ПО ВЕРХАМ
ЗА «РЫБОЙ КОЛБАСОЙ»
МОСКВА – ЕКАТЕРИНБУРГ – МОСКВА
Как дорога
Если ехать в Екатеринбург из Москвы «поверху», через Ижевск и Пермь, дорога для легкового автомобиля оказывается вполне сносной. Две главные проблемы на этом пути — затянувшийся капитальный ремонт моста через Киржач на 94 км и ремонт М7 в районе Кстова (Арзамасский район). От села с ярким названием Чернуха навигация отправляет машины в объезд по сильно разбитой грунтовой дороге. Там приходится ползти со скоростью пешехода. А иногда и останавливаться, чтобы пропустить переваливающиеся на ухабах грузовики.

Но так как путь большой, эти неприятности кажутся в итоге сущей мелочью. Равно как и большое количество экипажей ДПС и камер фотовидеофиксации. Несмотря на все усилия ехать без нарушений, пару штрафов вы наверняка привезете. Этому способствует и то, что на пути встречаются не совсем привычные для нас ограничения скорости в 50 и 70 км/ч.

Чтобы было веселее, можно развлекаться чтением самодельных вывесок авторов, не призна­ющих разнообразия шрифтов и знаков препинания: «Рыба колбаса», «Шашлык автобус»…

Ехать через Уфу, «низом», не следует: качество покрытия на М5 хуже, а грузовиков, подъемов и поворотов еще больше.
Расходы
Итого:
Еда:
4 000 ₽
Бензин:
16 000 ₽
Гостиница:
15 000 ₽
Время:
48 часов
Расходы
Итого:
Еда:
4 000 ₽
Бензин:
16 000 ₽
Гостиница:
15 000 ₽
Время:
48 часов