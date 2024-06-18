Как сэкономить на ТО и запчастях для «китайца» – подробная инструкция

«За рулем» оценил сложность ремонта и обслуживания кроссовера Haval M6

Haval M6 сегодня один из самых доступных кроссоверов. Базовый автомобиль с механической коробкой стоит 2,18 млн рублей, версия с роботом, как у нас, на 120 тысяч дороже.

М6 построен на общей платформе с моделью H6 образца 2011 года, так что можно считать его кроссовером старых китайских традиций.

Как это скажется на доступности запасных частей и расходников и на сложности самостоятельного ремонта и обслуживания?

Замена масла: 4,0 балла

Добраться до сливной пробки и масляного фильтра двигателя можно снизу. Для этого в штатном пыльнике сделан лючок. Чтобы открутить сливную пробку, потребуется ключ «на 14», а для масляного фильтра – специальный съемник, если не хватит силы рук.

Оригинальный фильтр обойдется примерно в 800 рублей. Также есть некоторый выбор неоригинала. Самые доступные стоят порядка 550 рублей. Фильтр LYNXauto обойдется в 750 рублей, а Mahle – в 820 рублей.

Для полной замены потребуется 3,8 литра моторного масла, так что стандартной канистры хватит. В руководстве по эксплуатации рекомендованного бренда нет, только вязкость (5W‑30 или 0W‑30), хотя на заливной пробке есть надпись Total.

Если придерживаться этой рекомендации, то нужно 6500–7000 рублей за канистру Total Quartz. Для турбомотора GW4G15F рекомендуется класс SN по API. Самая доступная «моторка» Sintec или Tatneft стоит около двух тысяч рублей. А верх прайса – это Ravenol или Bardahl за 10–12 тысяч рублей.

Замена воздушного фильтра: 4,5 балла

Самая простая операция при обслуживании Хавейла М6 – замена воздушного фильтра. Корпус расположен слева по ходу движения, и доступ к нему свободный. Крышка фильтрующего элемента держится на трех винтах под крестовую отвертку.

Винты не выпадают из крышки после откручивания – и риска их уронить нет. Задняя часть крышки дополнена скобой, чтобы крышку было легче направить в посадочное место.

Фильтр – размера 225×180 мм. В наличии есть родные элементы производства Great Wall/Haval за 700–800 рублей. Также предлагается много альтернатив, самые дешевые из которых стоят порядка 300 рублей. Есть и более дорогие изделия вроде Mahle или Mann за 2000 рублей.

Замена салонного фильтра: 4,0 балла

Салонный фильтр расположен за вещевым ящиком. Так же, как и у H6, для того, чтобы к нему добраться, надо снять ящик. Но именно в этом и заключается основная сложность!

Проблема в качестве пластика, из которого сделан интерьер. Он не просто жесткий, а дубовый. Нужно быть весьма аккуратным при отжатии ушек, чтобы не поломать их. Лучше всего прибегнуть к помощи пластиковой лопатки или, на худой конец, большой плоской отвертки.

Также не забудьте отсоединить тягу доводчика, после чего открывается вид на корпус салонного фильтра. С крышкой фильтра тоже надо быть аккуратным – она неохотно покидает свое посадочное место, хотя ничем не закреплена. Оригинальный фильтрующий элемент стоит 1200–1300 рублей. Есть много неоригинальных изделий, цены на которые лежат в пределах от 320 до 2800 рублей. Можно купить изделие фирмы Honda, ибо салонный фильтр такой же, как у CR-V третьего поколения.

Замена свечей зажигания: 4,0 балла

Чтобы добраться до катушек и свечей зажигания, сначала надо снять декоративную крышку двигателя. Доступ к катушкам зажигания совершенно свободный – рампы и жгуты проводов их не перекрывают.

Нужно быть осторожным из-за очень жесткого пластика разъемов катушек. Чтобы их отсоединить, вытащите специальный язычок. Из своего посадочного места он выходит тяжело, особенно когда машина новая. Потому лучше дополнительно вооружиться тонкой отверткой или шилом, чтобы ничего не сломать.

Каждая катушка держится на одном болте «на 8»» и вытаскивается без проблем. Перед обратной установкой не лишним будет промазать резиновые уплотняющие бортики силиконовой смазкой. Для свечей зажигания надо использовать ключ «на 16».

Свечи – иридиевые. На нашей машине стоят свечи Champion по 900 рублей за штуку. Оригинальные изделия в упаковке GWM стоят по 1000–1100 рублей за одну свечу. Аналоги производства Denso или Brisk будут стоить 1300–1400 рублей за штуку.

Замена тормозных колодок: 4,0 балла

Колеса держатся на гайках «на 19», но предварительно нужно снять пластиковые декоративные колпачки. Суппорт переднего тормоза удерживается на двух направляющих. Чтобы его откинуть, нужно, удерживая направляющую ключом «на 19», отвернуть болт ее крепления ключом «на 14». После этого суппорт можно откинуть, и открывается доступ к колодкам.

Тормозные колодки и сам суппорт аналогичны передним тормозам Хонды CR-V третьего поколения. А потому можно купить не только китайские изделия, но и японские. Оригинальные колодки Honda стоят порядка 25–26 тысяч рублей. Японские аналоги сильно дешевле и в среднем обойдутся в 5000–7000 рублей. Есть и сомнительные изделия малоизвестных китайских производителей по 1200–1300 рублей. Оригинальные же колодки GWM оцениваются примерно в 2500 рублей. Почти столько же стоят колодки LYNXauto.

Чуть больше мороки с задними колодками. Суппорт откручивается так же, только понадобятся другие ключи – «на 13» и «на 15». Но предварительно нужно развести колодки электрического стояночного тормоза. Для этого либо отсоединяем электропривод от суппорта, либо подаем 12 В на выводы в колодке проводов электропривода. Родные задние колодки GWM стоят около 1300–1500 рублей. Цены на неоригинальные изделия колеблются от 350 до 6000 рублей.

Блок реле и предохранителей: 4,0 балла

Блок предохранителей под капотом расположен рядом с воздушным фильтром. Крышка держится на трех язычках. На оборотной стороне нарисована схема, а внутри корпуса есть щипцы для извлечения предохранителей.

С блоком в салоне немного сложнее. Расположен он под крышкой слева от рулевой колонки. Никаких инструментов, чтобы снять крышку, не нужно. Но из-за того, что пластик жесткий, нужно снимать крышку очень аккуратно, дабы не обломать один из язычков.

Вывод: просто и дешево

В целом откровенных промахов с точки зрения удобства обслуживания у кроссовера Haval M6 нет. Сложностей добавляет лишь качество пластика, который порой оказывается слишком жестким – будь то замена свечей или салонного фильтра.

Плюсом остается унификация М6 с предыдущей моделью Н6, а также ­(неофициально) с Хондой CR-V. Это положительно сказывается как на доступности, так и на ассортименте запчастей.

За дружелюбность при самостоятельном ремонте и обслуживании Haval M6 получает уверенную «четверку». Даже с небольшим плюсом.

Цены на расходные запасные части и материалы*

Оригинальные комплекту­ющие, ₽ Цена неоригинальных комплектующих, ₽ минимальная максмальная Моторное масло 0W-30 6800 1650 12 100 Масляный фильтр 800 550 830 Воздушный фильтр 720 320 1930 Салонный фильтр 1240 320 2880 Свеча зажигания (комплект) 4350 3580 5760 Передние тормозные колодки 2578 1350 26 000

* Цены приведены по состоянию на май 2024 года.

Трудоемкость обслуживания и ремонта

Оценка Необходимый инструмент Примечание Замена моторного масла 4,0 ключ для откручивания масляного фильтра, ключ «на 14» необходима смотровая яма или подъемник Замена воздушного фильтра 4,5 крестовая отвертка – Замена свечей зажигания 4,0 ключ «на 8», свечной ключ «на 16», тонкая отвертка или шило – Замена тормозных колодок 4,0 ключи «на 14» и «на 19» и «на 13» и «на 15» для задних механизмов необходим домкрат или подъемник; колодки стояночного тормоза нельзя развести самостоятельно Замена реле и предохранителей 4,0 – – Замена салонного фильтра 4,0 плоская отвертка –