Как китайцы немцев обскакали — новый премиум из Поднебесной

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Эксперт «За рулем» выяснил, почему на LI L9 пересаживаются с Мерседесов

Случай с компанией LiXiang (или Li Auto) можно назвать уникальным. Ведь официально бренд не представлен в России. А все автомобили поставляются к нам по параллельному импорту, что не помешало бренду войти в топ-10 премиальных марок на нашем рынке.

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И это несмотря на большой ценник. Почему люди пересаживаются на L9 с Мерседесов и другого премиума? Это безальтернативность или осознанный выбор? Узнаем на примере гибридного кроссовера L9.


Как едет Li L9

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Первые же метры дают понять, что Li L9 – не псевдопремиальный кроссовер. Автомобиль едет по-взрослому и очень интеллигентно. Он без проблем может ускориться так, что пассажиры будут искать бумажные пакеты из-за перегрузок.

Но когда автомобиль действительно хорош, эти игры с ускорениями уже не интересуют. Напротив, можно катиться, даже не замечая, что происходит вокруг: Li L9 и сам прекрасно все видит – полное автономное движение. Пусть он сам меня везет!

L9 очень комфортен на любой скорости, вплоть до максимальных 172 км/ч. Да, хотя первые 100 км/ч L9 набирает за 5 секунд, второй сотни он не достигнет. Относительно невысокая максимальная скорость – это слабая сторона, но она касается только треков, а не дорог общего пользования.

L9 едет так, как и должен ехать премиальный автомобиль длиной 5,2 м и снаряженной массой более 2,5 тонн. Помощники водителя, такие как ассистент удержания в полосе, работают по умолчанию и делают все очень деликатно.
L9 едет так, как и должен ехать премиальный автомобиль длиной 5,2 м и снаряженной массой более 2,5 тонн. Помощники водителя, такие как ассистент удержания в полосе, работают по умолчанию и делают все очень деликатно.

L9 – последовательный гибрид, и турбомотор у него никак не связан с колесами. В движение автомобиль приводят два электромотора на передней и задней осях. Их суммарная мощность составляет 330 кВт или 449 л.с. С полностью заряженной батареей на 52 кВт·ч L9 способен преодолеть без топлива в баке более 200 км.

Когда заряд батареи снижается до 20%, запускается бензиновый двигатель-генератор. Но тут есть один важный нюанс: с высаженной батареей не стоит гнать по трассе больше 140 км/ч. Иначе двигатель просто не будет успевать заряжать батарею.

Технологии Li L9

Дизайн интерьера, как и внешний, лаконичен, сделано все очень качественно и дорого. Центральное место занимают большие экраны. К посадке претензий нет.
Дизайн интерьера, как и внешний, лаконичен, сделано все очень качественно и дорого. Центральное место занимают большие экраны. К посадке претензий нет.

Передняя панель – это, по сути, два 15-дюймовых планшета, в которые закачали огромное количество приложений. Но и без них тут много интересных систем.

Благодаря эффективному «сонару» L9 способен точно отслеживать ситуацию в радиусе пяти-шести рядов вокруг, безошибочно «рисуя» на экране легковые и грузовые автомобили. И даже автобусы с мотоциклами с актуально горящими стоп-сигналами (машина «видит», что другие участники движения тормозят). Изображение транслируется не только на центральный экран, но и на лобовое стекло.

Самый приятный элемент сидений – мягкая подушка на подголовнике. Расслабляет лучше любого массажа.
Самый приятный элемент сидений – мягкая подушка на подголовнике. Расслабляет лучше любого массажа.

Туда же, на лобовое стекло, транслируется изображение с боковой камеры заднего вида при включении поворотника. Можно смотреть назад, смотря вперед. Очень удобно! И как тут не вспомнить Audi e-Tron с его жутко неудобными боковыми камерами вместо зеркал заднего вида и экранами на дверных картах. Вот как надо было делать – как у L9!

Сложности с эксплуатацией Li L9

Еще в прошлом году владельцы L9 сталкивались с большими сложностями, касающимися обновления софта. Чтобы пользоваться всеми благами L9, нужно постоянно обновлять систему и иметь регулярный доступ к сети. Пока машины завозятся серыми маршрутами, этим вопросом нужно заниматься самому владельцу, нанимая для этого специалистов.

Чтобы пользоваться всеми возможностями мультимедии, нужно постоянно ее обновлять.
Чтобы пользоваться всеми возможностями мультимедии, нужно постоянно ее обновлять.

В Москве уже есть сервисы, решающие эти проблемы. В том числе и вопросы с «оживлением» L9 после ДТП. Еще в прошлом году после аварий Li превращались в неподвижный кирпич – электроника требовала активации, которую в РФ не проводили. Но сейчас время оживления занимает до одной недели.

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После покупки автомобиля нужно впаять слот с сим-картой, чтобы у компьютера машины появился доступ в интернет. Также необходимо завести мастер-аккаунт через приложение LI Auto. При этом решается вопрос и с русификацией.

Для Li Auto уже появились наши приложения, наподобие LiNeo. После их установки прошивка обновляется без проблем, а меню переводится на русский язык. Также появится возможность использовать смартфон в качестве ключа.

В итоге, чтобы все заработало как надо, нужно заплатить мастерам около ста тысяч рублей. Сумма большая, но относительно стоимости самого автомобиля это всего лишь 1%.

Вывод

Большой тест народных кроссоверов: что взять за 2 миллиона?

Li L9 – настоящий премиальный кроссовер. Потому что он не для тех, кто снаружи, а для тех, кто внутри. L9 – это даже не автомобиль в привычном понимании слова. Это, скорее, необычный гаджет, отличающийся от привычного автомобиля, как смартфон от телефона.

Но пока эти технологии доступны не всем. Как и любой премиум, L9 стоит дорого – от 8 млн до 10 млн рублей. Хотя это несравнимо меньше, чем просят за новые Range Rover или Mercedes-Benz GLS.

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Виноградов Александр
Фото:«За рулем»
Количество просмотров 1
19.07.2024
Фото:«За рулем»
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