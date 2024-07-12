150 сил, автомат и клиренс 210 мм – найдена замена для Шкоды Кодиак
Китайский бренд Jetta является ни чем иным, как Фольксвагеном под другим названием. В России уже появились модели VS5 и VA3. Первый является китайским вариантом некогда популярной у нас Шкоды Карок. А седан VA3 – это ближайший родственник Skoda Rapid и Volkswagen Polo.
Логично было бы предположить, что VS7 – китайский брат Skoda Kodiaq. Так ли это? Чтобы узнать наверняка, мы взяли этот автомобиль на тест.
Jetta VS7 – Kodiaq или Karoq
И не то, и не это. Jetta VS7 – это растянутая модификация VS5. Колесная база выросла с 2630 до 2730 мм, длина – с 4418 до 4624 мм, высота – с 1616 до 1624 мм. Ширина не изменилась. Kodiaq лишь на 7 см длиннее, а Karoq – на 24 см короче. То есть, модель ближе к Кодиаку.
Разумеется, увеличенные по сравнению с VS5 габариты сказались на вместимости салона и багажника кроссовера.
На заднем ряду – как в бизнес-классе! Места для коленей очень много, как и для ступней. В VS5 запас был скромнее. Индивидуальной подсветки с верхними дефлекторами там не было – а здесь есть.
Но на фоне Кодиака обстановка скромная – не хватает обогрева и регулировок сидений. Не говоря уже про шторки на окнах.
C багажником – аналогичная ситуация. Объем внушительный: 548 л. Это больше, чем у китайских одноклассников. Но обстановка скромная, если не сказать «дешевая». Розетка, крючки-кармашки, такелажные петли… – ничего этого здесь нет.
Агрегаты Jetta VS7
Кроссовер предлагается только с хорошо известным в России турбомотором 1.4 серии ЕА211 мощностью 150 л.с. Он бесшумный и бодрый. Разгон до сотни занимает десять секунд.
Главное отличие от большинства китайских одноклассников состоит в том, что тут не роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, к которой многие по-прежнему относятся с недоверием, а 6-ступенчатый автомат Aisin. У нас такая комбинация встречалась на Volkswagen Jetta мексиканской сборки.
Автомат слывет надежным. Поначалу показалось, что с мотором коробка живет душа в душу, ловко перебирая передачи. Но когда встал в пробке, оказалось, что рваного движения эта связка не любит, подергиваясь, как автомобиль с роботизированной коробкой.
VS7 построен на модульной платформе MQB. Как и у родственных кроссоверов, подвеска плотная и на неровностях потряхивает. Особенно жестко срабатывает задняя многорычажка.
Но управляемость выше всяких похвал! В поворотах VS7 хорош и траекторию держит отлично. По прямой VS7 также летит очень уверенно и непоколебимо.
Цена Jetta VS7
Цены на Jetta VS7 по нынешним временам не кусаются – от трех до трех с половиной миллионов рублей. Неплохо за Volkswagen. Вот только ощущение уцененной модели не покидает.
Под брендом Jetta сейчас предлагается три модели, а до конца года к нам обещают привезти еще две. Какие именно, пока не раскрывается – только известно, что это будут среднеразмерный седан и крупный кроссовер. Хочется верить, что последний все-таки будет полноприводным.
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