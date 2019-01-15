Volkswagen увеличил цены на российском рынке

Из-за роста ставки НДС стоимость некоторых моделей выросла на сумму свыше 200 тыс. рублей.

Компания Volkswagen пересмотрела прайс-листы шести своих автомобилей, продаваемых в России. Дороже стали модели Polo, Amarok, Touareg, Tiguan, а также Caddy и Caddy Maxi. Стоимость машин увеличилась на сумму от 15 тыс. до 211 тыс. рублей.

Седан Volkswagen Polo прибавил в цене 15 тыс. рублей, пишет агентство «Автостат». Теперь он предлагается по цене от 654 900 до 994 900 рублей.

Volkswagen Tiguan стал дороже на сумму от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, но не во всех комплектациях. Подорожание не коснулось версии All Inclusive. Теперь, чтобы купить этот популярный кроссовер, придется заплатить от 1 429 000 до 2 569 000 рублей.

Другой кроссовер марки — Volkswagen Touareg — вырос в цене на 90 тыс. рублей и продается от 3 489 000 до 4 969 000 рублей.

Минивэны Caddy и Caddy Maxi подорожали на сумму от 32 тыс. до 99 тыс. рублей. Теперь самый доступный пятиместный минивэн обойдется покупателю в 1 503 900 рублей. Семиместный же Caddy Maxi стоит минимум 1 660 400 рублей. Самый дорогой Caddy оценивается в 2 441 600 рублей, а за Maxi в максимальной комплектации придется заплатить 2 636 600 рублей.

Больше других подорожал пикап Volkswagen Amarok. Цены на него выросли на 51–211 тыс. рублей и составили от 2 429 300 до 3 926 800 рублей.

Предыдущее изменение стоимости машин Volkswagen было отмечено в декабре прошлого года. Тогда дороже стали седаны Polo и Passat, а также кроссоверы Tiguan и Teramont.

Скоро в продаже появится кроссовер, созданный на базе хэтчбека Polo — Volkswagen T-Cross.

Фото: Volkswagen