Почему автомобиль скачет при разгоне?

Отчеты по эксплуатации автомобилей из парка «За рулем» активно обсуждаются на форуме. Особый интерес у читателей вызвал эффект wheel hop, которому подвергся ветеран Лада Ларгус с почтенным пробегом 120 тыс. км.

Lada Largus
Lada Largus

LADA > Largus


В материале про редакционный Ларгус с пробегом 120 000 км упомянуто явление wheel hop. Какие колебания колеса при этом происходят и в чем их причина?

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Судя по тому, что вся передняя часть нашего автомобиля испытывает вертикальные колебания, похоже, что колесо скачет в вертикальной плоскости. Потому под подозрение попадают первым делом амортизаторные стойки передней подвески: именно они должны гасить вертикальные колебания.

Явление будем изучать дальше и результатами исследований обязательно поделимся.

  • У вас есть вопросы? Пишите на info@zr.ru. И присоединяйтесь к обсуждению на форуме «За рулем»!
  • Вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля вы можете задать в нашем разделе «Парк ЗР»
  • Каждому автомобилисту пригодятся светодиодные знаки, которые автоматически включаются, когда машина находится в движении и в условиях низкой освещенности. А владельцу Ларгуса — багажник на крышу, корзина и автобокс.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Largus (7)

LADA 2010 / срок владения до 6 месяцев

Комментарий:

Б 5 пассат-я год без ремня ездил-аккумулятор от камаза 190 в багажник-хватало на работу и назад в сумме на 100 км-дизель-летом даже не кипел-так и стоит-без ролика и ремня-нет денег-так что покупайте немецкое-расход 4 литра соляра всего

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