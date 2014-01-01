На промежутке между Москвой и Ростовом-на-Дону около двух десятков постов ДПС. Некоторые не подают признаков жизни. Работающие, как правило, основное внимание уделяют коммерческому транспорту — фурам. Легковые автомобили с московскими номерами особого интереса у сотрудников не вызывают.
По дороге в Ростов было замечено три засады: примерно 200 км, после деревни Теребуш; 460 км, Задонский район, 760 км, не доезжая Богучар.
Камер фиксации скоростного режима множество. Большинство из них — стационарные. Однако два раза попадались переносные, скрытые в автомобилях, припаркованных на обочине, или стоящие на треногах.