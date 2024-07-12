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Видео тест-драйв Jetta VS7
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150 сил, автомат и клиренс 210 мм – найдена замена для Шкоды Кодиак

«За рулем» проверил, насколько хорош новый кроссовер Jetta VS7

Китайский бренд Jetta является ни чем иным, как Фольксвагеном под другим названием. В России уже появились модели VS5 и VA3. Первый является китайским вариантом некогда популярной у нас Шкоды Карок. А седан VA3 – это ближайший родственник Skoda Rapid и Volkswagen Polo.

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Логично было бы предположить, что VS7 китайский брат Skoda Kodiaq. Так ли это? Чтобы узнать наверняка, мы взяли этот автомобиль на тест.


Jetta VS7 – Kodiaq или Karoq

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И не то, и не это. Jetta VS7 – это растянутая модификация VS5. Колесная база выросла с 2630 до 2730 мм, длина – с 4418 до 4624 мм, высота – с 1616 до 1624 мм. Ширина не изменилась. Kodiaq лишь на 7 см длиннее, а Karoq – на 24 см короче. То есть, модель ближе к Кодиаку.

Разумеется, увеличенные по сравнению с VS5 габариты сказались на вместимости салона и багажника кроссовера.

На заднем ряду – как в бизнес-классе! Места для коленей очень много, как и для ступней. В VS5 запас был скромнее. Индивидуальной подсветки с верхними дефлекторами там не было – а здесь есть.

Интерьер лаконичен и старомоден. Отделка недорогая, да и оснащение могло бы быть щедрее. Но к посадке водителя претензий нет.
Интерьер лаконичен и старомоден. Отделка недорогая, да и оснащение могло бы быть щедрее. Но к посадке водителя претензий нет.

Но на фоне Кодиака обстановка скромная – не хватает обогрева и регулировок сидений. Не говоря уже про шторки на окнах.

C багажником – аналогичная ситуация. Объем внушительный: 548 л. Это больше, чем у китайских одноклассников. Но обстановка скромная, если не сказать «дешевая». Розетка, крючки-кармашки, такелажные петли… – ничего этого здесь нет.

Багажник очень просторный. Еще бы спинки сидений складывались без ступеньки, и было бы совсем хорошо.
Багажник очень просторный. Еще бы спинки сидений складывались без ступеньки, и было бы совсем хорошо.

Агрегаты Jetta VS7

Кроссовер предлагается только с хорошо известным в России турбомотором 1.4 серии ЕА211 мощностью 150 л.с. Он бесшумный и бодрый. Разгон до сотни занимает десять секунд.

Как и у VS5, заметны следы экономии: капот без изоляционного мата, фиксируется «палкой». Уплотнителя спереди и по бокам нет – только сзади.
Как и у VS5, заметны следы экономии: капот без изоляционного мата, фиксируется «палкой». Уплотнителя спереди и по бокам нет – только сзади.

Главное отличие от большинства китайских одноклассников состоит в том, что тут не роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями, к которой многие по-прежнему относятся с недоверием, а 6-ступенчатый автомат Aisin. У нас такая комбинация встречалась на Volkswagen Jetta мексиканской сборки.

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Автомат слывет надежным. Поначалу показалось, что с мотором коробка живет душа в душу, ловко перебирая передачи. Но когда встал в пробке, оказалось, что рваного движения эта связка не любит, подергиваясь, как автомобиль с роботизированной коробкой.

VS7 построен на модульной платформе MQB. Как и у родственных кроссоверов, подвеска плотная и на неровностях потряхивает. Особенно жестко срабатывает задняя многорычажка.

Но управляемость выше всяких похвал! В поворотах VS7 хорош и траекторию держит отлично. По прямой VS7 также летит очень уверенно и непоколебимо.

На ровном шоссе Jetta VS7 хорош со всех точек зрения.
На ровном шоссе Jetta VS7 хорош со всех точек зрения.

Цена Jetta VS7

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Цены на Jetta VS7 по нынешним временам не кусаются – от трех до трех с половиной миллионов рублей. Неплохо за Volkswagen. Вот только ощущение уцененной модели не покидает.

Под брендом Jetta сейчас предлагается три модели, а до конца года к нам обещают привезти еще две. Какие именно, пока не раскрывается – только известно, что это будут среднеразмерный седан и крупный кроссовер. Хочется верить, что последний все-таки будет полноприводным.

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Фото:Конин Дмитрий
Количество просмотров 1
12.07.2024
Фото:Конин Дмитрий
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