Почему автомобиль скачет при разгоне?

В материале про редакционный Ларгус с пробегом 120 000 км упомянуто явление wheel hop. Какие колебания колеса при этом происходят и в чем их причина?
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Судя по тому, что вся передняя часть нашего автомобиля испытывает вертикальные колебания, похоже, что колесо скачет в вертикальной плоскости. Потому под подозрение попадают первым делом амортизаторные стойки передней подвески: именно они должны гасить вертикальные колебания.
Явление будем изучать дальше и результатами исследований обязательно поделимся.
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- Каждому автомобилисту пригодятся светодиодные знаки, которые автоматически включаются, когда машина находится в движении и в условиях низкой освещенности. А владельцу Ларгуса — багажник на крышу, корзина и автобокс.
Фото: АВТОВАЗ
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