Если ехать в Екатеринбург из Москвы «поверху», через Ижевск и Пермь, дорога для легкового автомобиля оказывается вполне сносной. Две главные проблемы на этом пути — затянувшийся капитальный ремонт моста через Киржач на 94 км и ремонт М7 в районе Кстова (Арзамасский район). От села с ярким названием Чернуха навигация отправляет машины в объезд по сильно разбитой грунтовой дороге. Там приходится ползти со скоростью пешехода. А иногда и останавливаться, чтобы пропустить переваливающиеся на ухабах грузовики.



Но так как путь большой, эти неприятности кажутся в итоге сущей мелочью. Равно как и большое количество экипажей ДПС и камер фотовидеофиксации. Несмотря на все усилия ехать без нарушений, пару штрафов вы наверняка привезете. Этому способствует и то, что на пути встречаются не совсем привычные для нас ограничения скорости в 50 и 70 км/ч.



Чтобы было веселее, можно развлекаться чтением самодельных вывесок авторов, не призна­ющих разнообразия шрифтов и знаков препинания: «Рыба колбаса», «Шашлык автобус»…



Ехать через Уфу, «низом», не следует: качество покрытия на М5 хуже, а грузовиков, подъемов и поворотов еще больше.

