Комплектации кроссовера VW Teramont стали богаче

Благодаря новому оснащению кроссовер Teramont станет гораздо безопаснее даже в базовой комплектации.

Volkswagen решил пересмотреть уровень оснащения своего кроссовера Teramont, поставляемого на российский рынок. Теперь даже в базовой комплектации автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль с функцией контроля дистанции спереди, способный в случае необходимости применять экстренное торможение без участия водителя. Кроме того, элементом базового оборудования стало многофункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом.

Среди дополнительных опций появились раздельные кресла для второго ряда, оснащенные подлокотниками и разнообразными регулировками, а также система кругового обзора. Отныне покупатели Teramont могут также заказать кроссовер, окрашенный в один из двух новых цветов металлик — синий Pacific или коричневый Hunting.

Volkswagen Teramont, продаваемый в России, имеет полный привод и оснащается двумя бензиновыми двигателями на выбор: турбированным 220-сильным рядным мотором и 280-сильным V6, которые работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Стоимость кроссовера составляет от 2 949 000 до 3 999 000 рублей.

На базе Volkswagen Teramont созданы еще две интересные версии: пикап и кросс-купе.

Volkswagen Teramont имеет массу достоинств, которыми он обязан своим недостаткам. Как это понимать? Читайте подробнее здесь.

Фото: Volkswagen