Наездили на китайском кроссовере 18 500 км: что понравилось? А что удивило?
В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.
Jetour Dashing интересен тем, что его производство осваивает калининградский «Автотор» – есть надежда, что цены не будут расти. А еще специально для России обещают выпустить полноприводный Dashing – а пока он обходится исключительно передним приводом.
Наш Jetour успел пробежать чуть больше 18 тысяч км. Наблюдений куда больше, чем в случае массовых и привычных Chery или Geelу! Как положительных, так и не очень.
Красиво и практично...
Внешность у Джетура яркая. Возможно, потому, что есть в нем что-то от суперкроссовера Lamborghini Urus. Интригуют и мелочи вроде утопленных дверных ручек, а также необычный небесно-голубой цвет. У меня он рождает ассоциации с Москвичами и Ладами, выступавшими на ралли «Тур Европы» 1971 года.
В интерьере количество любопытных деталей и разной фактуры отделки зашкаливает. В подлокотниках передних дверей есть ремешки с магнитами, которые позволяют хранить, к примеру, зонт. На центральной консоли – два слота для смартфонов, причем у правого есть и прорезь для провода. Это – не считая еще одной площадки с беспроводной зарядкой. Рядом с крышкой вещевого ящика есть крюк для сумки. В багажнике – несколько источников света и боковые карманы с сеткой. Такое внимание к мелочам приятно.
...но не всегда логично
Жаль, что программисты и эргономисты оказались менее предусмотрительны. Я очень долго искал в меню климат-контроля включение обогрева руля, но тщетно. Неужели его нет? Но потом совершенно случайно наткнулся на него в меню настроек – там, где размещены настройки света и звуковых сигналов. Почему туда загнали обогрев?
Та же история с круиз-контролем. Как его включить? Перерыл все меню, связанные с режимами и ассистентами движения. Ничего не нашел. Сдавшись, открыл руководство по эксплуатации. Оказывается, у Джетура многофункциональный не только левый, но и правый подрулевой переключатель. И он является не только селектором коробки – для включения круиз-контроля его нужно качнуть еще один раз вниз. А регулировать скорость можно левым колесиком на спице руля. Неплохо добавить хотя бы символ на селекторе, чтобы догадаться…
Левый подрулевой переключатель по-мерседесовски перегружен функциями. Им управляется и светотехника, и стеклоочистители. Не могу сказать, что это эргономический провал, но привычка требуется.
А вот к посадке за рулем при росте 174 см у меня претензий нет. Подушку кресла хотелось бы чуть длиннее, но даже после трех часов за рулем усталости нет.
Как едет?
Работа коробки оставляет желать лучшего. Настройка замыкания сцеплений робота особенно раздражает в пробках: автомобиль трогается с задержкой, причем делает это резко, будто за рулем сидит неопытный водитель, грубо бросающий педаль сцепления.
При движении задним ходом возникает эффект, будто педаль сцепления не отпущена: обороты высокие, а автомобиль еле ползет. Мешает долгое замыкание сцеплений и при выезде с прилегающей территории, причем чем больше утоплена педаль газа, тем хуже будет старт. Задержка, а потом автомобиль резко срывается чуть ли не с пробуксовкой. Уверен, что такие настройки плохо скажутся и на ресурсе сцеплений.
А вот двигатель хорош! Турбомотор 1.6 мощностью под двести сил частично компенсирует нерасторопную коробку. Расход топлива в смешанном режиме спокойно укладывается в девять литров на сотню. При этом допускается использование бензина АИ‑92. Как двигатель на нем себя ведет, обязательно расскажу – но пока заливаю исключительно 95‑й.
Выводы
Все претензии к Джетуру – исключительно житейские. Проблем с надежностью нет, какие-либо глюки электроники не проявились. Впрочем, и пробег пока смешной. Вскоре предстоит плановое ТО – посмотрим, во сколько оно обойдется и какова ситуация с запасными частями и расходниками.
Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7
- Изготовитель – Jetour, Китай
- Год выпуска – 2023
- В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024
- Пробег на момент отчета – 18 500 км
Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–18 500 км)*
- Расходы на содержание (0–18 500 км) – 7834 ₽
- Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 7,44 л/100 км) – 7834 ₽
- Стоимость 1 км пробега – 4,35 ₽
* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.
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