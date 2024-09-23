Магнит, монетка, сверло... – а что еще нужно для ТО китайского кроссовера?

«За рулем» выяснил, насколько сложен в обслуживании кроссовер Jetour Dashing

Компания Jetour и особенно ее младшая модель Dashing с ходу стали весьма популярны на нашем рынке. Хотя бренд входит в концерн Chery, на российском рынке он работает самостоятельно. Однако это не отменяет технического родства автомобилей.

Насколько Jetour унифицирован с Chery? Есть ли проблемы с покупкой запасных частей и самостоятельным обслуживанием и ремонтом? Узнаем на примере кроссовера Dashing с турбомотором 1.6 (190 л. с.) и роботизированной коробкой передач. Как всегда, сложность операций оценим по пятибалльной шкале.

Замена масла и масляного фильтра: 4,5 балла

Для того чтобы добраться до сливной пробки масляного поддона двигателя, не нужно ничего снимать. У Джетура есть небольшой фетровый пыльник снизу, но поддон он не закрывает. Для пробки нужна головка «на 13». Масляный фильтр находится рядом, снизу. Для снятия может потребоваться специальный ключ или съемник, если не хватит сил открутить фильтр вручную.

Фетровый пыльник не мешает доступу к масляному поддону.

Нужно быть крайне аккуратным при заливке моторного масла. Да и любой операции под капотом – дело в том, что капот поднимается невысоко, а замок опасно торчит – удариться головой проще простого. Менять моторное масло нужно каждые 10 тысяч км. Для замены потребуется 5,2 литра «моторки».

Капот поднимается невысоко, а замок опасно торчит: будьте осторожны!

У дилеров заливают Lukoil Genesis вязкостью 5W‑40 с допуском SN/CF.

Литр такого масла стоит около 1400 рублей. Motul или Ravenol обойдутся примерно в 2000 рублей за литр. Есть и куда более дешевые варианты, например, Sintec за 400 рублей.

Родной масляный фильтр от Chery стоит чуть больше 900 рублей. Альтернатив довольно много, а стоимость начинается от 250 рублей за изделия непонятных производителей до 1200 рублей за продукцию MANN или Blue Print.

Замена воздушного фильтра: 4,0 балла

Крышка воздушного фильтра держится на семи болтах с головкой «на 10». Также в каждой головке сделан паз под крестовую отвертку. При откручивании нужно быть осторожным – никаких закладных и никакой фиксации у болтов нет. Их можно уронить в моторный отсек.

Осторожнее с болтами, на которых держится крышка воздушного фильтра!

Фильтр – размером 185×310 мм. Оригинальное изделие (опять же, Сhery) стоит 1800 рублей. Есть и аналоги совершенно разной стоимости: Big Filter за 450 рублей, Febi вдвое дороже. Самые дорогие фильтрующие элементы от BOSM обойдутся в 1700 рублей.

Воздушный фильтр – размером 185х310 мм.

Замена салонного фильтра: 4,5 балла

Салонный фильтр расположен за крышкой вещевого ящика. Чтобы ее снять, понадобится широкая отвертка или обычная монетка – дабы открутить направляющие. Также необходимо отсоединить доводчик. Чтобы ничего не сломать, лучше сжать острогубцами усики и отверткой снять доводчик со своей оси.

После этого можно откинуть крышку и получить доступ к крышке салонного фильтра. Крышка держится на обычных пластиковых язычках.

Крышка салонного фильтра

Оригинальный фильтр обойдется в 2000 рублей. Жаль, что заменителей почти нет и сэкономить особо не получится. Цены на аналоги лежат в диапазоне от 1400 до 2200 рублей.

Замена свечей: 4,0 балла

Чтобы добраться до катушек зажигания и свечей, сперва нужно снять декоративную крышку двигателя. Фиксируется она на четырех направляющих и снимается свободно. Каждая катушка держится на двух болтах с головкой «на 8».

Декоративная крышка двигателя снимается сволодно. Каждая катушка зажигания держится на двух болтах.

Разъемы снимаются легко – пластик качественный и проблем с замком-язычком не возникает. Для свечей потребуется свечной ключ «на 16». Приятно, что свечные колодцы остаются чистыми.

Разъемы снимаются без труда.

Оригинальная катушка зажигания Chery стоит около 3000 рублей. Иридиевые свечи Torch не сильно дешевле – по 2200 рублей за штуку. Сэкономить с неоригиналом не выйдет: на рынке есть подходящие свечи от Denso и Bosch, но их стоимость близка. Перед обратной установкой катушек зажигания стоит смазать резиновые уплотнительные юбки силиконовой смазкой.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Для снятия колеса нужна головка «на 19». Нужно быть осторожным, так как никаких направляющих нет и необходимо придерживать большое колесо. Передний суппорт у Jetour двухпоршневой, но доступ к тормозным колодкам стандартный. Чтобы откинуть суппорт, нужно открутить направляющие ключом «на 14», удерживая квадрат ключом «на 20».

После этого можно добраться до колодок. Каждая из них имеет удерживающие пружинные скобы, из-за которых лучше выбирать оригинальные колодки Jetour.

Колодки имеют удерживающие пружинные скобы.

Стоят они около 9000 тысяч рублей и взаимозаменяемы с Chery Tiggo 8. Есть и неоригинальные китайские за 3000 рублей. Но в любом случае, даже при правильном подборе номера, нужно проверять, есть ли в новых колодках отверстия под скобы. Если нет, то придется высверливать их самостоятельно сверлом диаметром 2,5 мм.

Замена задних колодок осложняется наличием электромеханического стояночного тормоза, который автоматически активизируется при выключенном двигателе. Выходов несколько. Можно снять электропривод, держащийся на двух болтах под шестигранник «на 5». Или, например, посадить человека в автомобиль, чтобы завести двигатель и отключить стояночный тормоз вручную. Доступ к колодкам стандартный – необходимо открутить направляющие ключом «на 14», удерживая ключом «на 17» квадрат.

Доступ к колодкам стандартный.

Замена блока реле и предохранителей: 4,5 балла

Блок предохранителей под капотом расположен рядом с воздушным фильтром. Никакого инструмента для доступа к плавким вставкам не нужно: крышка держится на обычных пластиковых защелках. На обратной стороне есть несколько запасных предохранителей, щипцы для их извлечения и схема.

Крышка блока предохранителей держится на пластиковых защелках.

Салонный блок предохранителей расположен под пластиковой панелью слева от рулевой колонки. Снимать ее нужно очень аккуратно, чтобы не поломать крепеж. За ней же расположился диагностический разъем.

Диагностический разъем салонного блока предохранителей расположен под пластиковой панелью.

Подводим итоги

Несмотря на дерзкую внешность, Jetour Dashing в обслуживании оказался довольно простым и технологичным. Ни одна операция по сервису и легкому ремонту не вызывает трудностей. Помогает и родство с Chery, из-за чего нет проблем с запасными частями и расходниками.

Но по-прежнему напрягает отсутствие нормальных каталогов запасных частей, что характерно почти для всех китайских производителей – нужно быть осторожным при покупке неоригинальных деталей, даже тормозных колодок. Тем не менее, за ремонтопригодность Jetour получает уверенную четверку.

Сложен ли в обслуживании Haval M6, узнайте тут.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Цена комплектующих, ₽ Оригинальных Неоригинальных минимальная максмальная Моторное масло 5W-40 7000 1970 11 400 Масляный фильтр 900 250 1180 Воздушный фильтр 1800 440 1720 Салонный фильтр 2130 1450 2280 Свеча зажигания (комплект) 9070 8600 10 900 Передние тормозные колодки 8970 2700 6900

* Цены приведены по состоянию на август 2024 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,5 ключ для откручивания масляного фильтра, ключ «на 13» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,0 крестовая отвертка или ключ «на 10» необходимо следить за усилием затяжки и не уронить болты Замена свечей зажигания 4,0 ключ «на 8», свечной ключ «на 16» – Замена тормозных колодок 4,0 головки «на 14», «на 17», «на 19» и «на 20» необходим домкрат или подъемник Замена реле и предохранителей 4,5 – – Замена салонного фильтра 4,5 плоская отвертка, острогубцы –