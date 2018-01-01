Тем, кто привык к российскому дорожному разгильдяйству, маршрут не покажется трудным.
Из трех вариантов пути от Москвы до Саранска, что предлагает навигатор, мы выбрали самый быстрый – через Рязань. Эти 660 км можно пройти за девять с половиной часов. Впрочем, ситуация на дорогах меняется не то что ежечасно – ежеминутно, и даже знакомая дорога в любой момент может обернуться многочасовой пробкой из-за ДТП или внезапного ремонта. Если ехать напрямую через Рязань, вы сможете полюбоваться Рязанским кремлем и памятником Есенину в центре города и избежите часовой пробки на строящейся объездной дороге с видом на городскую свалку.
Хорошие дороги – в Московской области, на въездах-выездах из областных центров. К однорядным с приемлемым асфальтом следует отнести трассу М5 «Урал» от развилки в Зарубкино (470 км) до Саранска, а также отдельные участки на перегоне до Ульяновска и от Сызрани до Кузнецка. Наиболее неприятное впечатление оставил заволжский участок от Ульяновска до Красного Яра.
Не стоит обольщаться коротким маршрутом через Димитровград – ничего не выиграете из-за отвратительной дороги и больших очередей на переправу по Императорскому мосту через Волгу в Ульяновске. Поезжайте на Сызрань. Кстати, от Ульяновска до Сызрани проходит федеральная трасса М5 «Урал». Немного об этой дороге можно прочитать в описании маршрута до Екатеринбурга
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По пути в Самару много заправок Роснефти, Лукойла, Газпромнефти. Цены примерно одинаковые – такие же, как в Москве. На безымянных АЗС топливо может быть дешевле, но при этом никто не гарантирует его качество. Немножко сэкономить может помочь заправка на АЗС Татнефти, где цены за литр в среднем на полтора рубля ниже, чем на других сетевых заправках.