В Казань (Нижний Новгород по пути) ведет М7, о главных проблемах которой мы уже рассказали, описывая маршрут в Екатеринбург. В целом состояние дороги неплохое, за исключением участка от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Однако и она, как у нас водится, проходит через многочисленные населенные пункты с огромным количеством светофоров и ограничени­ями скорости в 60 км/ч. Между «населенками» разрешено ехать до 90 км/ч — там, где делать это позволяют грузовики. Приходится мечтать о времени, когда от Москвы до Казани построят скоростную (платную, разумеется) дорогу, часть магистрали между Европой и Китаем.



А пока, если выехать из Москвы ранним утром, до Нижнего можно добраться уже к обеду, а до Казани — к ужину, посмотрев по пути массу интересного. В древнем Владимире, в самом Нижнем Новгороде, если хватит сил — в Чебоксарах и, наконец, в Казани. Обратите внимание, что в Татарстане очень много камер фотовидеофиксации нарушений. Так что не теряйте бдительности, приближаясь к цели.

