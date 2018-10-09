Едем из Москвы в Питер разными дорогами: как дешевле и как быстрее

«За рулем» проехал между двумя столицами по двум дорогам: в одну сторону — по старушке М-10, а в обратную — по платным участкам М-11. И составил оптимальный по затратам времени, сил и денег маршрут.

Какая дорога из Москвы в Петербург удобнее, быстрее и дешевле — бесплатная М-10 или платная М-11? Странный вопрос! Конечно, лучше прохватить с ветерком по плáтке! Но во что станет этот «ветерок»?

Ветерок упомянут неспроста: беру Volkswagen Passat со 180‑сильным бензиновым мотором и DSG. В обе стороны еду максимально быстро, но в пределах заветных «плюс двадцать». Вперед, в Северную столицу!

Схема расчета за проезд: талон на въезде и оплата на выезде. Принимаются наличные и карты. Можно купить транспондер, но ради одной поездки не имеет смысла.

Почти даром

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Трасса М-10 прошивает четыре области. Отправляюсь в путь ближе к ночи, чтобы не стоять в пробках. Однако жизнь на М-10 кипит в любое время — держать высокий темп не получится при всем желании. Бесконечные населенные пункты, светофоры и камеры. Но по качеству придорожного сервиса трасса даст прикурить большинству наших дорог: большие АЗС с кафе, туалетами и прочими благами цивилизации встречаются на каждом шагу.

Даже ночью в Химках, Солнечногорске и Клину движение плотное. Лишь в Тверской области трафик пожиже. Печально известный 90‑градусный поворот в Вышнем Волочке и следующий после него светофор я прошел быстро. В Тверской и особенно Новгородской областях очень живописно — большое количество водоемов и лесов вкупе с регулярно меняющимся рельефом и утренним туманом рисуют красивейшие пейзажи.

Некоторые участки, особенно в Новгородской области, очень живописны. А если еще и туман — как в сказке.

В Питер прибыл утром, потратив на дорогу около девяти с половиной часов. Уложился в 6,4 л/100 км — отлично для большого 180‑сильного седана! Средняя скорость — 72 км/ч. Это максимум, который можно выжать на пустой М-10 и не собрать коллекцию штрафов.

День отдыха — и обратно, в Москву!

На площадках для отдыха много путешественников, но работы по благоустройству еще продолжаются.

По платке

Обратная дорога из Петербурга в Первопрестольную поначалу напоминает День сурка. То же Московское шоссе, тот же завтрак в заведении с золотыми дугами (на выезде из Шушар). Первый платный участок протяженностью без малого три сотни километров начинается у Новгорода и заканчивается после Торжка. Пока здесь туго с АЗС, потому задолго до въезда на платную дорогу развешаны плакаты с призывом заправиться заранее.

На самом большом платном отрезке нет стационарных АЗС — заливайте заранее полный бак!

Без всякой очереди беру талон в одном из терминалов — и погнали! Дорога с ограничением 130 км/ч — просто сказка. Так и подмывает поддать газу. Некоторые водители валят явно быстрее разрешенной скорости: камер-то пока нет, по крайней мере стационарных.

Трасса открылась, а стройка продолжается. Зоны отдыха работают, но работы там еще кипят. А вот и первая АЗС — «контейнерная». К каждой мобильной колонке пристро­илась вереница забывчивых водителей. Ладно мотоциклисты, у которых запас хода в принципе небольшой, но остальные?

За возможность пролететь триста километров по идеально ровной дороге за два с небольшим часа нужно отдать шестьсот с лишним рублей. Дорого, но даже ночью ехать комфортно: работает освещение — светодиодное, кстати.

На «контейнерных» АЗС выстраиваются длинные очереди из тех, кто пропустил плакаты с призывом заправиться загодя.

Следующий платный отрезок — открытый в сентябре долгожданный объезд Солнечногорска и Клина. Сорок километров, куча сэкономленного времени и всего сто рублей. Класс!

А вот и последний платный кусок — набивший оскомину участок от Солнечногорска до Химок. В выходные дни и без того немалая плата взлетает до неадекватных шести сотен. И это не за триста, а за сорок километров! Мы уже не раз об этом говорили, но хочется ­спросить хозяев еще раз: вы в своем уме?!

Время — деньги

Даже в самое удачное по трафику время суток бесплатная дорога М-10 отнимает до десяти часов жизни. Я уложился в 9 часов 25 минут. Быстрее нереально — если только с наглым нарушением ПДД. Расходы — лишь на топливо. Отдал за бензин почти две тысячи рублей.

На обратный путь по трассе М-11 ушло 6 часов 20 минут — выигрыш три часа! И на тонну меньше нервов. Но за комфорт надо платить. Расход поднялся с 6,4 до 7,9 литра — за топливо пришлось выложить на полтысячи больше. За проезд по платным участкам отвалил почти 1400 рублей. Итого — 3800 рублей.

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Сэкономленные три часа жизни обошлись в 1800 целковых. В оба конца — уже 3600 руб­лей. Дорого! В Питере за эти деньги можно вдвоем переночевать в гостинице средней руки или хорошо поесть в центре города.

Если бюджет ограничен и вы не торопитесь на деловую встречу в Константиновском дворце, рекомендую промежуточный вариант: прошиваем по платным участкам Московскую область в объезд Солнечногорска и Клина (100 рублей), а также пролетаем по 300‑километровому платнику в Тверской и Новгородской областях. Дальше спокойно едем по относительно свободной М-10. Многие дальнобойщики так и делают.

И не забывайте, что в часы пик проезд по платникам обходится дороже. Чем раньше выезжаете из Москвы, тем больше экономите. На обратном пути погуляйте полдня по Питеру или заскочите по дороге в великолепный ­Торжок, чтобы въезжать в Москву по платникам за полночь — так тоже дешевле.

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ТАРИФЫ

Плата за проезд легкового автомобиля по М-11 зависит от дня недели и времени суток. Универсальный транспондер T‑Pass (1000–1300 руб­лей) для трассы М-11 на участках с 58 по 97 км и с 208 по 543 км работает на трассах М-3, М-4, на объезде Одинцова М-1 и Западном скоростном диаметре Петербурга и дает скидку на проезд. А вот для участка от МКАДа до Солнечногорска скидки нет! Чтобы сэкономить, придется покупать отдельное устройство именно для этого отрезка, но тогда скидку не получить уже на остальных трассах. Нелепость ситуации объясняется банально: у солнечногорского участка другой хозяин.

Удачной дороги!

Фото: Анастасия Аверина