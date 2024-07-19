Как китайцы немцев обскакали — новый премиум из Поднебесной

Эксперт «За рулем» выяснил, почему на LI L9 пересаживаются с Мерседесов

Случай с компанией LiXiang (или Li Auto) можно назвать уникальным. Ведь официально бренд не представлен в России. А все автомобили поставляются к нам по параллельному импорту, что не помешало бренду войти в топ-10 премиальных марок на нашем рынке.

И это несмотря на большой ценник. Почему люди пересаживаются на L9 с Мерседесов и другого премиума? Это безальтернативность или осознанный выбор? Узнаем на примере гибридного кроссовера L9.

Как едет Li L 9

Первые же метры дают понять, что Li L9 – не псевдопремиальный кроссовер. Автомобиль едет по-взрослому и очень интеллигентно. Он без проблем может ускориться так, что пассажиры будут искать бумажные пакеты из-за перегрузок.

Но когда автомобиль действительно хорош, эти игры с ускорениями уже не интересуют. Напротив, можно катиться, даже не замечая, что происходит вокруг: Li L9 и сам прекрасно все видит – полное автономное движение. Пусть он сам меня везет!

L9 очень комфортен на любой скорости, вплоть до максимальных 172 км/ч. Да, хотя первые 100 км/ч L9 набирает за 5 секунд, второй сотни он не достигнет. Относительно невысокая максимальная скорость – это слабая сторона, но она касается только треков, а не дорог общего пользования.

L9 едет так, как и должен ехать премиальный автомобиль длиной 5,2 м и снаряженной массой более 2,5 тонн. Помощники водителя, такие как ассистент удержания в полосе, работают по умолчанию и делают все очень деликатно.

L9 – последовательный гибрид, и турбомотор у него никак не связан с колесами. В движение автомобиль приводят два электромотора на передней и задней осях. Их суммарная мощность составляет 330 кВт или 449 л.с. С полностью заряженной батареей на 52 кВт·ч L9 способен преодолеть без топлива в баке более 200 км.

Когда заряд батареи снижается до 20%, запускается бензиновый двигатель-генератор. Но тут есть один важный нюанс: с высаженной батареей не стоит гнать по трассе больше 140 км/ч. Иначе двигатель просто не будет успевать заряжать батарею.

Технологии Li L9

Дизайн интерьера, как и внешний, лаконичен, сделано все очень качественно и дорого. Центральное место занимают большие экраны. К посадке претензий нет.

Передняя панель – это, по сути, два 15-дюймовых планшета, в которые закачали огромное количество приложений. Но и без них тут много интересных систем.

Благодаря эффективному «сонару» L9 способен точно отслеживать ситуацию в радиусе пяти-шести рядов вокруг, безошибочно «рисуя» на экране легковые и грузовые автомобили. И даже автобусы с мотоциклами с актуально горящими стоп-сигналами (машина «видит», что другие участники движения тормозят). Изображение транслируется не только на центральный экран, но и на лобовое стекло.

Самый приятный элемент сидений – мягкая подушка на подголовнике. Расслабляет лучше любого массажа.

Туда же, на лобовое стекло, транслируется изображение с боковой камеры заднего вида при включении поворотника. Можно смотреть назад, смотря вперед. Очень удобно! И как тут не вспомнить Audi e-Tron с его жутко неудобными боковыми камерами вместо зеркал заднего вида и экранами на дверных картах. Вот как надо было делать – как у L9!

Сложности с эксплуатацией Li L 9

Еще в прошлом году владельцы L9 сталкивались с большими сложностями, касающимися обновления софта. Чтобы пользоваться всеми благами L9, нужно постоянно обновлять систему и иметь регулярный доступ к сети. Пока машины завозятся серыми маршрутами, этим вопросом нужно заниматься самому владельцу, нанимая для этого специалистов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями мультимедии, нужно постоянно ее обновлять.

В Москве уже есть сервисы, решающие эти проблемы. В том числе и вопросы с «оживлением» L9 после ДТП. Еще в прошлом году после аварий Li превращались в неподвижный кирпич – электроника требовала активации, которую в РФ не проводили. Но сейчас время оживления занимает до одной недели.

После покупки автомобиля нужно впаять слот с сим-картой, чтобы у компьютера машины появился доступ в интернет. Также необходимо завести мастер-аккаунт через приложение LI Auto. При этом решается вопрос и с русификацией.

Для Li Auto уже появились наши приложения, наподобие LiNeo. После их установки прошивка обновляется без проблем, а меню переводится на русский язык. Также появится возможность использовать смартфон в качестве ключа.

В итоге, чтобы все заработало как надо, нужно заплатить мастерам около ста тысяч рублей. Сумма большая, но относительно стоимости самого автомобиля это всего лишь 1%.

Вывод

Li L9 – настоящий премиальный кроссовер. Потому что он не для тех, кто снаружи, а для тех, кто внутри. L9 – это даже не автомобиль в привычном понимании слова. Это, скорее, необычный гаджет, отличающийся от привычного автомобиля, как смартфон от телефона.

Но пока эти технологии доступны не всем. Как и любой премиум, L9 стоит дорого – от 8 млн до 10 млн рублей. Хотя это несравнимо меньше, чем просят за новые Range Rover или Mercedes-Benz GLS.

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