РАНЬШЕ ВСТАНЕШЬ —
ДАЛЬШЕ БУДЕШЬ
МОСКВА – НИЖНИЙ НОВГОРОД – КАЗАНЬ – МОСКВА
Как дорога
В Казань (Нижний Новгород по пути) ведет М7, о главных проблемах которой мы уже рассказали, описывая маршрут в Екатеринбург. В целом состояние дороги неплохое, за исключением участка от Нижнего Новгорода до Чебоксар. Однако и она, как у нас водится, проходит через многочисленные населенные пункты с огромным количеством светофоров и ограничени­ями скорости в 60 км/ч. Между «населенками» разрешено ехать до 90 км/ч — там, где делать это позволяют грузовики. Приходится мечтать о времени, когда от Москвы до Казани построят скоростную (платную, разумеется) дорогу, часть магистрали между Европой и Китаем.

А пока, если выехать из Москвы ранним утром, до Нижнего можно добраться уже к обеду, а до Казани — к ужину, посмотрев по пути массу интересного. В древнем Владимире, в самом Нижнем Новгороде, если хватит сил — в Чебоксарах и, наконец, в Казани. Обратите внимание, что в Татарстане очень много камер фотовидеофиксации нарушений. Так что не теряйте бдительности, приближаясь к цели.
Расходы
Итого:
Еда:
2 000 ₽
Бензин:
7 000 ₽
Гостиница:
7 000 ₽
Время:
18 часов
Расходы
Итого:
Еда:
2 000 ₽
Бензин:
7 000 ₽
Гостиница:
7 000 ₽
Время:
18 часов
Что смотреть по пути
199 км. Владимир. Золотые ворота, 1164 год. Памятник древней архитектуры, внесенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Успенский собор, памятник белокаменного зодчества домонгольской Руси, 1158 год.

209 км. Боголюбово. Покрова на Нерли, выдающийся памятник зодчества владимиро-суздальской школы, 1165 год.

339 км. Гороховец. Дом Шорина. Деревянный особняк причудливой формы, построенный в начале ХХ века предпринимателем-старообрядцем для своего сына. В советское время в доме была школа, сейчас — Дом творчества и ремесел.

421 км. Нижний Новгород. Кремль, Чкаловская лестница.

673 км. Чебоксары. Киса и Ося. Скульптурная композиция, посвященная героям «Двена­дцати стульев», на бульваре Ефремова.