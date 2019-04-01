Из Петербурга в Москву на электромобиле: дешевле, но намного дольше

Отважным путешественникам, отправившимся в дальний путь на новой «электричке» Jaguar I‑Pace, дорогу пришлось рассчитывать в зависимости от точек зарядки.

Эко-геноцид

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Что за ерунда? Зачем навигатор волочит нас с электрическим Ягуаром к советскому бараку в сосульках и ржавой высоковольтной вышке?.. Ага, понятно: у кирпичного забора скромно притулился суперсовременный терминал зарядки с сенсорным экраном. Стимпанк, звездолет на дровах? Чёрта с два! Это Валдай. И кусочек почти обычной поездки из Питера в Москву.

Электромобили у нас по-прежнему на птичьих правах. Отъезжаешь пару десятков километров от города — и чувствуешь себя чернокожим американцем, путешествующим на машине по южным штатам начала 1960‑х. Тогда для них выпускали «Зеленую книгу» (на самом деле «Книгу Грина» — по имени автора) — эдакий свод дорожных законов. Не хочешь проблем — заезжай только в «рекомендованные» чёрным кафе и отели. Сейчас похожая книжка не помешала бы отважившимся поехать на электромобиле на «дальняк»: дорогу надо просчитывать с учетом точек зарядки.

В переднем багажнике хранится провод для зарядки от бытовой сети.

Главный дисплей не только поможет отслеживать состояние батареи и менять степень рекуперации, но и покажет, какие потребители съедают больше энергии.

Заряженный во всех смыслах 400‑сильный Jaguar I‑Pace ждет меня в Северной столице. Я уже рассекал на нем прошлым летом в солнечной Португалии. Заявленный запас хода — 480 км. Но это данные для сферического коня в вакууме. А что будет с батареей у нас, в нашей прекрасной серой зиме?

Впереди 700 километров и три зарядные станции. Первая — в 85 километрах от старта, поэтому не особо экономлю. Четыреста «электроконей» — это сила! Первый отрезок пролетел за час, спалив 40% заряда — в пересчете это эквивалентно расходу 5 литров 95‑го бензина на сотню. Неплохо для активной езды! На подзарядку ушел час, - хорошо, что на АЗС Shell, где есть зарядный портал, можно скоротать время за кофе.

В мобильном приложении Jaguar InControl Remote можно зависнуть надолго. Оно позволяет следить за процессом зарядки, просматривать все передвижения за любой период. А еще- запустить климат-контроль до окончания зарядки, дабы сесть в прогретый или охлажденный салон.

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Что там у нас дальше в «зеленой книге»? Валдай! До него 240 км. Тут уж не до жиру. Выставляю режим «эко» — и вперед. Как ни старался, ритм получился рваным: много населенных пунктов, затяжные тягуны… Невольно завидуешь «белым» людям, уходящим на платный участок. А мне туда нельзя, иначе проскочу мимо единственной зарядки. Поддерживаю 100 км/ч, периодически сбрасываюсь в «населёнках». Рекуперацию поначалу игнорировал, но вскоре понял, что без нее не дотяну.

Дотянул! Пополнение высаженной на 90% батареи отняло еще два часа, после чего меня ждал двухсоткилометровый отрезок по платнику. Решил вспомнить замечательный прием слипстрима. «Тягачом» выступила идущая под 110 км/ч фура. Бóльшую часть пути прошел, пристроившись ей в хвост. И это сработало! Средний расход энергии упал почти на 5 кВт·ч, а в батарее осталась четверть заряда. Финальная зарядка — снова на АЗС Shell, и еще час вынужденного кофепития.

Последний отрезок, 150 км до Москвы, я пролетел — во всех смыслах. Забыв про экономию, свернул на платную М11 и погнал на все киловатты. Любой электромобиль чрезвычайно чувствителен к росту скорости, поэтому расход энергии взлетел до 37 кВт·ч. К финишу осталась пятая часть запаса. Значит, и в таком ритме I‑Pace преодолеет 200 километров, не больше.

Пока на каждой станции есть только один «пистолет» быстрой зарядки. Если подъедет второй электромобиль, его владельцу придется курить бамбук или заряжаться от обычной сети.

В процессе зарядки разъем блокируется.

Электромобиль Jaguar I‑Pace

Статус заряда можно отслеживать и в приложении, и на приборной панели.

Нужно приобрести что-то вроде топливной карты, с которой будут списываться деньги за полученную энергию.

Зимний тариф

На 700‑километровый пробег ушло чуть больше 1500 рублей (при цене 9 рублей за 1 кВ.ч на АЗС). За бензин пришлось бы отдать не менее двух тысяч. Так что электротранспорт пока выгоднее для кошелька. При условии, что есть шесть с лишним миллионов рублей на такую машину и время для вас — не деньги.

От Питера до Москвы я добрался за 13 часов, из них почти половина ушла на подзарядку. На обычной машине я спокойно добрался бы часов за семь-восемь. Но скажи мне кто-нибудь десять лет назад, что я поеду на электромобиле из Питера в Москву, вызвал бы санитаров. А теперь — пожалуйста! Главное — не гнать. Если держать комфортные 90–100 км/ч, сэкономите уйму времени на процессе зарядки. А вместо «зеленой книги» с адресами зарядных станций установите «зеленое» приложение.

К слову, в путешествии на электротяге между городами нет ничего нового. Когда афроамериканцев еще притесняли в южных штатах, в СССР было открыто троллейбусное сообщение между Симферополем и Ялтой. Как тебе такое, Илон Маск?

Электромобиль Jaguar I‑Pace

ЗЕЛЕНЫЕ БУДНИ

Поиск мест зарядки облегчит приложение PlugShare. Зеленым отмечены обычные станции, коричневым — быстрые.

Как на этом ездить каждый день? С обычной зарядкой от бытовой сети проблем нет — только доступную розетку найти.

А как насчет быстрой зарядки? Для поиска уже есть мобильные приложения. Например, PlugShare. На карте отмечены все зарядные станции по всему миру. В Москве и ее окрестностях станций быстрой зарядки пока меньше десятка. Встречаются они на АЗС Shell, Eka и Нефтемагистраль.

С оплатой всё просто. Например, на АЗС Shell есть аналог топливной карты, которую можно приобрести на кассе. Но сервис пока сыроват. Пополнить счет на кассе нельзя, только через мобильный банк или приложение. И за зарядку электромобиля, в отличие от заправки машин топливом, пока не начисляются бонусные баллы.

Конечно, есть отличия и в обслуживании электрического Ягуара. Плановое ТО проводится раз в два года или через 30 000 километров. Главное внимание при техобслуживании уделяется системе кондиционирования батареи. В ней заменяют антифриз. Залить надо 19 литров! Гарантия на электромобиль стандартная: три года или 100 000 километров, а на батарею — восемь лет.

Фото: Александр Виноградов и Jaguar Land Rover