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БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
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Каков реальный расход топлива у турбо-«китайца» с роботом? Вы не поверите!

Борткомпьютер кроссовера Haval M6 из парка «За рулем» имеет странную особенность

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Haval M6, 1.5 Т (143 л. с.), Р7

Как уменьшить расход бензина на 30% минимум – самые эффективные способы

Изготовитель – Haval
Год выпуска – 2023
В эксплуатации «За рулем» – c 2023 года
Пробег на момент отчета – 15 900 км

Борткомпьютеры врут о среднем расходе топлива почти на всех машинах, но со столь беззастенчивым «оптимизмом», как на М6, я сталкиваюсь впервые.

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13 000 км с китайским кроссовером: он правда лучший из Хавейлов?

Данные на экране оказываются меньше реального расхода, подсчитанного по чекам с бензоколонок, на 2–3 литра на 100 км! Конечно, при этом я обнуляю счетчик при каждой заправке.

Рекорд – показания в 8,4 л/100 км при реальной величине 12,36 л/100 км, то есть почти на четыре литра меньше. Но это было при езде по городу, в пробках, а в среднем Haval «кушает» 10,78 л/100 км. Если считать по чекам, разумеется.

Haval M6 потребляет в среднем 10,78 л на 100 км, но борткомпьютер считает иначе.
Haval M6 потребляет в среднем 10,78 л на 100 км, но борткомпьютер считает иначе.

Хотите задать вопрос по эксплуатации машины из парка «За рулем»?

Присылайте вопросы нам в редакцию на электронную почту [email protected]. Постараемся ответить в будущих публикациях.

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За РулемНикита Гудков
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 3
25.05.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
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