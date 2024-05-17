Не турбо, 92-й бензин и автомат – новый (не китайский!) кроссовер

Эксперт «За рулем» протестировал кроссовер Hyundai Mufasa в России

При нынешнем засилье китайских кроссоверов, любая модель не из Поднебесной – уже событие. Особенно если речь идет не о машине с пробегом, а о новом автомобиле.

Правда, иногда есть нюансы, ибо новый кроссовер Hyundai Mufasa создан исключительно для китайского рынка. Что не мешает продавать его у нас. Стоит ли автомобиль внимания, мы узнали на примере Hyundai Mufasa с двухлитровым мотором и классическим автоматом.

Что за двигатель и коробка у Hyundai Mufasa

Линейка двигателей Smartstream нам уже знакома, но в версии 2.5 (такой мотор устанавливают на популярные у нас Kia K5 или Hyundai Tucson). Двухлитровая версия к нам не поставлялась. У него на десять сил больше, чем у известного в нашей стране двухлитрового атмосферника Nu, но какой-то разницы в динамике с тем же пятым Спортейджем нет.

Hyundai Mufasa 2024

Свой вклад в «успех» разгона вносит и шестиступенчатый автомат. Коробка A6MF1 – это наш старый знакомый, который встречается на Крете, Спортейдже и не только. Она отличается не самой расторопной работой, но весьма недурной надежностью. Конечно, если вовремя, раз в 50 тысяч км, менять трансмиссионную жидкость.

Динамика с двигателем нового семейства не впечатляет, зато расход все же упал. В смешанном режиме я легко укладываюсь в девять литров на сотню. Раньше таких цифр было не получить. К тому же двухлитровый Smartstream допускает 92-й бензин (но ездить на нем постоянно эксперты «За рулем» не рекомендуют).

Двухлитровая версия серии Smartstream к нам официально не поставлялась.

Чтобы как-то улучшить динамику, можно переключиться в спортивный режим. Тут и отклик акселератора веселее, и коробка реагирует живее.

Вообще режимов аж целых семь, но три внедорожных пригодятся вряд ли, ведь Hyundai Mufasa имеет только передний привод, а дорожный просвет кроссовера составляет всего 17 см.

Что за платформа и есть ли унификация у Hyundai Mufasa

Hyundai Mufasa построен на платформе N3, которая известна нам по новой Крете или новому Туссану. И по многим элементам ходовой части Mufasa унифицирована. Так что с покупкой запчастей проблем возникнуть не должно. Но проверить их код все же стоит.

А вот по настройкам Mufasa сильно отличается от моделей, продававшихся у нас официально. Энергоемкость подвески не на высоте. Жестковато едет, хотя и шины не самые тонкие – 225/55 R18.

Mufasa – автомобиль исключительно для асфальта, ибо к управляемости вопросов нет. Hyundai точно следует по траектории и быстро реагирует на повороты рулевого колеса, не огорчая какими-то ненужными колебаниями. Электроусилитель дарит естественную обратную связь, но только в обычном режиме.

Mufasa очень приятен для водителя, но вот запаса прочности подвеске не хватает. Жестко!

В спортивном баранка наливается излишней тяжестью. Особенно в нулевом положении. Но эту проблему можно решить режимом Smart, где можно индивидуально настроить разные системы. Жаль, что в этом режиме нельзя настроить шумоизоляцию.

Дополнительная «шумка» особенно нужна колесным аркам. Но ее придется заказывать, ибо оригинала, по понятным причинам, пока нет.

Салон Hyundai Mufasa

С китайскими моделями (хотя не со всеми подряд, конечно) мы уже стали забывать, что такое грамотная эргономика. В Муфасе широкие диапазоны регулировки рулевой колонки и сидений. И хотя последнее не поражает гаммой регулировок, сам профиль кресел удачен по умолчанию.

А вот внимание к мелочам для корейцев – привычка относительно новая. Исследовать салон куда интереснее, чем совершать экскурсию по недрам медиасистемы. На торцах подлокотников передних сидений есть вешалки. А какие прикольные секретные отделения на передней панели или в обивках задних дверей!

На втором ряду удобно и много интересных решений. Например, есть держатель для планшета, сетка для смартфона и отделения в подлокотниках дверей.

Широкие подголовники заднего дивана или вертикальные тумблеры задних стеклоподъемников оценят любители старых «американцев».

На багажнике запал создателей явно кончился. Никаких карманов или интересных решений, жесткий пластик боковин царапается даже от взгляда. А самое главное, что тут нет ни шторки, ни полки. Причем это не беда базовой версии. – крепления отсутствуют как явление. Хотя в подполье есть неплохой органайзер.

Для начальной версии полагается лишь обычный отопитель. Дополнительный обогрев имеют только передние сиденья. Остальное можно встретить у топовых версий.

Сложить можно не только второй ряд, но и спинку переднего пассажирского сиденья, чтобы увеличить погрузочную длину. Для небольшого кроссовера – не лишняя способность. Хотя Mufasa и выглядит большим кроссовером, на деле это промежуточное звено между Кретой и Спортейджем.

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Hyundai Mufasa может составить конкуренцию китайцам схожего размера. Диапазон цен колеблется в пределах от 3,5 до 4 миллионов рублей.

Но решать, что для вас важнее, заводская гарантия или проверенная марка, только вам. Получить сегодня все сразу, к сожалению, нельзя.

А вот этот китайский кроссовер может заменить RAV4.