ПАРТНЕР ПРОЕКТА
ГЛАВНАЯ ДОРОГА СТРАНЫ
МОСКВА – САНКТ-ПЕТЕРБУРГ – МОСКВА
Как дорога
В целом качество покрытия М10 неплохое. Однако между двумя столицами полно умирающих деревень, в которых приходится сбрасывать до 60 км/ч — с разрешенных на дороге 90 км/ч. Так что на путь в один конец с коротким обедом уходит не меньше 9 часов. «Притопить» до 110−130 км/ч удается только на платных участках М11 — от Москвы до Солнечногорска, в обход Торжка и Вышнего Волочка. Однако нужно помнить о растущем расходе топлива. К чемпионату компания Лукойл поставила пару контейнерных заправок с каждой стороны дороги. Но сервис не всегда доступен. Так что на платники лучше выезжать, предварительно ­заправившись.
394 км. На дороге есть несколько небольших ремонтируемых участков и один крупный, начинающийся на 394-м и заканчивающийся на 402 км. Работы должны завершить только 30 ноября. Так что, отправляясь из Москвы в Санкт-Петербург или обратно, приготовьтесь постоять под Валдаем. И пожалеть, что М11 так и не сдали к чемпионату, вопреки всем обещаниям.
Расходы
Итого:
Еда:
1 500 ₽
Бензин:
5 880 ₽
Гостиница:
8 000 ₽
Плата за проезд:
1 500 ₽
Время:
20 часов
Расходы
Итого:
Еда:
1 500 ₽
Бензин:
5 880 ₽
Гостиница:
8 000 ₽
Плата за проезд:
1 500 ₽
Время:
20 часов
Что с ГИБДД
26 км. На пути много стационарных постов ДПС, но некоторые из них закрыты. Впрочем, это с лихвой компенсируется передвижными экипажами ГИБДД, которые стоят на М10 или курсируют в любое время. На 700‑километровый путь их набирается до полутора десятков. И хотя заняты они в основном дальнобойщиками, водителям легковушек лучше не нарушать.

Разогнаться вам не дадут и многочисленные камеры фотовидеофи­ксации, как стационарные, так и переносные, с которыми теперь по всей дороге сидят «индивидуальные предприниматели». Настоятельно рекомендуем обращать внимание на знаки ограничения скорости, в том числе временные.

Традиционные места «засад» ­автоинспекторов — Дубинино, Смирновка‑2, Полежайка, Новая, Обухово, Есипово, Бологое, Крестцы, Добывалово, Любань. То есть практически по всей ­дороге.
Где поесть
262 км. Новые закусочные M-Café на M11, платном участке в обход Вышнего Волочка, довольно дорогие. Средний чек за обед без роскошеств получился больше 500 рублей. Богаче выбор блюд и дешевле в кафе «Полпути» в Едрове, на 368 км. Это заведение не обходят вниманием и дальнобойщики. Опытные автопутешественники считают, что это говорит о качестве питания. Болельщики оценят, что в кафе можно посмотреть телетрансляцию матча на большом экране. Там же есть неплохой магазин со всякой мелочовкой, которая может пригодиться в пути.

450 км. Относительно недавно в Крестецком районе, в деревне Долгий Мост, открыли столовую-пекарю и отель «Папина дача». Кормят довольно неплохо, средний чек равен 300 рублям. Например, оливье — 78 руб­лей, сборная солянка — 98 рублей, две котлеты — 108 рублей. И компот. Рядом есть шинный центр для грузовиков Truck Point и кафе «Вояж». Расположено заведение с «московской» стороны дороги, но заехать можно и с «питерской». Большая парковка.
5 особенностей нового Subaru Outback
1
Subaru использует название Outback с 1995 года, когда стартовал первый универсал повышенной проходимости на базе Legacy, ставший популярным во многих странах мира.
2
Subaru показала, что даже универсал может быть очень динамичным, с отточенной управляемостью и при этом — впечатляющей проходимостью. Эту идею (спортуниверсала) подхватили и другие автопроизводители, а также тюнинг-ателье.
3
В Outback используется так называемый «симметричный полный привод», концепцию которого Subaru совершенствует с 1971 года. Он не только повышает проходимость автомобиля, но и делает его безопаснее. Полный привод задействован постоянно.
4
Одной из главных особенностей автомобилей Subaru остаются горизонтально-оппозитные двигатели, в которых цилиндры расположены под углом 180°, а поршни движутся навстречу. Такая конструкция улучшает распределение масс, устойчивость и управляемость автомобиля. У субаровских «оппозитов» даже свой, особенный голос.
5
Для Subaru Outback 2018 года на российском рынке предлагается 5 комплектаций (одна новая — Premium ES). Четыре комплектации для двигателя объёмом 2,5 литра (175 л.с.), и одна комплектация для мотора 3,6 литра (260 л.с.).
Что смотреть по пути
90 км. Совсем не отклоняясь от маршрута, в г. Клин можно заехать в дом-музей композитора П.И. Чайковского. Относительно недалеко от М10 расположены музеи А.П. Гайдара, Ф. М. Достоевского и даже Н.Н. Миклухо-Маклая. Причем последний - рядом с памятником Виктору Цою. Правда, чтобы навестить музыканта, придется сделать солидный крюк (56 км в один конец).
Съехав с трассы, можно посетить Тверь, бывшую центром могущественного княжества (из достопримечательностей - путевой дворец Екатерины), Валдай с его музеями и красивейшим Иверским монастырем и (или) древний Великий Новгород. Рядом — музей деревянного зодчества Витославлицы.

Ну и сам Санкт-Петербург — это гигантский музейный комплекс. Постарайтесь погостить в Питере хотя бы дня три.