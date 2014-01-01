ПАРТНЕР ПРОЕКТА
«СНЕЖНЫЕ»
ВЕРШИНЫ
МОСКВА – РОСТОВ-НА-ДОНУ – МОСКВА
Как дорога
Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону можно преодолеть по прямой
за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М4 «Москва-Дон» пересекает 5 областей и 9 платных зон.

После 71 км она временами «худеет» с 6 до 4 полос; качество в целом отличное. В Тульской и Липецкой областях дорога радует 4 полосами; иногда проскакивают заплатки и попадается колея. В Воронежской и Ростовской областях — в основном те же 4 полосы, за исключением пары досадных недоразумений.

Направления почти на всем протяжении М4 разделены отбойниками. Инфраструктура как именины сердца: заправки равномерно распределены по трассе и представлены в основном сетевыми брендами.

425 км. В районе Задонска автолюбителям предлагается купить… нефтебазу.

Интересное предложение при том, что стоимость литра 95 бензина сейчас на этом направлении варьируется от 44 до 48 рублей (*на начало июня*).

491 км. Капремонтом охвачено примерно 13 километров автодороги в обоих направлениях. Рабочие расширяют дорогу до трех полос, укрепляют обочины.

633−700 км — на этом участке трасса сужается до двух полос. Идет активное строительство и расширение дороги. Несмотря на то, что фуры прижимаются к обочине, пропуская легковые автомобили, возможны серьезные затруднения движения. Качество дорожного полотна оставляет желать лучшего.

832−937 — трасса четырехполосная, но для движения лучше выбирать левую полосу (примета распространяется на оба направления). На правой стороне имеются серьезные дефекты покрытия.
Расходы
Итого:
Еда:
2 000 ₽
Бензин:
10 000 ₽
Гостиница:
8 000 ₽
Плата за проезд:
1 700 ₽
Время:
24 часа
Расходы
Итого:
Еда:
2 000 ₽
Бензин:
10 000 ₽
Гостиница:
8 000 ₽
Плата за проезд:
1 700 ₽
Время:
24 часа
Что с ГИБДД
На промежутке между Москвой и Ростовом-на-Дону около двух десятков постов ДПС. Некоторые не подают признаков жизни. Работающие, как правило, основное внимание уделяют коммерческому транспорту — фурам. Легковые автомобили с московскими номерами особого интереса у сотрудников не вызывают.

По дороге в Ростов было замечено три засады: примерно 200 км, после деревни Теребуш; 460 км, Задонский район, 760 км, не доезжая Богучар.

Камер фиксации скоростного режима множество. Большинство из них — стационарные. Однако два раза попадались переносные, скрытые в автомобилях, припаркованных на обочине, или стоящие на треногах.
7 плюсов Lifan X70
1
Электрорегулировки сиденья позволяют водителю быстро и без усилий найти наиболее комфортное положение.
2
Сиденье стоит высоко, так что водитель хорошо видит обстановку на дороге.
3
Камера заднего вида, а также парковочные радары дают возможность быстро адаптироваться к немаленьким габаритам и без проблем маневрировать в тесном пространстве.
4
Два USB-разъема в центральной консоли навсегда пресекают споры между водителем и пассажиром, чья очередь заряжать телефон.
5
Мультимедийная система синхронизирует 9-дюймовый сенсорный дисплей с телефоном посредством Bluetooth.
6
Салон радует кожаной обивкой и просторностью. На втором ряду двое взрослых разместятся с комфортом. Объем багажника составляет 419 литров.
7
Внутреннее пространство визуально увеличивается еще и за счет люка.
Что смотреть по пути
133 км. Посконная экзотика начинается в Тульской области — указатели завлекают на Куликово поле. Искушение свернуть нужно подавить сразу же: крюк слишком велик. В Тулу заезжать стоит также лишь в случае острой необходимости. Пробки. А пряник можно купить и на трассе.

На всем пути следования попадаются торговцы разнообразными флагами — с котиками, с Веселым Роджером. И конечно, есть триколоры.

520 км. Город Воронеж интересен тем, что именно в нем Петр Первый в 1696 году создавал российский флот. У Адмиралтейской площади с июля 2014 года пришвартована действующая копия петровского трехмачтового линейного корабля
«Гото Предестинация».

В Воронежской области, примерно в 52 км на юг, с трассы видны горы, будто заметенные снегом. Это так называемые меловые горы в Сторожевом. А в Костомарове меловые скалы превращены в храмы.