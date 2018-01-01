26 км. На пути много стационарных постов ДПС, но некоторые из них закрыты. Впрочем, это с лихвой компенсируется передвижными экипажами ГИБДД, которые стоят на М10 или курсируют в любое время. На 700‑километровый путь их набирается до полутора десятков. И хотя заняты они в основном дальнобойщиками, водителям легковушек лучше не нарушать.
Разогнаться вам не дадут и многочисленные камеры фотовидеофиксации, как стационарные, так и переносные, с которыми теперь по всей дороге сидят «индивидуальные предприниматели». Настоятельно рекомендуем обращать внимание на знаки ограничения скорости, в том числе временные.
Традиционные места «засад» автоинспекторов — Дубинино, Смирновка‑2, Полежайка, Новая, Обухово, Есипово, Бологое, Крестцы, Добывалово, Любань. То есть практически по всей дороге.