Расстояние от Москвы до Ростова-на-Дону можно преодолеть по прямой

за 11−12 часов. Или за 16−18, заскочив по пути в один-два города. Трасса М4 «Москва-Дон» пересекает 5 областей и 9 платных зон.



После 71 км она временами «худеет» с 6 до 4 полос; качество в целом отличное. В Тульской и Липецкой областях дорога радует 4 полосами; иногда проскакивают заплатки и попадается колея. В Воронежской и Ростовской областях — в основном те же 4 полосы, за исключением пары досадных недоразумений.



Направления почти на всем протяжении М4 разделены отбойниками. Инфраструктура как именины сердца: заправки равномерно распределены по трассе и представлены в основном сетевыми брендами.



425 км. В районе Задонска автолюбителям предлагается купить… нефтебазу.



Интересное предложение при том, что стоимость литра 95 бензина сейчас на этом направлении варьируется от 44 до 48 рублей (*на начало июня*).



491 км. Капремонтом охвачено примерно 13 километров автодороги в обоих направлениях. Рабочие расширяют дорогу до трех полос, укрепляют обочины.



633−700 км — на этом участке трасса сужается до двух полос. Идет активное строительство и расширение дороги. Несмотря на то, что фуры прижимаются к обочине, пропуская легковые автомобили, возможны серьезные затруднения движения. Качество дорожного полотна оставляет желать лучшего.



832−937 — трасса четырехполосная, но для движения лучше выбирать левую полосу (примета распространяется на оба направления). На правой стороне имеются серьезные дефекты покрытия.

