Как распознать недолив бензина на АЗС: два верных способа

Эксперт Стрельбицкий рассказал, как избежать недолива топлива на АЗС

На некоторых заправках могут обманывать водителей, недоливая бензин. Так, можно заплатить за 20 л бензина, а в бак вам зальют лишь 19 л, отметил директор департамента механического ремонта «Авилон Kia» Вадим Стрельбицкий.

Чтобы проверить, был ли обман при наливе топлива на заправке, можно заливать топливо в канистру с заранее известным объемом, рассказал специалист.

Есть и еще один верный способ вывести недобросовестных заправщиков на чистую воду — выкатать бензин в баке до состояния «пусто», залить топливо и свериться с документацией на автомобиль в части объема бака. При этом погрешность составит примерно 10% из-за различных условий и на методики заправки — «под горловину» или «до щелчка», отметил он.

При этом Стрельбицкий пояснил, что сейчас случаи недолива горючего на АЗС в крупных городах крайне редки.

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Источник: «Российская газета»