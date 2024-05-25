Каков реальный расход топлива у турбо-«китайца» с роботом? Вы не поверите!

Борткомпьютер кроссовера Haval M6 из парка «За рулем» имеет странную особенность

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7

Изготовитель – Haval

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – c 2023 года

Пробег на момент отчета – 15 900 км

Борткомпьютеры врут о среднем расходе топлива почти на всех машинах, но со столь беззастенчивым «оптимизмом», как на М6, я сталкиваюсь впервые.

Данные на экране оказываются меньше реального расхода, подсчитанного по чекам с бензоколонок, на 2–3 литра на 100 км! Конечно, при этом я обнуляю счетчик при каждой заправке.

Рекорд – показания в 8,4 л/100 км при реальной величине 12,36 л/100 км, то есть почти на четыре литра меньше. Но это было при езде по городу, в пробках, а в среднем Haval «кушает» 10,78 л/100 км. Если считать по чекам, разумеется.

Haval M6 потребляет в среднем 10,78 л на 100 км, но борткомпьютер считает иначе.

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