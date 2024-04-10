Требования к бензину (возможно) смягчат

Новак поручил увеличить поставки бензина и дизеля на рынок РФ и на биржу

Вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов, на котором присутствовали представители Минэнерго, ФАС, Минсельхоза, Минтранса, Минфина, РЖД, Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи, нефтяных компаний и депутаты Госдумы.

По результатам заседания нефтяным компаниям было поручено увеличить объемы поставок бензина и дизтоплива на российский рынок и на биржевые торги и активнее загружать мощности нефтеперерабатывающих заводов.

Стороны обсудили поставки нефтепродуктов в регионы на апрель — май 2024 года, а также проанализировали динамику цен на дизтопливо для сельхозпроизводителей.

Вице-премьер поручил сравнить цены на нефтепродукты у разных компаний и проанализировать, почему цены на компоненты для высокооктанового бензина могут необоснованно расти.

По информации из источников, обсуждается возможность возврата к использованию в производстве бензина монометиланилина (ММА). Эта добавка ранее применялась на российских нефтеперерабатывающих заводах, но в 2016 году Минэнерго запретило ее использование из-за негативного воздействия на топливо, автомобили и окружающую среду, а также в связи с переходом к классу бензина Евро-5. В настоящее время в качестве высокооктановой присадки к бензину используется метил-трет-бутил-эфир (МТБЭ).

Возврат к использованию ММА позволит сократить себестоимость производства и даст возможность быстро нарастить объёмы производства топлива. Каждая тонна ММА позволит выпустить дополнительно 100 тонн бензина АИ-95.

Ранее эксперт развенчал миф об экономии при использовании 92-го вместо 95-го бензина. Эта "экономия" потом негативным образом скажется на двигателе, предостерег эксперт. И хотя для некоторых моторов допускается заправка АИ-92 вместо АИ-95, постоянно этого делать не следует, так как все современные силовые агрегаты разрабатываются под высокооктановое топливо.

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Источники: government.ru, Interfax