Какой ресурс у китайских роботизированных коробок? Секрет раскрыт!
Роботизированные преселективные коробки передач, наряду с бесступенчатыми вариаторами, – пожалуй, самые распространенные на китайских автомобилях. Взять хоть производящийся на нескольких китайских заводах компаний Aurobay Holding (принадлежит Horse Powertrain Ltd) и SAGW (Shanghai Automobile Gear Works) семиступенчатый робот 7DCT300 с двумя мокрыми сцеплениями.
Он ставится на переднеприводные модели Chery – в частности, на кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8 Pro, седан Arrizo 8. А еще – на автомобили суббрендов Exeed, Omoda и Jaecoo, а также на Dongfeng Shine Max.
Другой семиступенчатый «мокрый» преселектив 7DCT330 делает компания Geely совместно с китайским отделением компании FEV.
Он рассчитан не только на передний, но и на полный привод, и трудится на моделях Geely Coolray и Atlas, а также на Belgee Х50. Но по сути это тот же робот 7DCT300, отличающийся некоторыми техническими решениями.
Обе коробки рассчитаны на работу с моторами объемом до двух литров и переваривают крутящий момент до 320–330 Н·м. И обе конструктивно мало чем отличаются от агрегатов компании Getrag образца 2015 года, которые мы знаем по переднеприводным в своей основе моделям BMW, Mercedes-Benz, Infiniti и Mini! На которых, кстати, они ведут себя вполне прилично и помимо уже подзабытых проблем из-за первоначально сыроватого программного обеспечения особых сюрпризов не преподносят.
Между собой 7DCT300 и 7DCT330 схожи во всём, кроме привода сцеплений и механизма выбора передач. Обе обошлись во втором случае случае без гидравлики и имеют простой электропривод – но выполнен он по-разному.
По опыту европейских машин, модулю такой конструкции (работающий в масляной ванне блок сцеплений) можно предсказать ресурс около 120–140 тысяч км – но в случае грамотно написанной программы управления.
Зато при заметном износе необязательно менять весь блок двойных сцеплений в сборе – фрикционные кольца взамен изношенных можно найти отдельно, что существенно снизит счет.
У коробки с небольшим пробегом осевой и радиальный люфты подшипников уже великоваты. Так что предположу – именно задние подшипники валов станут нередким поводом досрочного ремонта коробки.
Итого
По конструктиву китайские роботизированные коробки 7DCT300/330 в целом особых тревог не вызывают и как минимум не уступают европейским. Так что если они собраны с использованием качественных материалов и имеют корректные программы управления, то вполне будут способны прослужить не менее 200–250 тысяч км до серьезного ремонта.
Благодарим компанию Промтрансмастер за помощь в подготовке материала.
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