К ПОДНОЖЬЮ
МАМАЕВА КУРГАНА
МОСКВА – ВОЛГОГРАД – МОСКВА
Как дорога
Из Москвы в Волгоград едем по трассе Р-22 «Каспий». Дорога проходит по территориям Московской, Рязанской, Тамбовской и Волгоградской областей. Путь в одну сторону на легковой машине занимает около 12 часов с получасовой остановкой где-нибудь под Тамбовом. Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.

Главная неприятность, встречающаяся на этой дороге, – старые, давно отслужившие свое и все равно продолжа­ющие коптить небо грузовики.

Как и на всех остальных дорогах, на Р-22 полно как стационарных камер фотовидеофикасации нарушений, обозначенных знаками, так и мобильных, не обозначенных. Поэтому стоит захватить с собой радар-детектор и следить за всеми ограничениями скорости.
Расходы
Итого:
Еда:
1 500 ₽
Бензин:
8 200 ₽
Гостиница:
7 000 ₽
Время:
24 часа
Расходы
Итого:
Еда:
1 500 ₽
Бензин:
8 200 ₽
Гостиница:
7 000 ₽
Время:
24 часа
Что с ГИБДД
Посты ГИБДД в Московской области располагаются на 19 км, 26 км, 38 км, 95 км, 155 км, 156 км, 214 км; засады могут быть на 8 км, 18 км, 72 км, 99 км, 133 км, 195 км. Камеры и радары установлены на 16 км, 25 км, 26 км, 29 км, 46 км, 186 км.

Далее посты ГИБДД встречаются на 276 км, 335 км, 429 км, 466 км, 468 км, 472 км, 561 км, 592 км, 631 км, 683 км, 823 км, 876 км, 976 км, 978 км, 981 км, 983 км.

Из этого перечня должно быть понятно, что автоинспекторы давно и основательно «обжили» Р-22. А их «любимое» нарушение помимо превышения разрешенной скорости – обгон через сплошную. Так что, даже если перед вами на подъем едва ползет грузовик с надсадным ревом двигателя и воем трансмиссии, все равно держитесь, не обгоняйте. За хребтом может оказаться инспектор с биноклем, а то и с видеокамерой.
Что смотреть по пути
Основные достопримечательности, встречающиеся на этом пути, напоминают о Великой Отечественной войне и готовят к посещению города-героя Волгограда, его главного памятника – комплекса на Мамаевом кургане, в подножии которого и расположен стадион чемпионата мира «Волгоград-арена».

Другая идейная составляющая маршрута – история казачества. В Еланской есть музей «Донские казаки в борьбе с большевиками», в Вешенской – дом-музей М. А. Шолохова. А на берегу Дона находится скульптурная композиция
«Григорий и Аксинья», посвященная героям романа «Тихий Дон».