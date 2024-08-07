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Jetour Dashing — что с ним будет через пару лет

«За рулем» отчитался о результатах длительного теста кроссовера Джетур Дашинг

У нас в редакции прописался новый «китаец» – Jetour Dashing. Автомобиль в максимальной комплектации Luxury, с турбомотором 1.6 и роботом.

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На данный момент автомобиль прошел 23 тысячи км. Уже есть что отметить: и хорошее, и плохое. Также можно подсчитать и затраты на содержание этого кроссовера.

Интересные решения салона Jetour Dashing

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Jetour гордится своей концепцией Travel Plus, и именно в Дашинге приятных мелочей действительно много.

Например, в подлокотниках передних дверей есть ремешки с магнитами, которые позволяют хранить там, скажем, зонт. А на дверных картах передних дверей есть небольшие экранчики с показаниями температуры за бортом.

Очень интересное решение – ремешки на магнитах, чтобы можно было хранить вещи в подлокотниках.
Очень интересное решение – ремешки на магнитах, чтобы можно было хранить вещи в подлокотниках.

На центральной консоли расположены два слота для смартфонов, причем у правого есть еще и прорезь для провода. А поверхность полки отделана бархатной тканью, чтобы устройства не скользили. Плюс у автомобиля есть еще одна площадка с беспроводной зарядкой гаджетов.

Рядом с крышкой вещевого ящика находится крюк для сумки, а в багажнике смонтированы сразу несколько источников света и боковые карманы с сеткой.

Температура и влажность отображаются на экранах в дверях.
Температура и влажность отображаются на экранах в дверях.

Такое внимание к мелочам для китайцев не характерно и потому особенно приятно.

Огрехи салона Jetour Dashing

Огорчает некоторое, как показалось, отсутствие логики в кое-каких решениях. Я очень долго искал в меню климат-контроля обогрев руля, но тщетно. Неужели его нет? Но потом, совершенно случайно, наткнулся на него в меню настроек света и звуковых сигналов. Почему он там? Вопрос интересный.

Обогрев руля почему-то оказался не в меню климат-контроля, а в меню настроек автомобиля.
Обогрев руля почему-то оказался не в меню климат-контроля, а в меню настроек автомобиля.

Непросто найти и круиз-контроль. Я перерыл все пункты меню, связанные с режимами движения и ассистентами водителя. Круиза там нет.

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Сдавшись, я открыл руководство по эксплуатации. Оказывается, у Джетура многофункциональный не только левый, но и правый подрулевой переключатель. И он является не только селектором коробки передач.

Для включения круиз-контроля нужно нажать его еще один раз вниз и удерживать в этом положении несколько секунд. Регулировать же скорость нужно левым колесиком на спице руля. Можно было бы добавить хотя бы символ на селекторе, чтобы водитель мог догадаться, где искать круиз-контроль.

Догадаться, как работает круиз-контроль без инструкции сложно. Управляется он селектором коробки и блоком кнопок на руле, расположенным слева.
Догадаться, как работает круиз-контроль без инструкции сложно. Управляется он селектором коробки и блоком кнопок на руле, расположенным слева.

Эксплуатация Jetour Dashing и ее стоимость

Двигатель кроссовера очень хорош! Турбомотор 1.6 мощностью под двести сил частично компенсирует нерасторопность роботизированной коробки.

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Расход топлива в смешанном режиме укладывается в девять литров на сотню километров. При этом он допускает использование 92-го бензина (это нижний рекомендуемый порог на экстренный случай – заправляться лучше 95-м бензином).

Впечатление немного портит робот, у которого порой очень долго смыкаются сцепления. Особенно при старте с места. При этом неважно, включен ли драйв или задний ход.

Менять масло в двигателе нужно каждые 10 тысяч км. Первое ТО стоит порядка 12 тысяч рублей, а второе обойдется в 18 тысяч. Купить запасные части и расходники несложно – автомобиль во многом унифицирован с Chery. Да и найти аналоги запчастей и расходников – не проблема.

После 20 тысяч км пробега уже есть признаки износа сайлентблоков передних рычагов.
После 20 тысяч км пробега уже есть признаки износа сайлентблоков передних рычагов.

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Пока все претензии к Джетуру – исключительно житейские. Проблем с надежностью и каких-то глюков электроники пока не было. Что неудивительно, ведь пробег пока совсем небольшой.

Будем надеяться, что и в дальнейшем надежность будет оставаться на том же уровне.

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«За рулем»
Количество просмотров 120059
07.08.2024
Фото:
«За рулем»
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