Посты ГИБДД в Московской области располагаются на 19 км, 26 км, 38 км, 95 км, 155 км, 156 км, 214 км; засады могут быть на 8 км, 18 км, 72 км, 99 км, 133 км, 195 км. Камеры и радары установлены на 16 км, 25 км, 26 км, 29 км, 46 км, 186 км.
Далее посты ГИБДД встречаются на 276 км, 335 км, 429 км, 466 км, 468 км, 472 км, 561 км, 592 км, 631 км, 683 км, 823 км, 876 км, 976 км, 978 км, 981 км, 983 км.
Из этого перечня должно быть понятно, что автоинспекторы давно и основательно «обжили» Р-22. А их «любимое» нарушение помимо превышения разрешенной скорости – обгон через сплошную. Так что, даже если перед вами на подъем едва ползет грузовик с надсадным ревом двигателя и воем трансмиссии, все равно держитесь, не обгоняйте. За хребтом может оказаться инспектор с биноклем, а то и с видеокамерой.