Электрокроссовер Audi e-tron: тест в песках Абу-Даби

Электротяга
Как же переплюнуть Маска? Jaguar решил положить на лопатки любую из моделей Tesla весьма недурной проходимостью, в чем убедился мой коллега Александр Виноградов. В анонсированном на ближайшие месяцы кроссовере EQC марка Mercedes-Benz ставит на традиционные ценности — качество, безопасность и комфорт. BMW строит iX3 на уже существующей платформе CLAR и, вероятно, предложит единственный в премиальном электроклубе переднеприводный вариант кроссовера. Учитывая наименьшую емкость тяговых батарей (70 кВт·ч), можно предположить, что баварцы стремятся сделать электрокар как можно доступнее. Первый серийный электрический Audi — тоже с козырем в рукаве.
На его статической презентации Михаил Кулешов удивился экстерьеру: он совсем не космический. И это отличная новость! Еще недавно гибриды и электромобили позиционировали как высокотехнологичные гаджеты с причудливым дизайном, а теперь ветер сменил направление в сторону практичности. Даже «крылатая» Tesla Model X при всей самобытности — апофеоз универсальности. Электрокроссовер — наше всё?
Из 35‑градусного зноя Абу-Даби так и хочется быстрее окунуться в прохладу. Внутри e‑tron — типичный Audi. Вкусно пахнущий, тактильно приятный и стильно декорированный кожей Valcona, матовым темным алюминием или натуральным ясенем. А до чего хороша ярко-оранжевая отстрочка сидений, навевающая ассоциации с электрическими схемами!
Если бы не подсвеченный логотип e‑tron со стороны пассажира, непривычный селектор режимов движения на туннеле и, конечно, причудливые рóжки камер заднего вида на месте наружных зеркал, я принял бы этот автомобиль за очередную нишевую кросс-модификацию Audi.
Во‑первых, постоянно ищешь глазами зеркалá на привычном месте. Во‑вторых, экраны на панелях дверей не дают такую же объемную и живую картинку, как обычное зеркало. Всё равно что смотреться в смартфон. В‑третьих, в яркую погоду дисплеи бледноваты. Я так и не научился оценивать обстановку периферийным зрением.
К счастью, чудо-камеры — опция. Я готов ради экономии заряда пару раз не продавить педаль в пол, лишь бы иметь нормальные зеркалá.
Тем паче что ускоряется e‑tron не рекордно. До 100 км/ч топовая Tesla Model X Performance выстреливает за 2,9 секунды, британский I‑Pace — за 4,8, а мой e‑tron — за 5,7. И это в лимитированном режиме восьмисекундного повышения мощности!
Виновата платформа MLB Evo, разработанная под традиционные двигатели и определяющая высокую массу автомобиля: 2490 кг при 40‑процентной доле алюминия в кузове. Audi наверстает упущенное в 2020 году, когда на заводе в Бёллингер-Хёфе (Böllinger Höfe) начнется производство модели e‑tron GT на новой, чисто электрической и более легкой платформе PPE (Premium Platform Electric).
И тишина
Разгон не бодрит до дрожи, но я кайфую! Динамики всё равно хватает за глаза: 340‑сильный бензиновый Audi A7 Sportback 3.0 TFSI в спурте до 100 км/ч быстрее лишь на 0,4 секунды! Семисоткилограммовая батарея, закрепленная в 35 точках на каркасе по центру кузова, обуславливает низкий центр тяжести, идеальную развесовку по осям и высокую жесткость на кручение.
Подвеска — адаптивная пневматическая. Она меняет клиренс в диапазоне 76 мм относительно базовых 172 мм и выравнивает положение кузова в зависимости от загрузки. Есть и знакомая система Audi drive select, определяющая среди прочего и плавность хода.
Чертовски необычное ощущение — нарезáть резьбу серпантина на горе Джебель-Хафит, распугивая песчаную тишину лишь визгом не желающих срываться в скольжение 19‑дюймовых шин. Полюбовавшись пустыней, качу вниз, играя подрулевыми лепестками. Они в три ступени меняют степень рекуперации в диапазоне от 0,15 до 0,3g, и это еще одна особенность кроссовера e‑tron. Пассажиры не виснут на ремнях под сброс «газа», как в других электрокарах с переходом электромоторов в режим генераторов.
Контроль за скоростью в Абу-Даби жесткий, но кое-где можно поддать до ста сорокá. Ускорение ощущаешь лишь вестибулярным аппаратом — ни шума ветра, ни намека на «троллейбусный» гул электромоторов. Пожалуй, это самый тихий из всех автомобилей, на которых мне довелось поездить в жизни! Врубил активный «круиз» — и кати навстречу закату, только на запас хода поглядывай.
Декларированный пробег на одной зарядке в цикле WLTP — за 400 км, однако в реальности трип-компьютер на полностью заряженном автомобиле обещает чуть больше трех сотен: в жару кондиционер отъедает немалую часть заряда. В Абу-Даби мне удалось раскрутить e‑tron на 320 км при средней скорости около 100 км/ч.
В дальнем путешествии придется закладывать время на зарядку. Самая быстрая — постоянным током мощностью до 150 кВт — займет больше получаса и пополнит батарею на 80%. Подпитка переменным током мощностью 11 или 22 кВт предусматривает парковку у дома на ночь — процесс растягивается на 8,5 или 4,5 часа.
Audi готовит единую карту для большинства зарядных станций в Евросоюзе, на подходе сервис Plug & Charge для автоматической авторизации электромобиля на европейских «ЭЗС». А у нас?
У нас — мороз! Вопрос энергосбережения еще драматичнее. Тем не менее Audi не побоялась выкатить e‑tron на суд самой высокой инстанции в заснеженном Давосе: полсотни «электричек» возили гостей Всемирного экономического форума по холодной Швейцарии.
Это не полет Теслы в космос, но немцы показали товар лицом самым влиятельным людям планеты, засветились в телевизоре — и сообщили о 20‑тысячном портфеле предзаказов.
Рачительные немцы деньги в открытый космос не швыряют. К 2025 году каждый третий новый Audi будет электрифицирован, а это без малого 800 тысяч автомобилей в год.
|Один из самых тихих на планете
|Будет стоить как упакованный Porsche Cayenne
|
Конкуренты Audi e-tron
|
Jaguar I-Pace
|
Tesla Model X 100D
|
Mercedes-Benz EQC 400
|
Цена в США
|
70 495 $
|
78 950 $
|
н.д.
|
Энергоемкость батареи
|
90 кВт·ч
|
100 кВт·ч
|
80 кВт·ч
|
Запас хода
|
470 км
|
565 км
|
450 км
|
Габариты
|
4682 × 2011 × 1565 мм
|
5037 × 2070 × 1699 мм
|
4654 × 1884 × 1624 мм
|
Снаряженная масса
|
2208 кг
|
2271 кг
|
2425 кг
|
Мощность
|
400 л.с.
|
560 л.с.
|
408 л.с.
|
Время разгона 0–100 км/ч
|
4,8 с
|
4,9 с
|
5,1 с
|
Максимальная скорость
|
200 км/ч
|
250 км/ч
|
180 км/ч
Audi e-tron
Длина / ширина / высота / база 4901 / 1935 / 1616 / 2928 мм
Объем багажника (VDA) 660 л
Силовая установка два электродвигателя, 300 кВт / 408 л.с.; 664 Н·м; литийионная батарея на 95 кВт·ч
Время разгона 0–100 км/ч 5,7 с
Максимальная скорость 200 км/ч
Запас хода 400 км
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