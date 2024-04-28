#
БИЛЕТЫ НА ФЕСТ
Где сэкономить?Auto China 2024Путешествуй!АвтоспортЗадать вопросК мотосезонуШиныС пробегомФотогид (ТО+ремонт)ПараимпортКитайские автоПДД-задачкиСССРОСАГОIQ-тестНовые возможностиОтзывыДля СМИМы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
28 апреля
Подушка для трамвая спасет жизнь пешеходу
Цюрихские трамваи могут быть оснащены внешними...
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
28 апреля
Эта категория водителей чаще всего попадает в аварии
Евгений Фомин: склонные к агрессии водители...
Yuanhang Y7
28 апреля
Этот седан может отправлять сообщения пешеходам – как это реализовано?
Представлен премиальный седан Yuanhang Y7 с...

Почему даже в старые машины надо лить 95-й бензин

«За рулем» объяснил, когда допустим бензин АИ-92, а когда надо лить только АИ-95

Наш читатель Сергей Киселев задал интересный вопрос по поводу того, какой бензин все-таки лучше заливать в бак автомобиля:

– В последнее время на ваших страницах появилось много заметок в стиле "не советую использовать 92-й, однозначно лучше 95!". Кто-то пишет, что при использовании 92-го будет ранний масложор, кто-то говорит, что разрушатся кольца, что детонацию водитель не заметит, кто-то без любых обоснований утверждает, что 95-й – лучше, и всё! Два-три года назад была статья, в которой автор попытался объяснить недостаток 92-го более продолжительным горением, которое якобы продолжается после открытия выпускных клапанов и быстро губит нейтрализатор.

Почему не нужно заливать улучшенный бензин

Состав современных бензинов 92 и 95 мало отличается, поэтому более длительное горение 92-го, с влиянием на перегрев катализатора, вызывает сомнение. В то, что невозможно услышать детонацию на современном моторе, тоже верится с трудом, ведь она должна проявляться так же, как на старом. У современных моторов реализован хороший диапазон регулировки угла опережения зажигания, по датчику детонации в том числе, поэтому можно надеяться на корректировку угла при недостаточном ОЧ.

Так, может быть, рекомендация использования исключительно 95-го бензина на двигателях, рассчитанных на 92 и 95 бензины, – это чистый маркетинг? Хочу получить объективный и обоснованный ответ на этот вопрос.

Отвечаем.

Октановое число – одна из важных характеристик бензина, характеризующая его способность предотвращать детонационное сгорание в двигателе. Этот показатель определяется конструкторами и испытателями еще в процессе проектирования и доводки того или иного мотора.

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – в центре внимания дрэг‑рейсинг! A еще: гоночное такси, выставка ретроавтомобилей, полеты на вертолете и концерт модной группы! Ждем вас всей семьей 23 июня 2024 года в RDRC Racepark.
КУПИТЬ БИЛЕТ

Велика ли разница

Многих автомобилистов при выборе октанового числа топлива смущает то, что цифры 92 и 95 отличаются, вроде бы, незначительно: численно всего примерно на 3 процента. Но разница, на самом деле, велика. Например, в большинстве двигателей с распределенным впрыском топлива бензин АИ-92 можно применять при степени сжатия не более 10,0…10,5, а все, что выше и до степени сжатия 12,0, – только 95-й.

Таблица соответствия степени сжатия и октанового числа бензина.
Таблица соответствия степени сжатия и октанового числа бензина.

Слышно ли детонацию в современных моторах

Требования к бензину (возможно) смягчат

Да, звук детонации, очень похожий на то, как гаечным ключом среднего размера часто-часто стучат по блоку цилиндров, слышен. И в современных двигателях, несмотря на лучшую, чем во времена Москвичей и Жигулей, шумоизоляцию, он прекрасно различим.

Довести до детонации может не только низкооктановое топливо, но и, например, сильный перегрев мотора, – поэтому с таким звуком ехать нельзя. Пробовать снизить нажатие педали газа не стоит – надо остановиться. Дело в том, что детонация может за несколько минут буквально развалить мотор.

Так детонация разрушает поршень, при этом страдают и блок цилиндров, и головка.
Так детонация разрушает поршень, при этом страдают и блок цилиндров, и головка.

Следуем инструкции

Октановое число указывается в инструкции по эксплуатации к автомобилю. В «книжечке» ко многим автомобилям могут быть указаны две цифры. При этом нужно разделять рекомендованное октановое число и допустимое. Например, и для нашей Весты, и для популярных иномарок Рио/Солярис бензин АИ-92 является допустимым, а 95-й – основным и предпочтительным.

Когда можно заправиться «по низу»

Сколько бензина (и денег) уходит на прогрев мотора – замерили и посчитали

Бензином с более низким октановым числом, которое указано как допустимое, можно заправляться иногда, в ситуации, когда рекомендованного вида топлива на заправке не оказалось.

Заливать допустимый бензин можно зимой, когда из-за низких температур риск детонации меньше, а летом такие эксперименты лучше не проводить.

Возможности коррекции

Способность современных систем управления двигателем, корректирующих угол опережения зажигания в сторону более позднего при появлении детонации, велики, но не безграничны. Например, французский мотор К4М на Ларгусе детонировал даже после небольшого пополнения бака бензином АИ-92, чтобы как-то доехать до АЗС с 95-м. Конечно, опытный водитель может предотвратить детонацию, меньше нагружая двигатель на небольших оборотах, но недаром на крышке лючка бензобака изнутри были написаны цифры 95/98.

При детонации давление в цилиндре гораздо больше того, что достигается при нормальном сгорании.
При детонации давление в цилиндре гораздо больше того, что достигается при нормальном сгорании.

Современный «Китай»

Сколько жрёт? Посчитана разница расхода топлива в реальности и по паспорту

Многие модные китайские кроссоверы, повалившие в нашу страну за последние годы, допускают использование бензина с октановым числом 92. Но тому есть два объяснения.

Первое – чисто маркетинговый ход, показывающий, что, мол, нашим машинам по плечу любая российская глубинка. А второй – это установка двигателей с непосредственным впрыском топлива, что позволяет уменьшить риск детонации.

Не детонируют моторы на 92-м бензине благодаря коррекции опережения зажигания, электронному дросселю и управляемым турбокомпрессору и фазам газораспределения. Но, поверьте, те значения мощности и крутящего момента, а также отличная экономичность, которые стоят в рекламных проспектах, получены на 95-м, а то и на 98-м бензине. А если бензин похуже, то и все показатели пониже.

Современные «китайцы» допускают 92-й бензин.
Современные «китайцы» допускают 92-й бензин.

Что со «старичками»

Многие автолюбители считают, что в старую машину можно смело заливать низкооктановое топливо. Но это абсолютно неверно. Риск детонации в пожилом двигателе, страдающем масложором, будет выше, так как на элементах камеры сгорания отлагается значительный слой нагара, что повышает фактическую степень сжатия, а значит, приближает детонацию.

Каков запас по октановому числу

На небрендовых заправках, когда их приходится посещать в дальних путешествиях по немагистральным дорогам, вместо 92-го бензина может оказаться еще более низкооктановый. Поэтому на таких АЗС важно заливать АИ-95, даже если ваша машина допускает девяносто второй.

Если ездить редко и мало

АЗС работают себе в убыток – правда или миф?

Диалог на АЗС жарким летом. Владелица хорошенького хэтчбека Hyundai Solaris заправляет 92-й бензин. Спрашиваю, зачем машинку 92-м мучать? Ответ: «Ой, я так редко и мало езжу…».

Если мало ездите, то, наоборот, лучше заправлять высокооктановое топливо, а то, долго находясь в баке в жару, бензин теряет октановое число за счет испарения самых легких фракций, и его октановое число падает.

У вас есть вопросы? Пишите на [email protected]. Наши эксперты ответят в рубрике «Прямая линия».

Ждем вас всей семьей в RDRC Racepark

ЗА РУЛЕМ ФЕСТ – 23 июня 2024

• Дрэг-рейсинг
• Выставка ретроавтомобилей
• Гоночное такси
• Полеты на вертолете
• Концерт группы «Кирпичи»

КУПИТЬ БИЛЕТ НА ЗА РУЛЕМ ФЕСТ

Подпишитесь на «За рулем» в

За РулемРевин Алексей
Фото:За Рулем«За рулем»
Количество просмотров 1
28.04.2024
Фото:За Рулем«За рулем»
Поделиться:
Оцените материал:
0