Наездили на китайском кроссовере 18 500 км: что понравилось? А что удивило?

«За рулем» проводит длительный тест переднеприводного Jetour Dashing

В парке «За рулем» есть и другие автомобили — о них можно узнать здесь.

Jetour Dashing интересен тем, что его производство осваивает калининградский «Автотор» – есть надежда, что цены не будут расти. А еще специально для России обещают выпустить полноприводный Dashing – а пока он обходится исключительно передним приводом.

Наш Jetour успел пробежать чуть больше 18 тысяч км. Наблюдений куда больше, чем в случае массовых и привычных Chery или Geelу! Как положительных, так и не очень.

Красиво и практично...

Внешность у Джетура яркая. Возможно, потому, что есть в нем что-то от суперкроссовера Lamborghini Urus. Интригуют и мелочи вроде утопленных дверных ручек, а также необычный небесно-голубой цвет. У меня он рождает ассоциации с Москвичами и Ладами, выступавшими на ралли «Тур Европы» 1971 года.

Такой кроссовер с турбомотором 1.6 (190 л. с.), семиступенчатым роботом и в максимальной комплектации Luxury стоит 3,2 млн рублей.

В интерьере количество любопытных деталей и разной фактуры отделки зашкаливает. В подлокотниках передних дверей есть ремешки с магнитами, которые позволяют хранить, к примеру, зонт. На центральной консоли – два слота для смартфонов, причем у правого есть и прорезь для провода. Это – не считая еще одной площадки с беспроводной зарядкой. Рядом с крышкой вещевого ящика есть крюк для сумки. В багажнике – несколько источников света и боковые карманы с сеткой. Такое ­внимание к мелочам приятно.

...но не всегда логично

Жаль, что программисты и эргономисты оказались менее предусмотрительны. Я очень долго искал в меню климат-контроля включение обогрева руля, но тщетно. Неужели его нет? Но потом совершенно случайно наткнулся на него в меню настроек – там, где размещены настройки света и звуковых сигналов. Почему туда загнали обогрев?

Температура и влажность отображаются на дверных экранах. Почему так? У меня вразумительного ответа нет.

Та же история с круиз-контролем. Как его включить? Перерыл все меню, связанные с режимами и ассистентами движения. Ничего не нашел. Сдавшись, открыл руководство по эксплуатации. Оказывается, у Джетура многофункциональный не только левый, но и правый подрулевой переключатель. И он является не только селектором коробки – для включения круиз-контроля его нужно качнуть еще один раз вниз. А регулировать скорость можно левым колесиком на спице руля. Неплохо добавить хотя бы символ на селекторе, чтобы догадаться…

«Кнопка» обогрева руля почему-то оказалась не в меню климат-контроля, а в меню общих настроек автомобиля.

Левый подрулевой переключатель по-мерседесовски перегружен функциями. Им управляется и светотехника, и стеклоочистители. Не могу сказать, что это эргономический провал, но привычка требуется.

Догадаться без инструкции, как работает круиз-контроль, сложно. Управляется он селектором коробки и левым блоком кнопок на руле. К чему такие премудрости?

А вот к посадке за рулем при росте 174 см у меня претензий нет. Подушку кресла хотелось бы чуть длиннее, но даже после трех часов за рулем ­усталости нет.

Подсветка верхнего динамика меняет свой цвет при включении поворотника или при опасном сближении с другим автомобилем.

Как едет?

Работа коробки оставляет желать лучшего. Настройка замыкания сцеплений робота особенно раздражает в пробках: автомобиль трогается с задержкой, причем делает это резко, будто за рулем сидит неопытный водитель, грубо бросающий педаль сцепления.

При движении задним ходом возникает эффект, будто педаль сцепления не отпущена: обороты высокие, а автомобиль еле ползет. Мешает долгое замыкание сцеплений и при выезде с прилегающей территории, причем чем больше утоплена педаль газа, тем хуже будет старт. Задержка, а потом автомобиль резко срывается чуть ли не с пробуксовкой. Уверен, что такие настройки плохо скажутся и на ресурсе сцеплений.

А вот двигатель хорош! Турбомотор 1.6 мощностью под двести сил частично компенсирует нерасторопную коробку. Расход топлива в смешанном режиме спокойно укладывается в девять литров на сотню. При этом допускается использование бензина АИ‑92. Как двигатель на нем себя ведет, обязательно расскажу – но пока заливаю исключительно 95‑й.

Интересное решение – ремешки на магнитах, чтобы что-то возить в подлокотниках. Например, зонт.

Выводы

Все претензии к Джетуру – исключительно житейские. Проблем с надежностью нет, какие-либо глюки электроники не проявились. Впрочем, и пробег пока смешной. Вскоре предстоит плановое ТО – посмотрим, во сколько оно обойдется и какова ситуация с запасными частями и расходниками.

Багажник не поражает объемом, зато блещет – в прямом смысле слова. На обеих стенках установлены мощные светодиодные светильники.

Jetour Dashing, 1,6Т (190 л. с.), Р7

Изготовитель – Jetour, Китай

Год выпуска – 2023

В эксплуатации «За рулем» – с апреля 2024

Пробег на момент отчета – 18 500 км

Расходы на эксплуатацию и обслуживание (0–18 500 км)*

Расходы на содержание (0–18 500 км) – 7834 ₽

Из них на бензин (АИ‑95, средний расход 7,44 л/100 км) – 7834 ₽

Стоимость 1 км пробега – 4,35 ₽

* Без учета транспортного налога, а также расходов на полисы ОСАГО и каско.

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