодарить Volkswagen Caddy за пять лет беспроблемной совместной жизни.

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–125 000 км)* Расходы на содержание: 0–100 000 км 404 770 руб.

Из них на топливо (ДТ, средний расход 7,6 л/100 км) 256 881 руб.

Расходы на содержание: 100 000–125 000 км 105 115 руб.

Из них на топливо (ДТ, средний расход 8,0 л/100 км) 78 990 руб.

ТО-105 000 км и ТО-120 000 км (самостоятельно) 9925 руб.

Стойки стабилизатора 1800 руб.

Циркуляционный насос Webasto 10 200 руб.

Диагностика Webasto 4200 руб.

Общие расходы 509 885 руб.

Стоимость 1 км пробега 4,08 руб. * Без учета дорожного налога и расходов на полис ОСАГО.