Автомобили Volkswagen в очередной раз подорожали

VW повысил стоимость четырех популярных моделей. Дороже стали седаны Polo и Passat, а также кроссоверы Tiguan и Teramont.

Очередное подорожание автомобилей Volkswageen составило от 10 000 до 160 000 рублей. Изменились цены четырех популярных моделей: Polo, Passat, Tiguan и Teramont. Стоимость седанов увеличилась на сумму от 10 000 до 40 000 рублей, а кроссоверы стали дороже на 30 000 — 160 000 рублей. Предыдущее подорожание автомобилей Volkswagen было отмечено в середине ноября этого года, всего месяц назад.

Теперь VW Polo можно купить минимум за 639 9000 рублей. В максимальной комплектации седан уже стоит 979 900 рублей, пишет агентство «Автостат». Цена VW Passat тоже увеличилась на 10 000 — 40 000 рублей, но подорожание не коснулось базовой комплектации Conceptline, которая, как и прежде, предлагается за 1 499 000 рублей. В комплектации Trendline автомобиль отныне стоит 1 819 000 рублей. Самый же дорогой Passat продается за 2 189 000 рублей.

Стоимость VW Tiguan увеличилась на сумму от 30 000 до 50 000 рублей. При этом цена минимальной комплектации Trendline не изменилась и составляет 1 399 000 рублей. В комплектации Offroad кроссовер теперь стоит от 1 769 000 рублей. В максимальной комплектации Sportline автомобиль продается за 2 519 000 рублей.

Больше других подорожал кроссовер Teramont. Он стал дороже на сумму от 50 000 до 160 000 рублей. Теперь, чтобы его купить, следует заплатить от 2 949 000 до 3 999 000 рублей. Подорожание этой модели связано, в том числе, и с дополнением комплектаций новыми системами.

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Фото: Volkswagen