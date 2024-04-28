Почему даже в старые машины надо лить 95-й бензин

«За рулем» объяснил, когда допустим бензин АИ-92, а когда надо лить только АИ-95

Наш читатель Сергей Киселев задал интересный вопрос по поводу того, какой бензин все-таки лучше заливать в бак автомобиля:

– В последнее время на ваших страницах появилось много заметок в стиле "не советую использовать 92-й, однозначно лучше 95!". Кто-то пишет, что при использовании 92-го будет ранний масложор, кто-то говорит, что разрушатся кольца, что детонацию водитель не заметит, кто-то без любых обоснований утверждает, что 95-й – лучше, и всё! Два-три года назад была статья, в которой автор попытался объяснить недостаток 92-го более продолжительным горением, которое якобы продолжается после открытия выпускных клапанов и быстро губит нейтрализатор.

Состав современных бензинов 92 и 95 мало отличается, поэтому более длительное горение 92-го, с влиянием на перегрев катализатора, вызывает сомнение. В то, что невозможно услышать детонацию на современном моторе, тоже верится с трудом, ведь она должна проявляться так же, как на старом. У современных моторов реализован хороший диапазон регулировки угла опережения зажигания, по датчику детонации в том числе, поэтому можно надеяться на корректировку угла при недостаточном ОЧ.

Так, может быть, рекомендация использования исключительно 95-го бензина на двигателях, рассчитанных на 92 и 95 бензины, – это чистый маркетинг? Хочу получить объективный и обоснованный ответ на этот вопрос.

Отвечаем.

Октановое число – одна из важных характеристик бензина, характеризующая его способность предотвращать детонационное сгорание в двигателе. Этот показатель определяется конструкторами и испытателями еще в процессе проектирования и доводки того или иного мотора.

Велика ли разница

Многих автомобилистов при выборе октанового числа топлива смущает то, что цифры 92 и 95 отличаются, вроде бы, незначительно: численно всего примерно на 3 процента. Но разница, на самом деле, велика. Например, в большинстве двигателей с распределенным впрыском топлива бензин АИ-92 можно применять при степени сжатия не более 10,0…10,5, а все, что выше и до степени сжатия 12,0, – только 95-й.

Таблица соответствия степени сжатия и октанового числа бензина.

Слышно ли детонацию в современных моторах

Да, звук детонации, очень похожий на то, как гаечным ключом среднего размера часто-часто стучат по блоку цилиндров, слышен. И в современных двигателях, несмотря на лучшую, чем во времена Москвичей и Жигулей, шумоизоляцию, он прекрасно различим.

Довести до детонации может не только низкооктановое топливо, но и, например, сильный перегрев мотора, – поэтому с таким звуком ехать нельзя. Пробовать снизить нажатие педали газа не стоит – надо остановиться. Дело в том, что детонация может за несколько минут буквально развалить мотор.

Так детонация разрушает поршень, при этом страдают и блок цилиндров, и головка.

Следуем инструкции

Октановое число указывается в инструкции по эксплуатации к автомобилю. В «книжечке» ко многим автомобилям могут быть указаны две цифры. При этом нужно разделять рекомендованное октановое число и допустимое. Например, и для нашей Весты, и для популярных иномарок Рио/Солярис бензин АИ-92 является допустимым, а 95-й – основным и предпочтительным.

Когда можно заправиться «по низу»

Бензином с более низким октановым числом, которое указано как допустимое, можно заправляться иногда, в ситуации, когда рекомендованного вида топлива на заправке не оказалось.

Заливать допустимый бензин можно зимой, когда из-за низких температур риск детонации меньше, а летом такие эксперименты лучше не проводить.

Возможности коррекции

Способность современных систем управления двигателем, корректирующих угол опережения зажигания в сторону более позднего при появлении детонации, велики, но не безграничны. Например, французский мотор К4М на Ларгусе детонировал даже после небольшого пополнения бака бензином АИ-92, чтобы как-то доехать до АЗС с 95-м. Конечно, опытный водитель может предотвратить детонацию, меньше нагружая двигатель на небольших оборотах, но недаром на крышке лючка бензобака изнутри были написаны цифры 95/98.

При детонации давление в цилиндре гораздо больше того, что достигается при нормальном сгорании.

Современный «Китай»

Многие модные китайские кроссоверы, повалившие в нашу страну за последние годы, допускают использование бензина с октановым числом 92. Но тому есть два объяснения.

Первое – чисто маркетинговый ход, показывающий, что, мол, нашим машинам по плечу любая российская глубинка. А второй – это установка двигателей с непосредственным впрыском топлива, что позволяет уменьшить риск детонации.

Не детонируют моторы на 92-м бензине благодаря коррекции опережения зажигания, электронному дросселю и управляемым турбокомпрессору и фазам газораспределения. Но, поверьте, те значения мощности и крутящего момента, а также отличная экономичность, которые стоят в рекламных проспектах, получены на 95-м, а то и на 98-м бензине. А если бензин похуже, то и все показатели пониже.

Современные «китайцы» допускают 92-й бензин.

Что со «старичками»

Многие автолюбители считают, что в старую машину можно смело заливать низкооктановое топливо. Но это абсолютно неверно. Риск детонации в пожилом двигателе, страдающем масложором, будет выше, так как на элементах камеры сгорания отлагается значительный слой нагара, что повышает фактическую степень сжатия, а значит, приближает детонацию.

Каков запас по октановому числу

На небрендовых заправках, когда их приходится посещать в дальних путешествиях по немагистральным дорогам, вместо 92-го бензина может оказаться еще более низкооктановый. Поэтому на таких АЗС важно заливать АИ-95, даже если ваша машина допускает девяносто второй.

Если ездить редко и мало

Диалог на АЗС жарким летом. Владелица хорошенького хэтчбека Hyundai Solaris заправляет 92-й бензин. Спрашиваю, зачем машинку 92-м мучать? Ответ: «Ой, я так редко и мало езжу…».

Если мало ездите, то, наоборот, лучше заправлять высокооктановое топливо, а то, долго находясь в баке в жару, бензин теряет октановое число за счет испарения самых легких фракций, и его октановое число падает.

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А вот какова реальная экономия при заправке 92-го бензина вместо 95-го.