Выброшенные деньги — за такую «экономию» ваша машина не скажет спасибо

Моторист развенчал миф об экономии при использовании бензина АИ-92 вместо АИ-95

Использование бензина АИ-92 вместо высокооктанового АИ-95, например, на турбомоторе или атмосфернике с высокой степенью сжатия, существенно сократит ресурс двигателя внутреннего сгорания (ДВС). Об этом изданию njcar.ru рассказал специалист-моторист одного из профильных автосервисов.

Рассуждая об экономии в случае замены 95-го на 92-й бензин, он подчеркнул, что при высоком давлении бензин с низким октановым числом склонен к самопроизвольному воспламенению (детонации). По сути, это микровзрывы, которые самым негативным образом скажутся на состоянии поршней, клапанов и других деталей двигателя.

«И если производитель автомобиля рекомендует использовать бензин с октановым числом 95, значит, надо заливать именно его. Проблемы с детонацией от 92-го бензина могут начаться в тех двигателях, где степень сжатия превышает 10,5. Это, например, атмосферные моторы Mazda Skyactiv, где этот параметр равен 13», – подчеркивает моторист.

При эксплуатации автомобиля у некоторых моторов допускается заправка бензином АИ-92 вместо АИ-95. Но не стоит забывать, что все современные силовые агрегаты разрабатываются под высокооктановое топливо. Можно откорректировать настройки программного обеспечения в части системы зажигания ДВС, вопрос – нужно ли это?

Если производитель допускает использование АИ-92, некоторые автовладельцы так и делают, ведь этот вид топлива дешевле. Но дело в том, что расход низкооктанового топлива на 5-7% выше. А систематическое использование АИ-92 может существенно сократить ресурс силового агрегата. Поэтому в этом случае ни о какой экономии говорить не приходится.

Лучше все-таки использовать бензин АИ-95, а низкооктановое топливо имеет смысл заливать только в те автомобили, двигатели которых изначально проектировались именно под этот тип горючего, резюмировал эксперт.

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Источник: njcar.ru