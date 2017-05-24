Комплектации кроссовера VW Teramont стали богаче

Благодаря новому оснащению кроссовер Teramont станет гораздо безопаснее даже в базовой комплектации.

Volkswagen Teramont
Volkswagen Teramont

Volkswagen > Teramont

Volkswagen решил пересмотреть уровень оснащения своего кроссовера Teramont, поставляемого на российский рынок. Теперь даже в базовой комплектации автомобиль имеет адаптивный круиз-контроль с функцией контроля дистанции спереди, способный в случае необходимости применять экстренное торможение без участия водителя. Кроме того, элементом базового оборудования стало многофункциональное кожаное рулевое колесо с обогревом.

Среди дополнительных опций появились раздельные кресла для второго ряда, оснащенные подлокотниками и разнообразными регулировками, а также система кругового обзора. Отныне покупатели Teramont могут также заказать кроссовер, окрашенный в один из двух новых цветов металлик — синий Pacific или коричневый Hunting.

Volkswagen Teramont, продаваемый в России, имеет полный привод и оснащается двумя бензиновыми двигателями на выбор: турбированным 220-сильным рядным мотором и 280-сильным V6, которые работают в паре с 8-ступенчатым автоматом. Стоимость кроссовера составляет от 2 949 000 до 3 999 000 рублей.

Фото: Volkswagen

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Отзывы о Volkswagen Teramont (1)

Volkswagen 2010 / срок владения до 6 месяцев

Достоинства:

Красавец!

Недостатки:

Ломучесть Вага.

Комментарий:

Я считаю,что Биг Маг удался на славу! Здесь происходит не столько рождение новой модели,но отточенное увеличение Бестселлера в лице Тигуана! На престижный Таурег не тянет,но любителям закинуть удочку и загрузить огромное семейство подойдет,людям в джинсах за тысячу рублей! Если не быть многословн...

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