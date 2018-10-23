Почему автомобиль скачет при разгоне?

Отчеты по эксплуатации автомобилей из парка «За рулем» активно обсуждаются на форуме. Особый интерес у читателей вызвал эффект wheel hop, которому подвергся ветеран Лада Ларгус с почтенным пробегом 120 тыс. км.

В материале про редакционный Ларгус с пробегом 120 000 км упомянуто явление wheel hop. Какие колебания колеса при этом происходят и в чем их причина?

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Судя по тому, что вся передняя часть нашего автомобиля испытывает вертикальные колебания, похоже, что колесо скачет в вертикальной плоскости. Потому под подозрение попадают первым делом амортизаторные стойки передней подвески: именно они должны гасить вертикальные колебания.

Явление будем изучать дальше и результатами исследований обязательно поделимся.

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Каждому автомобилисту пригодятся светодиодные знаки, которые автоматически включаются, когда машина находится в движении и в условиях низкой освещенности. А владельцу Ларгуса — багажник на крышу, корзина и автобокс.

Фото: АВТОВАЗ