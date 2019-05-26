Электрокроссовер Audi e-tron: тест в песках Абу-Даби

Как бы ни злословили недоброжелатели и чем бы ни закончилась бизнес-одиссея Илона Маска, история уже написана. Автомобили Tesla в прошлом году купили более 200 тысяч человек — это факт. Мир не будет прежним, и гранды автоиндустрии ринулись устраивать свой пикник на электрополяне.

Электротяга

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Как же переплюнуть Маска? Jaguar решил положить на лопатки любую из моделей Tesla весьма недурной проходимостью, в чем убедился мой коллега Александр Виноградов. В анонсированном на ближайшие месяцы кроссовере EQC марка Mercedes-Benz ставит на традиционные ценности — качество, безопасность и комфорт. BMW строит iX3 на уже существующей платформе CLAR и, вероятно, предложит единственный в премиальном электроклубе переднеприводный вариант кроссовера. Учитывая наименьшую емкость тяговых батарей (70 кВт·ч), можно предположить, что баварцы стремятся сделать электрокар как можно доступнее. Первый серийный электрический Audi — тоже с козырем в рукаве.

На его статической презентации Михаил Кулешов удивился экстерьеру: он совсем не космический. И это отличная новость! Еще недавно гибриды и электромобили позиционировали как высокотехнологичные гаджеты с причудливым дизайном, а теперь ветер сменил направление в сторону практичности. Даже «крылатая» Tesla Model X при всей самобытности — апофеоз универсальности. Электрокроссовер — наше всё?

Когда ждать Audi e‑tron в России? Сроки появления, как и цены, пока не объявлены. По моим прикидкам, он будет стоить не менее шести миллионов рублей.

Машину приводят в движение асинхронные электродвигатели на передней и задней осях — суммарной пиковой отдачей 300 кВт и 664 Н·м.

Из 35‑градусного зноя Абу-Даби так и хочется быстрее окунуться в прохладу. Внутри e‑tron — типичный Audi. Вкусно пахнущий, тактильно приятный и стильно декорированный кожей Valcona, матовым темным алюминием или натуральным ясенем. А до чего хороша ярко-оранжевая отстрочка сидений, навевающая ассоциации с электрическими схемами!

Если бы не подсвеченный логотип e‑tron со стороны пассажира, непривычный селектор режимов движения на туннеле и, конечно, причудливые рóжки камер заднего вида на месте наружных зеркал, я принял бы этот автомобиль за очередную нишевую кросс-модификацию Audi.

Интерьер с минимумом кнопок — сплошные сенсорные панели. Удобно не всегда.

Мониторы заднего вида — экстравагантное, но спорное с точки зрения эргономики решение.

Самая приятная штука в интерьере — удобный селектор выбора режимов движения с упором для руки.

Немцы первыми пустили в серию виртуальные зеркалá, которые уменьшили ширину машины на 150 мм и уронили коэффициент аэродинамического сопротивления на 0,005. Что это дает? Плюс два с половиной километра пробега на одной зарядке и меньший уровень шума на высоких скоростях. Отлично — но не ценой же обзорности!

Главный визуальный «зацеп» — именно камеры заднего вида, которыми так гордится шеф-дизайнер Марк Лихте.

Во‑первых, постоянно ищешь глазами зеркалá на привычном месте. Во‑вторых, экраны на панелях дверей не дают такую же объемную и живую картинку, как обычное зеркало. Всё равно что смотреться в смартфон. В‑третьих, в яркую погоду дисплеи бледноваты. Я так и не научился оценивать обстановку периферийным зрением.

К счастью, чудо-камеры — опция. Я готов ради экономии заряда пару раз не продавить педаль в пол, лишь бы иметь нормальные зеркалá.

Тем паче что ускоряется e‑tron не рекордно. До 100 км/ч топовая Tesla Model X Performance выстреливает за 2,9 секунды, британский I‑Pace — за 4,8, а мой e‑tron — за 5,7. И это в лимитированном режиме восьми­секундного повышения мощности!

В машине с комфортом усаживаются четверо.

Багажник объемом 660 литров — из серии квадратиш-практиш-гут.

Виновата платформа MLB Evo, разработанная под традиционные двигатели и определяющая высокую массу автомобиля: 2490 кг при 40‑процентной доле алюминия в кузове. Audi наверстает упущенное в 2020 году, когда на заводе в Бёллингер-Хёфе (Böllinger Höfe) начнется производство модели e‑tron GT на новой, чисто электрической и более легкой платформе PPE (Premium Platform Electric).

И тишина

Разгон не бодрит до дрожи, но я кайфую! Динамики всё равно хватает за глаза: 340‑сильный бензиновый Audi A7 Sportback 3.0 TFSI в спурте до 100 км/ч быстрее лишь на 0,4 секунды! Семисоткилограммовая батарея, закрепленная в 35 точках на каркасе по центру кузова, обуславливает низкий центр тяжести, идеальную развесовку по осям и высокую жесткость на кручение.

Подвеска — адаптивная пневматическая. Она меняет клиренс в диапазоне 76 мм относительно базовых 172 мм и выравнивает положение кузова в зависимости от загрузки. Есть и знакомая система Audi drive select, определяющая среди прочего и плавность хода.

При длине 4,9 метра e‑tron расположился между кроссоверами Q7 (+ 15 см) и Q5 (- 25 см).

Чертовски необычное ощущение — нарезáть резьбу серпантина на горе Джебель-Хафит, распугивая песчаную тишину лишь визгом не желающих срываться в скольжение 19‑дюймовых шин. Полюбовавшись пустыней, качу вниз, играя подрулевыми лепестками. Они в три ступени меняют степень рекуперации в диапазоне от 0,15 до 0,3g, и это еще одна особенность кроссовера e‑tron. Пассажиры не виснут на ремнях под сброс «газа», как в других электрокарах с переходом электромоторов в режим генераторов.

Контроль за скоростью в Абу-Даби жесткий, но кое-где можно поддать до ста сорокá. Ускорение ощущаешь лишь вестибулярным аппаратом — ни шума ветра, ни намека на «троллейбусный» гул электромоторов. Пожалуй, это самый тихий из всех автомобилей, на которых мне довелось поездить в жизни! Врубил активный «круиз» — и кати навстречу закату, только на запас хода поглядывай.

Зарядное устройство для бытовой сети хранится в маленьком переднем багажнике.

Декларированный пробег на одной зарядке в цикле WLTP — за 400 км, однако в реальности трип-компьютер на полностью заряженном автомобиле обещает чуть больше трех сотен: в жару кондиционер отъедает немалую часть заряда. В Абу-Даби мне удалось раскрутить e‑tron на 320 км при средней скорости около 100 км/ч.

В дальнем путешествии придется закладывать время на зарядку. Самая быстрая — постоянным током мощностью до 150 кВт — займет больше получаса и пополнит батарею на 80%. Подпитка переменным током мощностью 11 или 22 кВт предусматривает парковку у дома на ночь — процесс растягивается на 8,5 или 4,5 часа.

Audi готовит единую карту для большинства зарядных станций в Евро­союзе, на подходе сервис Plug & Charge для автоматической авторизации электромобиля на европейских «ЭЗС». А у нас?

У нас — мороз! Вопрос энергосбережения еще драматичнее. Тем не менее Audi не побоялась выкатить e‑tron на суд самой высокой инстанции в заснеженном Давосе: полсотни «электричек» возили гостей ­Всемирного экономического форума по холодной Швейцарии.

Вне асфальта делать нечего: подвеска короткоходная, клиренс невелик, а снаряженная масса — о‑го-го.

Это не полет Теслы в космос, но немцы показали товар лицом самым влиятельным людям планеты, засветились в телевизоре — и сообщили о 20‑тысячном портфеле предзаказов.

Рачительные немцы деньги в открытый космос не швыряют. К 2025 году каждый третий новый Audi будет электрифицирован, а это без малого 800 тысяч автомобилей в год.

Один из самых тихих на планете Будет стоить как упакованный Porsche Cayenne

Конкуренты Audi e-tron Jaguar I-Pace Tesla Model X 100D Mercedes-Benz EQC 400 Цена в США 70 495 $ 78 950 $ н.д. Энергоемкость батареи 90 кВт·ч 100 кВт·ч 80 кВт·ч Запас хода 470 км 565 км 450 км Габариты 4682 × 2011 × 1565 мм 5037 × 2070 × 1699 мм 4654 × 1884 × 1624 мм Снаряженная масса 2208 кг 2271 кг 2425 кг Мощность 400 л.с. 560 л.с. 408 л.с. Время разгона 0–100 км/ч 4,8 с 4,9 с 5,1 с Максимальная скорость 200 км/ч 250 км/ч 180 км/ч

Audi e-tron

Длина / ширина / высота / база 4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм

Объем багажника (VDA) 660 л

Силовая установка два электродвигателя, 300 кВт / 408 л.с.; 664 Н·м; литийионная батарея на 95 кВт·ч

Время разгона 0–100 км/ч 5,7 с

Максимальная скорость 200 км/ч

Запас хода 400 км

Фото: Audi