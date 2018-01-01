ПАРТНЕР ПРОЕКТА
НА РОДИНУ ЖИГУЛЕВСКОГО
МОСКВА – САРАНСК – САМАРА – МОСКВА
Как дорога
Тем, кто привык к российскому дорожному разгильдяйству, маршрут не покажется трудным.

Из трех вариантов пути от Москвы до Саранска, что предлагает навигатор, мы выбрали самый быстрый – через Рязань. Эти 660 км можно пройти за девять с половиной часов. Впрочем, ситуация на дорогах меняется не то что ежечасно – ежеминутно, и даже знакомая дорога в любой момент может обернуться многочасовой пробкой из-за ДТП или внезапного ремонта. Если ехать напрямую через Рязань, вы сможете полюбоваться Рязанским кремлем и памятником Есенину в центре города и избежите часовой пробки на строящейся объездной дороге с видом на городскую свалку.

Хорошие дороги – в Московской области, на въездах-выездах из областных центров. К однорядным с приемлемым асфальтом следует отнести трассу М5 «Урал» от развилки в Зарубкино (470 км) до Саранска, а также отдельные участки на перегоне до Ульяновска и от Сызрани до Кузнецка. Наиболее неприятное впечатление оставил заволжский участок от Ульяновска до Красного Яра.

Не стоит обольщаться коротким маршрутом через Димитровград – ничего не выиграете из-за отвратительной дороги и больших очередей на переправу по Императорскому мосту через Волгу в Ульяновске. Поезжайте на Сызрань. Кстати, от Ульяно­вска до Сызрани проходит федеральная трасса М5 «Урал». Немного об этой дороге можно прочитать в описании маршрута до Екатеринбурга.

По пути в Самару много заправок Роснефти, Лукойла, Газпромнефти. Цены примерно одинаковые – такие же, как в Москве. На безымянных АЗС топливо может быть дешевле, но при этом никто не гарантирует его качество. Немножко сэкономить может помочь заправка на АЗС Татнефти, где цены за литр в среднем на полтора рубля ниже, чем на других сетевых заправках.
Расходы
Итого:
Еда:
2 800 ₽
Бензин:
9 240 ₽
Гостиница:
21 000 ₽
Расходы
Итого:
Еда:
2 800 ₽
Бензин:
9 240 ₽
Гостиница:
21 000 ₽
Что с ГИБДД
Камеры на маршруте встречаются повсеместно в населенных пунктах. О стационарных камерах оповещают соответствующие знаки. Переносных радаров особенно много на перегоне от Пензы до Рязани. Патрульные автомобили были замечены на 63 км на объезде Бронниц, на 140 км перед Луховицами, на въездах и выездах из областных городов. Постоянно несут дежурство сотрудники ГИБДД в селе Ямбирно (370 км от Москвы) на границе с Мордовией. Патрульный автомобиль был замечен там как по пути в Самару, так и обратном пути.

Ведется наблюдение за скоростным режимом и за выездом на полосу встречного движения. За время поездки наш автомобиль остановили единожды в Самаре для проверки документов. Дело было утром в субботу, тормозили каждую вторую машину – искали тех, кто накануне нарушил «спортивный режим». Проще говоря, выпивал.
Где поесть
Практически все сетевые автозаправки предлагают ход-доги и горячие напитки.Вдоль маршрута в избытке придорожных кафе для любителей кавказской и русской кухонь и просто закусочных.

93 км. «Помпончик»: село Никитское, Рязань.

364 км. Мы останавливались в заведении с бесхитростным названием «Я ем» под Шацком. Ориентиром послужила большая стоянка машин у кафе. И мы не ошиблись. Обед из трех блюд обходится примерно в 400 рублей.

597 км. На обратном пути остановились в известном на всю уральскую трассу поселке Умёт, где каждый второй дом держит придорожную харчевню. Здесь отличный свиной и бараний шашлык, харчо, пекут свой хлеб. Порции – от души, гостеприимность в избытке. В Умёте вас побалуют и рыбным меню, копченым салом.
6 отличий нового Subaru Outback
1
Внешне. Новая головная оптика и радиаторная решетка. Новые боковые зеркала улучшенной аэродинамической формы. Массивные бамперы черного пластика подчеркивают готовность к суровым дорожным испытаниям.
2
В салоне. Новое рулевое колесо, изменена центральная консоль, новый блок климат-контроля (теперь температура отображается на дисплеях, встроенных в шайбы-регуляторы), современная мультимедийная система с восьмидюймовым дисплеем. Сзади к услугам пассажиров два USB-разъема.
3
Комфорт. Улучшена шумо­изоляция салона. И в городе, и на разбитых дорогах Поволжья в салоне можно было говорить вполголоса – и прекрасно слышать собеседника.
4
Подвеска. Изменены калибровки амортизаторов и жесткость пружин, укорочены резиновые отбойники (60 мм вместо 80 мм). И автомобиль не стал более валким!
5
Трансмиссия. Все версии универсала Subaru Outback 2018 года на российском рынке оснащены бесступенчатой трансмиссией Lineartronic (CVT) с увеличенным силовым диапазоном, новой цепью с более короткими звеньями. Появился режим «кикдаун». Диапазон передаточных отношений расширен с 6,28 до 7,03, что позволило немного снизить расход топлива.
6
Безопасность. Новый Subaru Outback получил систему активной помощи водителю EyeSight, включающую адаптивный круиз-контроль, системы удержания на полосе движения и автоматического торможения.
Что смотреть по пути
33 км. Дом-Слон в деревне Островцы.

121 км. Коломна – вторая столица Московского княжества. Здесь историей дышит каждый камень, а Коломенский кремль – ровесник Кремля Московского.

140 км. Луховицы, памятник огурцу.

180 км. Поворот на село Константиново в музей-заповедник Сергея Есенина (20 км от трассы М5 «Урал»).

200 км. Рязанский кремль – историко-архитектурный музей-заповедник. Памятник Сергею Есенину.

650 км. Саранск. Собор святого праведного воина Федора Ушакова. Лисий мостик, на котором исполняются заветные желания.

880 км. Ульяновск. Музей истории гражданской авиации.

1130 км. Самара. Самарский пивоваренный завод (основан в 1888 году) – родина Жигулевского. Бункер Сталина.