Камеры на маршруте встречаются повсеместно в населенных пунктах. О стационарных камерах оповещают соответствующие знаки. Переносных радаров особенно много на перегоне от Пензы до Рязани. Патрульные автомобили были замечены на 63 км на объезде Бронниц, на 140 км перед Луховицами, на въездах и выездах из областных городов. Постоянно несут дежурство сотрудники ГИБДД в селе Ямбирно (370 км от Москвы) на границе с Мордовией. Патрульный автомобиль был замечен там как по пути в Самару, так и обратном пути.



Ведется наблюдение за скоростным режимом и за выездом на полосу встречного движения. За время поездки наш автомобиль остановили единожды в Самаре для проверки документов. Дело было утром в субботу, тормозили каждую вторую машину – искали тех, кто накануне нарушил «спортивный режим». Проще говоря, выпивал.

