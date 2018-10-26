Volkswagen T-Cross: маленький, да удаленький

Немецкая марка рассекретила городской кроссовер, созданный на базе хэтчбека Polo.

О том, что Volkswagen хочет прикрыть кроссоверами практически все сегменты, представители компании неоднократно заявляли ранее. А накануне и вовсе признались, что к 2025 году автомобили SUV, то есть кроссоверы и внедорожники, должны будут занимать половину от всего объема продаж марки.

К премьере самого маленького кроссовера, который получил имя T-Cross, компания готовилась долго, постоянно дразня публику небольшими вбросами информации и официальных «шпионских» фотографий. Даже третьему поколению Туарега внимания уделялось куда меньше!

Оно и немудрено: маленькая машинка будет представлять Volkswagen в самом конкурентном европейском сегменте — субкомпактных кроссоверов. Она создана на платформе MQB A0, а технически во многом пересекается с европейским хэтчбеком Polo. Особенности укороченной «тележки» MQB не позволяют сделать автомобиль полноприводным, так что T-Cross машина исключительно переднеприводная.

Длина нового кроссовера — всего 4107 мм, то есть он сопоставим по размерам с Renault Captur и Peugeot 2008, основными игроками в европейском сегменте субкомпактных кроссоверов. Колесная база в 2563 мм точно такая же, что у хэтчбека VW Polo, но в Volkswagen говорят, что салон машины просторнее не только Поло, но и всех конкурентов.

Связано это и с более вертикальной посадкой в салоне (кроссовер выше Polo на 97 мм, его высота равна 1558 мм), а также с тем, что два ряда сидений расположены на разной высоте. Кроме того, VW T-Cross единственный кроссовер в сегменте, задние сиденья которого можно двигать вперед-назад в пределах 140 мм. Помимо складных в пропорции 60:40 спинок задних сидений можно будет заказать и складную спинку переднего пассажирского сиденья: так T-Cross справится даже с перевозкой длинномеров. Объем багажника варьируется от 358 до 1281 литра.

Архитектура интерьера в целом повторяет VW Polo, но из-за интегрированного в переднюю панель экрана информационно-развлекательной системы дефлекторы вентиляции пришлось сдвинуть вниз на уровень локтей пассажиров.

На старте продаж Volkswagen T-Cross будет доступен с четырьмя двигателями: тремя бензиновыми и одним турбодизельным. Первые представлены литровым силовым агрегатом мощностью 95 и 115 л.с. и 1,5-литровым турбомотором мощностью 150 л.с. Турбодизель объемом 1,6 литра выдает 95 л.с. С базовым бензиновым двигателем кроссовер будет доступен только с 6-ступенчатой механической коробкой передач, остальные версии за доплату могут оснащаться роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями DSG.

В Европе машину предложат в трех комплектациях: базовой, Life и Style. Уже в базе VW T-Cross имеет электростеклоподъемники всех дверей, светодиодные фонари, мультимедийную систему с 6,5-дюймовым экраном, регулировку водительского сиденья по высоте и ставшие обязательными в Старом Свете системы удержания в полосе и экстренного автоматического торможения с функцией распознавания пешеходов. Список опционального оснащения демонстрирует, что VW T-Cross не будет позиционироваться в качестве бюджетной модели: здесь и 2-зонный климат-контроль, полностью светодиодная оптика, адаптивный круиз контроль, аудиосистема Bose и многое другое.

Продажи Volkswagen T-Cross в Европе начнутся до конца года. Стоимость машины стартует с отметки в 17 975 евро. Собирают кроссоверы на испанском заводе Volkswagen, бок о бок с хэтчбеками Polo.

Перспективы VW T-Cross на российском рынке туманны. А вот более крупный и дешевый VW Tharu появится у нас в ближайшие два года.

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Фото: Volkswagen