Из Москвы в Волгоград едем по трассе Р-22 «Каспий». Дорога проходит по территориям Московской, Рязанской, Тамбовской и Волгоградской областей. Путь в одну сторону на легковой машине занимает около 12 часов с получасовой остановкой где-нибудь под Тамбовом. Тем, кто знает эту дорогу, но давно по ней не ездил, будет трудно поверить, что в основном покрытие на ней заменили, так что «перетряхивать» подвеску, вернувшись в Москву, теперь необязательно. Больше 80% дороги в хорошем состоянии.



Главная неприятность, встречающаяся на этой дороге, – старые, давно отслужившие свое и все равно продолжа­ющие коптить небо грузовики.



Как и на всех остальных дорогах, на Р-22 полно как стационарных камер фотовидеофикасации нарушений, обозначенных знаками, так и мобильных, не обозначенных. Поэтому стоит захватить с собой радар-детектор и следить за всеми ограничениями скорости.

