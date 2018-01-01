В целом качество покрытия М10 неплохое. Однако между двумя столицами полно умирающих деревень, в которых приходится сбрасывать до 60 км/ч — с разрешенных на дороге 90 км/ч. Так что на путь в один конец с коротким обедом уходит не меньше 9 часов. «Притопить» до 110−130 км/ч удается только на платных участках М11 — от Москвы до Солнечногорска, в обход Торжка и Вышнего Волочка. Однако нужно помнить о растущем расходе топлива. К чемпионату компания Лукойл поставила пару контейнерных заправок с каждой стороны дороги. Но сервис не всегда доступен. Так что на платники лучше выезжать, предварительно ­заправившись.

394 км. На дороге есть несколько небольших ремонтируемых участков и один крупный, начинающийся на 394-м и заканчивающийся на 402 км. Работы должны завершить только 30 ноября. Так что, отправляясь из Москвы в Санкт-Петербург или обратно, приготовьтесь постоять под Валдаем. И пожалеть, что М11 так и не сдали к чемпионату, вопреки всем обещаниям.